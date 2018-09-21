Туск удивился жёсткой позиции Британии по брекситу
- Reuters
«Позиция Великобритании, представленная до и во время встречи в Зальцбурге, была на удивление жёсткой и фактически бескомпромиссной», — говорится в заявлении Туска.
При этом он отметил, что считает компромисс по брекситу возможным.
«Понимая логику переговоров, я остаюсь убеждённым в том, что приемлемый для всех компромисс по-прежнему возможен. Я говорю эти слова как близкий друг Великобритании и настоящий поклонник премьер-министра Мэй», — сказал он.
Ранее Мэй по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге заявила, что переговоры по брекситу зашли в тупик.