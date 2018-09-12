«Ничего особенного и криминального»: Путин рассказал о «подозреваемых» по делу об отравлении Скрипалей

Власти России нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. По словам президента РФ Владимира Путина, это гражданские, которые не замечены в каких-либо криминальных действиях. Как добавил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в отношении этих мужчин никаких действий не предпринималось, а Лондон не направлял запрос на получение информации о них. В свою очередь, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что цель инцидента в Солсбери заключалась в дискредитации руководства РФ в преддверии президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

«Подозреваемые» по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери известны российским властям. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил президент Владимир Путин. По его словам, Александр Петров и Руслан Боширов — гражданские лица.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет», — подчеркнул глава государства.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Путин не общался с Петровым и Бошировым, и призвал дождаться того момента, когда они объявятся. При этом Песков отметил, что Лондон не отправлял Москве никаких запросов в отношении них.

«И в отношении этих лиц не совершалось никаких действий, была проверена просто информация», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 5 сентября в лондонской полиции заявили, что покушение на Скрипалей якобы совершили двое граждан РФ — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно данным британских прокуроров, есть достаточно доказательств для предъявления россиянам соответствующих обвинений.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эксклюзивном комментарии RT добавил, что Москва, предоставляя данные по «подозреваемым» в отравлении Скрипалей, демонстрирует открытость в этом вопросе. По его словам, у российской стороны нет причин бояться каких-либо обвинений. «Мы рассчитываем на адекватную реакцию со стороны наших британских партнёров», — добавил дипломат.

Заметим, что в полиции Лондона отказались комментировать заявление российского лидера.

Помимо этого, Виктория Скрипаль, родственница Сергея и Юлии, со ссылкой на собственные данные сообщила, что Руслан Боширов и Александр Петров — «простые люди», а последний и вовсе никак не связан с госслужбой. По её мнению, близкие подозреваемых «пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».

«То, что вся история о причастности Петрова и Боширова — это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан ещё похож в жизни и на паспорте на фотографию, то Петров даже рядом не стоял со своей фотографией», — приводит слова Виктории агентство Интерфакс.

Предвыборный расчёт

В среду, 12 сентября, в Гааге состоялся инициированный постпредством России при ОЗХО брифинг по инциденту в Солсбери. После постпред при организации Александр Шульгин отметил, что инцидент в Солсбери был выгоден тем, «кто хочет, хотел и продолжает стремиться дискредитировать российское руководство, загнать страну в угол, обложить красными флажками, выдвинуть новые санкции».

Дипломат напомнил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло в преддверии выборов президента РФ, а также за несколько месяцев до старта чемпионата мира по футболу в России.

«Явно был расчёт на то, чтобы оказать влияние на президентские выборы в России весной этого года. Во всяком случае, очень на это похоже — хайли лайкли, как говорят наши британские партнёры», — добавил Шульгин.

По его оценке, тезис британской стороны о том, что химатака на Скрипалей якобы укладывается в госполитику РФ по уничтожению предателей, является «насквозь лживым».

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«Есть масса других нестыковок, пробелов, несоответствий, мы на всё это обратили внимание, ставили этот вопрос перед британцами в своё время», — пояснил постпред РФ при ОЗХО.

Как заметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, информационная атака на Россию ведётся по самым разным направлениям. Он подчеркнул, что рядовые британские граждане вполне могли поверить местным СМИ, пропагандирующим точку зрения официального Лондона.

«Всё, безусловно, так. Великобритании и Соединённым Штатам необходимы были моральное оправдание в глазах всего мира и некая заведомая реабилитация, потому что они собирались вмешиваться в российские выборы — не только выборы президента, но и региональные. Там прямая линейная зависимость по времени… К сожалению, медийная раскрутка этого странного кейса настолько сильна, что многие действительно в это верят, потому что привыкли верить СМИ», — сказал Мухин в беседе с RT.

Британская конспирология

Накануне британское издание Daily Mirror со ссылкой на источник в службах безопасности Соединённого Королевства опубликовало материал о группе под названием The Cleaners («Чистильщики»). Согласно представленным данным, помимо Петрова и Боширова, в инциденте с отравлением Скрипалей замешаны ещё четыре человека. В их обязанности якобы входила слежка за домом жертв.

По словам источника, легенда «агентов» была классической — богатые русские, заинтересованные в покупке недвижимости.

Вдобавок газета The Daily Express, ссылающаяся на источники в разведке Великобритании, сообщила, что спецслужбы Соединённого Королевства якобы завербовали дипломата посольства РФ в Риме. Изначально в его задачу входил сбор секретной информации о НАТО для Москвы, однако он якобы предоставил Лондону некую конфиденциальную информацию, а также назвал настоящие имена «подозреваемых» в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

«Складывается впечатление, что под предлогом «оборонительных действий» британскую общественность готовят к агрессивным мерам против России с непредсказуемыми последствиями. Призываем британские власти отказаться от воинственной риторики и начать руководствоваться нормами международного права и здравым смыслом», — заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Расследование RT

Кроме того, RT удалось выяснить, что данные британского таблоида Daily Mirror о биографии Петрова реальны, но никто из тех, кто с ним знаком, не смог его опознать на фотографиях, распространённых Скотленд-Ярдом.

Александр Петров родился 13 июля 1979 года. Он прописан в Москве и вёл бизнес на Украине, являясь соучредителем Любопольской швейной фабрики в Одесской области. При этом он пропал некоторое время назад, задолжав своим партнёрам по бизнесу.

«Не знаю, какой он там бизнесмен. Скорее, кидала», — сказал RT Сергей Прудников, совладелец ткацкого предприятия.

Кроме того, источники RT в правоохранительных органах сообщили, что Петров в 1998-м был осуждён за кражу. В связи с этим эксперты подчеркнули, что подозреваемый британскими властями в отравлении Скрипалей никогда не мог работать в ГРУ.