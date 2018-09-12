Шульгин: организаторы инцидента в Солсбери хотели оказать влияние на выборы в России

Организаторы инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией в Солсбери хотели оказать влияние на выборы президента России, заявил российский постпред при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

По его словам, этот инцидент выгоден тем, «кто хочет, хотел и продолжает стремиться дискредитировать российское руководство, загнать нашу страну в угол, обложить красными флажками, выдвинуть новые санкции».

«Явно был расчёт на то, чтобы оказать влияние на президентские выборы в России весной этого года. Во всяком случае, очень на это похоже, хайли лайкли, как говорят наши британские партнёры», — сказал Шульгин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу Скрипалей известны российским властям. Глава государства призвал их поговорить со СМИ.