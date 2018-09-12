«После брексита нужно перевернуть страницу»: что может стоять за новостями о грозящей Терезе Мэй отставке

В Консервативной партии Великобритании зреет заговор против Терезы Мэй, сообщают британские СМИ со ссылкой на свои источники в парламенте. Один из основных претендентов на пост премьера — бывший глава МИД Британии Борис Джонсон. На этом фоне Мэй продолжает разыгрывать антироссийскую карту. Выступая перед представителями палаты общин, она назвала RT «инструментом пропаганды» правительства РФ. По мнению главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, новые обвинения из уст британского премьера объясняются внутриполитическими проблемами в Соединённом Королевстве. О перспективах отставки Мэй — в материале RT.

Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй в ходе выступления в парламенте назвала телеканал RT «инструментом пропаганды российского правительства» и не рекомендовала депутатам появляться в его эфире.

«Это Тереза Мэй сейчас выступила в парламенте. В котором члены её же партии — уже не таясь — планируют её отставку. Над вами нависла угроза отставки, увольнения, отравления и метеоризма? Вините во всём RT», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram, отвечая на очередной выпад главы британского кабмина.

Ранее 50 депутатов британского парламента от правящей Консервативной партии, по информации телеканала Sky News, провели секретную встречу, где обсудили возможность отстранения Терезы Мэй от власти в ближайшее время.

Маргарита Симоньян

«Мы видим, как Тереза Мэй не стесняется на выступлениях в парламенте посвящать львиную долю времени информационной безопасности и разоблачению «деструктивной» деятельности СМИ, — отметил в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. — Антироссийская линия является очень удобной для смещения фокуса с внутренних проблем на внешнюю угрозу».

Чтобы инициировать вотум недоверия Мэй внутри её собственной партии, достаточно 48 голосов депутатов-консерваторов. Если они выступят единым фронтом против действующего премьер-министра, тори ждут выборы нового руководства. Новый лидер партии займёт и пост главы правительства Соединённого Королевства. Источники Sky News отмечают, что они будут «шокированы», если голосование не состоится после съезда консерваторов в Бирмингеме, намеченного на 30 сентября — 3 октября текущего года.

Проблемный выход

Британские СМИ подчёркивают, что причиной недовольства евроскептиков-консерваторов политикой Терезы Мэй послужил её план выхода из Европейского союза. В июле 2018 года кабинет министров согласовал новые переговорные позиции Великобритании по поводу брексита, который должен произойти в марте 2019-го. Евроскептики их не приняли, отметив, что выход из ЕС должен предусматривать и выход из единого рынка с Европейским союзом, и прекращение применения на территории Великобритании норм ЕС, которые частично хочет сохранить Мэй.

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Сразу за объявлением нового плана последовали две громкие отставки: министра по брекситу Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона. За прошедшие месяцы аргументация сторонников плана Мэй существенно не поменялась.

«Покинув своё место за столом (принятия решений. — RT) в Брюсселе и продолжая мириться с нормами единого рынка, мы тем самым сделаем так, что британские предприятия, производители, предприниматели и новаторы станут беззащитными перед любыми правилами, которые в дальнейшем выработает ЕС — даже если они будут идти вразрез с интересами Великобритании в области инноваций», — отметил 11 сентября, выступая в парламенте, Борис Джонсон, сохранивший за собой после ухода с поста министра иностранных дел депутатское кресло.

Неделей ранее он обрушился с критикой на Терезу Мэй, назвав её план выхода из ЕС «жалким». В свою очередь, бывший замминистра по делам брексита Стив Бейкер предупредил Мэй, что её ожидает политический кризис, если она не откажется от своей инициативы.

Одним из козырей действующего премьер-министра до сегодняшнего дня было утверждение, что только предложенная ей «гармонизация» законодательства Великобритании и правил ЕС поможет решить щекотливый вопрос с введением таможенного и пограничного контроля между Северной Ирландией (Ольстером) и Республикой Ирландия. Существенное ограничение передвижения людей и товаров между двумя частями Ирландии неприемлемо для жителей британского Ольстера, в том числе ирландских националистов, и может склонить мнение жителей провинции в пользу воссоединения с Ирландией.

Член британского парламента Джейкоб Рис-Могг

Reuters

© Henry Nicholls/File Photo

Однако 12 сентября руководитель Европейской исследовательской группы Джейкоб Рис-Могг представил свой план решения проблемы с ирландской границей, не предусматривающий «гармонизацию» законодательства Великобритании и ЕС. Как отмечают эксперты, таким образом евроскептики предлагают правительству Мэй альтернативы в надежде на то, что менять руководство страны не придётся. Как подчеркнул 12 сентября сам Рис-Могг, его сторонники пока настроены на изменение политики правительства, а не на смену конкретного человека во главе кабинета.

Мэй на переправе

Ряд британских парламентариев и министров проявили сдержанный скепсис на фоне новостей о возможной смене премьер-министра. Так, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, в прошлом один из главных сторонников кампании за выход Великобритании из ЕС, назвал дискуссию о смене премьер-министра пустыми разговорами. Источник в Европейской исследовательской группе заявил британским СМИ, что менять премьера, когда в ноябре намечены важные переговоры с ЕС, было бы глупо.

«На мой взгляд, сейчас смена премьер-министра никому не нужна, так как менять переговорщика по брекситу никому не выгодно», — заявила в интервью RT доцент СПбГУ Наталья Ерёмина.

По словам эксперта, вряд ли кто-то из британских политиков захочет оказаться в шкуре Мэй, став объектом постоянной критики и упрёков со всех сторон из-за приближающейся даты выхода из ЕС — 29 марта 2019 года.

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Разговоры о возможном вотуме недоверия премьеру — «инструмент давления на Терезу Мэй, чтобы она более реалистично подходила к вопросу брексита и исполняла желания евроскептиков, которых в Британии всё же большинство», считает политолог.

В свою очередь, Данюк считает, что Мэй досидит на посту премьера до начала процесса выхода из ЕС, приняв на себя основной удар критики в связи с проблемами на переговорах с Брюсселем. Тем не менее, многие в Консервативной партии обеспокоены, что вместе с Мэй партия теряет популярность. На выборах 2017 года поддержка партии снизилась. А уже в 2021-м страну ждут новые выборы, и тори хотели бы до них найти нового лидера, не ассоциирующегося с проблемами переходного периода.

«Положение Терезы Мэй является достаточно шатким с прошлого года, и есть инициативная группа тори, которые крайне заинтересованы в том, чтобы убрать Мэй с поста премьер-министра, — отметил в беседе с RT Данюк. — Отставка действительно возможна. Кроме того, поддержка внешних сил у неё отсутствует. Отношения с Трампом достаточно напряжённые».

Борис вместо Терезы?

У Бориса Джонсона, которого последние несколько недель британские СМИ прочат в главные конкуренты Терезы Мэй, такая поддержка есть. В преддверии визита в Великобританию в июле 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Борис был бы «превосходным премьер-министром». Не исключают подобного варианта и в правительстве Мэй. Так, сменивший Джонсона на посту министра иностранных дел Джереми Хант заявил 22 августа в интервью американскому изданию Axios, что не стал бы недооценивать перспективы своего предшественника в борьбе за кресло премьера.

Борис Джонсон

Reuters

© Simon Dawson

Социологические опросы демонстрируют, что британцы пока не уверены, кому доверяют больше: Мэй или Джонсону. 22 августа исследовательская служба YouGove опубликовала данные опроса общественного мнения, согласно которому 38% британцев считают, что Борис Джонсон лучше справится с переговорами по брекситу, чем Тереза Мэй.

Однако 10 сентября были обнародованы результаты другого опроса, проведённого исследовательской компанией BMG Research по заказу издания The Independent. На вопрос, кто был бы лучшим премьер-министром, 32% британцев ответили — Тереза Мэй и лишь 24% — Борис Джонсон.

«Борис Джонсон, на самом деле, всегда демонстрировал премьерские амбиции, — отмечает Ерёмина. — Внимание к его личности очень высоко. Но вряд ли оно достаточно, чтобы он сейчас претендовал на улучшение своих политических позиций».

По мнению Данюка, станет ли Джонсон преемником Мэй, зависит от «внутрипартийных раскладов», а неоднозначное поведение и харизма популиста, которыми славится экс-министр иностранных дел, заручиться поддержкой консервативных элит Соединённого Королевства.

«Если раскрученная персона Бориса Джонсона станет компромиссной для консерваторов, то он будет фигурой удобной. За такой яркой картинкой, как и в случае с Дональдом Трампом, на которого Джонсон похож, будет менее заметно, что многие секторы госуправления станут возглавляться Джонсоном только номинально, а сам он будет лишён стопроцентной субъектности», — утверждает политолог.

Взгляд в будущее

По мнению Натальи Ерёминой, обсуждения возможных кандидатов на место Мэй отражают подготовку консерваторов к борьбе за власть уже после брексита.

«С завершением членства в ЕС закончится глава в истории Великобритании, которую нужно перевернуть, и сделать это с новым лидером, — отмечает эксперт. — Таким образом, Тереза Мэй станет своего рода расходным материалом».

Однако, по словам политолога, говорить о том, кто станет новым премьером, пока рано.

«Никто из нынешних лидеров общественного мнения среди тори не претендует реально на власть, так как они все связаны с брекситом, — считает политолог. — Я думаю, что это будет неожиданный человек, неожиданная фигура».

Эксперты отмечают, что смена премьер-министра в Великобритании вряд ли приведёт к серьёзным изменениям в политике страны в отношении Москвы. Борис Джонсон в бытность министром иностранных дел запомнился жёсткой антироссийской позицией, а Джейкоб Рис-Могг, которого некоторые британские эксперты тоже прочат в премьеры, 9 сентября даже призвал готовиться к войне с Россией из-за дела Скрипалей.

«Дело Скрипалей является для Терезы Мэй одним из инструментов внутренней консолидации как британского истеблишмента, так и британского общества, при переносе внимания с внутренних проблем на внешнюю угрозу», — отмечает Никита Данюк.

По его словам, не исключено, что при повышении риска быть отправленной в отставку британский премьер снова попытается использовать антироссийскую карту.

«Но этот инструмент слишком удобен, чтобы от него отказался и любой преемник Терезы Мэй», — подчёркивает эксперт.

В свою очередь, Наталья Ерёмина считает, что после выхода из Евросоюза и смены правительства Мэй градус антироссийской риторики со стороны официального Лондона ослабнет.

«Мы можем надеяться на более равнодушное отношение к России. Британцы будут заняты своими политическими разборками, ситуация с брекситом разрешится, и внимание к России ослабнет», — подвела итог политолог.