Туск удивился жёсткой позиции Британии по брекситу

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Председатель Евросовета Дональд Туск выразил удивление по поводу жёсткой, на его взгляд, позиции Великобритании на переговорах по выходу из Евросоюза.
Туск удивился жёсткой позиции Британии по брекситу
  • Reuters

«Позиция Великобритании, представленная до и во время встречи в Зальцбурге, была на удивление жёсткой и фактически бескомпромиссной», — говорится в заявлении Туска.

При этом он отметил, что считает компромисс по брекситу возможным.

«Понимая логику переговоров, я остаюсь убеждённым в том, что приемлемый для всех компромисс по-прежнему возможен. Я говорю эти слова как близкий друг Великобритании и настоящий поклонник премьер-министра Мэй», — сказал он.

Ранее Мэй по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге заявила, что переговоры по брекситу зашли в тупик.

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