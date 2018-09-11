«Поддерживают антироссийский сюжет на плаву»: что стоит за появлением в британских СМИ новых версий по делу Скрипалей

Конспирологических версий по делу Скрипалей удалось бы избежать в случае сотрудничества Лондона с Москвой в рамках расследования. Об этом заявили в Госдуме РФ, комментируя новые подробности, которые появились в британских СМИ. Ссылаясь на анонимные источники, журналисты утверждают, что подозреваемых якобы удалось идентифицировать с помощью завербованного дипломата, а всего в отравлении участвовали шесть человек. По мнению экспертов, подобные сообщения — часть антироссийской пропаганды, которая позволяет Лондону отказаться от предоставления реальных доказательств.

Информация о том, что якобы некий российский дипломат помог следствию Великобритании идентифицировать «подозреваемых» в отравлении Скрипалей, является вымыслом. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Виновата (в публикациях СМИ. — RT) британская сторона, которая вместо того, чтобы предъявить доказательные аргументы, ограничивается какими-то малопонятными заявлениями и тем самым создаёт почву для СМИ, журналистов, которые, не имея достаточной информации, начинают заниматься сочинением разных историй», — сказал он РИА Новости.

По мнению политика, «конспирологических историй» и «сказок» можно было бы избежать, если бы Великобритания начала сотрудничать с Россией в рамках следствия.

Ранее британская газета Daily Express со ссылкой на источники в разведке Соединённого Королевства заявляла, что спецслужбы Великобритании якобы завербовали дипломата российского посольства в Риме, который ранее собирал для Москвы секретную информацию о НАТО.

По данным издания, дипломату показали фотографии «подозреваемых» и тот назвал британской разведке имена людей, изображённых на них. Кроме того, сотрудник посольства якобы предоставил спецслужбам «широкой спектр секретной информации» о внешней разведке Москвы.

Помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос журналистов о версии с якобы завербованным российским дипломатом ответил, что на этот счёт ему ничего неизвестно. «Я ничего не слышал об этом», — сказал он.

Обеспеченные «чистильщики»

4 марта экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на одной из улиц Солсбери в бессознательном состоянии. Британские власти обвинили в покушении Москву, не предоставив при этом никаких доказательств.

В Лондоне считают, что против Скрипалей якобы было применено боевое отравляющее вещество «Новичок» (А-234). Там ссылаются на результаты экспертизы химической лаборатории «Портон-Даун», в которой при этом отказались называть конкретное место изготовления этого яда.

По версии следствия, в химической атаке на Скрипалей якобы участвовали двое сотрудников ГРУ, а приказ им, «скорее всего», отдали «на самом высоком уровне». Скотленд-Ярд утверждает, что имена подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов. При этом следствие допустило, что названные имена могут быть вымышленными.

При этом британское издание Daily Mirror, ссылающееся на источник в службах безопасности Соединённого Королевства, утверждает, что в деле Скрипалей якобы замешаны не двое, а шестеро человек. По его данным, вся группа носила название «Чистильщики» и остальные четверо её членов скрывались под видом обеспеченных россиян, выбирающих недвижимость.

Журналисты указали, что в их обязанности якобы входила слежка за домом Скрипалей, чтобы в момент распыления «Новичка» их не обнаружили.

Подобные сообщения о новой информации в деле Скрипалей можно расценивать как пропаганду, которая позволит уйти от необходимости предоставлять доказательства, считает заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. В беседе с RT он отметил, что вместо сотрудничества с российской стороной следствие предпочитает взаимодействовать со СМИ.

«При наличии желания разобраться можно было по каналам наших посольств и других организаций выйти на российскую сторону, чтобы взаимодействовать и разобраться с этими вопросами. Этого не было сделано с самого начала и не делается в настоящее время. Что приводит нас к мысли о том, что пытаются антироссийский сюжет поддерживать на плаву и добавляют всё новые материалы, создавая видимость, что расследование вроде бы идёт», — сказал он.

Заявление британских СМИ о новых подозреваемых укладывается в антироссийскую линию, включающую в том числе попытки обвинить Москву в химатаках и бесчеловечном отношении к людям, отметил профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

«Существуют мощные СМИ, и они выработали массу приёмов для того, чтобы белое сделать чёрным и наоборот. То, что могло бы служить доказательством, исчезает: будет снесён дом, сносятся лавочки, сами отравленные — их никто не видит и не слышит, самые главные доказательства якобы преступления исчезают», — пояснил он в беседе с RT.

«Под предлогом «оборонительных действий»

Ещё до публикации имён подозреваемых ряд западных стран, включая Великобританию, выслали российских дипломатов, а в августе 2018-го Соединённые Штаты ввели санкции против России.

Глава разведывательного Центра правительственной связи Джереми Флеминг заявил, что Великобритания и поддерживающие её страны будут противостоять якобы исходящей от России угрозе. По его мнению, Москва использует «широкий набор инструментов» для давления на Лондон.

Подобные заявления со стороны Великобритании являются провокационными и создают впечатление, что британскую общественность готовят к использованию агрессии против России, считают в посольстве РФ в Лондоне.

«Складывается впечатление, что под предлогом «оборонительных действий» британскую общественность готовят к агрессивным мерам против России с непредсказуемыми последствиями. Призываем британские власти отказаться от воинственной риторики и начать руководствоваться нормами международного права и здравым смыслом», — говорится в сообщении дипмиссии.