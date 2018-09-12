Виктория Скрипаль прокомментировала сообщения о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери

Родственница отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль Виктория заявила, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания рассматривает в качестве подозреваемых.

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — заявила Скрипаль Интерфаксу.

Она добавила, что «они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».

«То, что вся история о причастности Петрова и Боширова — это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан ещё похож в жизни и на паспорте на фотографию, то Петров даже рядом не стоял со своей фотографией», — отметила она.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых, как предполагается, в попытке убийства Скрипалей.