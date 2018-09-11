Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о якобы завербованном российском дипломате

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Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о якобы завербованном российском дипломате, который помог идентифицировать подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о якобы завербованном российском дипломате
  • РИА Новости

«Я ничего не слышал», — сказал Ушаков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся информацию.

Ранее издание Daily Express, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщило, что подозреваемых в отравлении в Солсбери удалось идентифицировать с помощью завербованного британской разведкой российского дипломата. Как отмечается, речь может идти о дипломате, работающем в посольстве России в Риме, настоящая цель которого якобы заключалась в сборе секретной информации о НАТО.

Источники отметили, что российский дипломат «предоставил сотрудникам разведки» конфиденциальную информацию.

По данным издания, дипломату были показаны фотографии «подозреваемых» в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, после чего он предоставил спецслужбам настоящие имена людей, о которых шла речь.

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