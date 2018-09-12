Путин: подозреваемые по делу Скрипалей известны властям России
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«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, это гражданские лица. Глава государства призвал их объявиться и поговорить со СМИ.
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