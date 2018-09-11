Британские СМИ сообщили о возможном наличии новых подозреваемых по делу Скрипалей

Британские СМИ заявили, что к попытке отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери может быть причастно больше лиц, чем было озвучено ранее властями королевства.

Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании.

Отмечается, что отравить Скрипалей, вероятно, пыталась команда из шести человек и граждане России Александр Петров и Руслан Боширов были частью этой группы.

Как указывает британское СМИ, называется данный отряд из шести человек якобы «чистильщики».

Ранее стало известно, что Лондон подготовил «красные уведомления» Интерпола по делу об отравлении Скрипалей.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в, как предполагается, попытке убийства Скрипалей.