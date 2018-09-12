«Нестыковки и несуразицы»: постпред России при ОЗХО Шульгин о британской версии по делу Скрипалей

В Гааге состоялся брифинг ОЗХО, посвящённый инцидентам в Солсбери и Эймсбери. Ранее британские власти заявили, что два происшествия рассматриваются в рамках одного дела, и обвинили Россию в организации отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Москве неоднократно подчёркивали, что государство не имеет отношения к покушению, и призывали Лондон сотрудничать в расследовании. RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.