Путин: подозреваемые по делу Скрипалей известны властям России

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Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери известны российским властям.
Путин: подозреваемые по делу Скрипалей известны властям России
  • ©  Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, это гражданские лица. Глава государства призвал их объявиться и поговорить со СМИ.

RT ведёт прямую трансляцию.

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