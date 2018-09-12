Виктория Скрипаль прокомментировала сообщения о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери

Короткая ссылка
Родственница отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль Виктория заявила, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания рассматривает в качестве подозреваемых.
Виктория Скрипаль прокомментировала сообщения о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери
  • © Reuters

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — заявила Скрипаль Интерфаксу.

Она добавила, что «они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».

«То, что вся история о причастности Петрова и Боширова — это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан ещё похож в жизни и на паспорте на фотографию, то Петров даже рядом не стоял со своей фотографией», — отметила она.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых, как предполагается, в попытке убийства Скрипалей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить