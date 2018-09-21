Туск удивился жёсткой позиции Британии по брекситу

Председатель Евросовета Дональд Туск выразил удивление по поводу жёсткой, на его взгляд, позиции Великобритании на переговорах по выходу из Евросоюза.

«Позиция Великобритании, представленная до и во время встречи в Зальцбурге, была на удивление жёсткой и фактически бескомпромиссной», — говорится в заявлении Туска.

При этом он отметил, что считает компромисс по брекситу возможным.

«Понимая логику переговоров, я остаюсь убеждённым в том, что приемлемый для всех компромисс по-прежнему возможен. Я говорю эти слова как близкий друг Великобритании и настоящий поклонник премьер-министра Мэй», — сказал он.

Ранее Мэй по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге заявила, что переговоры по брекситу зашли в тупик.