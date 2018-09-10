Лондон подготовил «красные уведомления» Интерпола по делу об отравлении Скрипалей

Великобритания подготовила к выпуску «красные уведомления» Интерпола для задержания подозреваемых в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщили в полиции Лондона.

«Великобритания начала процесс выпуска «красных уведомлений» в среду, 5 сентября. Этот процесс завершён, и «красные уведомления» находятся у Интерпола для распространения», — сказал представитель Скотленд-Ярда РИА Новости.

При этом дополнительных сведений об уведомлениях не сообщается.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери.

По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в, как предполагается, попытке убийства Скрипалей.