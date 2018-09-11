От Солсбери до Одессы: обвинённый британскими СМИ в отравлении Скрипалей вёл бизнес на Украине и имел судимость

«Отравитель Скрипалей» Александр Петров, о котором британские таблоиды пишут как о потомственном сотруднике спецслужб, вёл бизнес в Одессе и задолжал своим партнёрам крупные суммы. RT удалось поговорить с жертвами одной из его махинаций, и ни на одной из фотографий якобы сотрудников ГРУ, обнародованных британской прокуратурой, настоящего Петрова они не узнали. Эксперты также подтвердили, что он не мог иметь отношения к спецслужбам, так как в юности был судим за кражу. Специалисты также назвали выдумкой и информацию СМИ о «чистильщиках», которые якобы работали вместе с «отравителями».

Британская газета Daily Mirror на прошлой неделе опубликовала заметку с захватывающими дух подробностями «зловещей» родословной одного из «отравителей из Солсбери».

Оказывается, дед Александра Петрова Иван Старченко служил «под руководством Сталина командиром 31-й стрелковой бригады Смерш в составе 2-го Украинского фронта». Для большей убедительности это утверждение сопровождалось фотографией сурового Сталина — это именно он придумал называть службу контрразведки «Смерть шпионам».

С Надеждой Мороз — своей супругой и будущей бабушкой человека, якобы доставившего «Новичок» в Туманный Альбион, — Старченко, по данным СМИ, познакомился тоже на фронте. Сообщалось также, что их сын и дядя Петрова Валерий — кадровый военный и служил в ВДВ. Кроме того, назывался год рождения Александра Петрова — 1979. Позже СМИ уточнили, что речь идёт о 13 июля 1979 года.

© Metroplitan Police handout via REUTERS

RT пошёл по указанному Daily Mirror следу Александра Петрова и выяснил, что названный британскими СМИ человек действительно существует, в России имел судимость за кражу, а в последние годы вёл бизнес на Украине и задолжал своим партнёрам крупные суммы. RT нашёл людей, которым должен Петров. Узнать его на фотографиях британской прокуратуры они не смогли.

Дом-призрак

Ивана Ивановича Старченко найти в сети несложно. Основные вехи его служебной биографии содержатся в базе данных «Мемориала». Он, разумеется, был не командиром «31-й стрелковой бригады Смерша», а возглавлял отдел контрразведки 31-й стрелковой дивизии, которая действовала на самом южном фланге театра военных действий Великой Отечественной и окончила войну в Праге.

RT удалось выяснить, что свои последние годы Иван Иванович прожил в Москве, в скромной квартире панельной пятиэтажки на улице маршала Тухачевского.

Там же были прописаны двое его детей — Валерий Старченко, чью фотографию из соцсетей опубликовал Daily Mirror, и мама Александра Петрова.

Валерий Старченко

© Социальная сеть «Одноклассники»

Несколько лет назад (к тому моменту старший Старченко уже скончался) дом был снесён, на его месте построили современную многоэтажку.

Продолжив поиски, RT выяснил, что наследники старшего сына Валерия получили новую жилплощадь в том же административном округе столицы — в домоуправлении удалось узнать телефон владельцев квартиры.

Оказалось, что Валерий умер в 2011 году. Его вдова Анна подтвердила, что её тесть воевал, жену его звали Надежда, а дочь — Тамара. У Тамары действительно есть сын Александр, а его отца звали Юрий. Но всяческую связь с родственниками после смерти мужа она потеряла — ни как у них дела, ни где они живут, ни чем занимаются она не знает.

«Но для вас, под запись, я могу ответственно заявить, что никакого отношения к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль я не имею», — рассказала RT Анна.

«Пол-Одессы ищут»

Источники RT в правоохранительных органах помогли выяснить, что в 1998 году, в возрасте 19 лет, Александр Юрьевич Петров, родившийся 13 июля 1979, был условно осужден по части второй 158 статьи УК РФ за кражу — то ли в составе группы, то ли со взломом — на два года.

База судебных приставов также показывает, что пять лет назад у Александра были проблемы с возвратом кредитов, а в Тверском и Коптевском районных судах шли процессы, где он выступал в качестве ответчика по искам крупных банков.

Исходя из того, что такое количество кредитов выдают в первую очередь под предпринимательскую деятельность, RT попытался найти Петрова в реестре владельцев юридических лиц. Однако в России ни одного предприятия на него зарегистрировано не было.

А вот схожие с российскими общедоступные базы данных юрлиц украинского сегмента интернета неожиданно дали результат. Сайт проекта «Канцелярська Сотня» показал, что Олександр Петров, прописанный в Москве по тому же адресу на улице маршала Тухачевского, с теми же паспортными данными, что и Александр Петров, является соучредителем «Любопольской швейной фабрики». Предприятие расположено в Одесской области и предлагает услуги пошива одежды — преимущественно маек и нижнего белья.

Эту же информацию подтверждает база «СПАРК - Интерфакс» - Украина.

По данным базы СПАРК, товарищество «Любопольская швейная фабрика» было зарегистрировано в 2011 году. Соучредителями фирмы выступили Олександр Петров и Сергей Прудников. Так же Олександр Петров являлся совладельцем Торгового дом ВИГОР, ДС-Трейд.

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RT удалось связаться с бизнес-партнёром Петрова Сергеем Прудниковым, но ничего хорошего про своего компаньона он рассказать не смог. Оказывается, москвич вышел из бизнеса некоторое время назад, оставив долгов на пол миллиона гривен. Найти его не получается ни у Прудникова, ни у других: «грубо говоря, пол Одессы кинул, много кто ищет, но никто пока не нашёл».

«Не знаю, какой он там бизнесмен, — сказал совладелец ткацкого предприятия RT, — кидала скорей».

Само юридическое лицо хотя и существует до сих пор, но оборота средств по нему нет – его предполагается банкротить из-за мошеннических действий Петрова. Предприниматель также добавил, что не знает доподлинно, кем является человек, с которым он вёл бизнес: «говорит, что из Москвы, но вроде как не из Москвы, вроде как не Петров, вроде как и не Саша».

Ни сам Прудников, ни другие сотрудники фирмы не смогли узнать на фото британских спецслужб обманувшего их Александра Петрова.

Чистильщики

Ранее британские СМИ также сообщали, что имя Александра Петрова «встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО «Микроген». RT удалось связаться и с этим Петровым. Но он заявил, что вообще никогда не выезжал за границу.

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалём не имею никакого отношения. Это полное совпадение: мне не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» — научно-производственном объединении «Вирион», — рассказал RT Петров.

Тем временем таблоид Mirror со ссылкой на источники в британских спецслужбах опубликовал новую информацию о том, что Александр Петров и Руслан Боширов действовали не одни. «Отравителей» якобы сопровождала ещё одна группа из четырёх человек, так называемые «чистильщики».

По сведениям таблоида, Боширов и Петров нуждались в подстраховке для наблюдения за Скрипалями, чтобы быть уверенными, что те не вернутся, пока будут распылять «Новичок».

У «чистильщиков» было заготовлено алиби, согласно которому они представились «богатыми русскими, заинтересованными в покупке собственности в Британии».

Генерал-лейтенант в отставке Александр Михайлов, служивший на генеральских должностях в ФСБ, МВД и ФСКН, отметил, что «чистильщики» — это выдумка.

«Что касается бригады «чистильщиков» — это чушь собачья. Никто так не работает, — подчеркнул Михайлов.

При этом, по словам генерала, Петров вообще не мог бы работать в ГРУ.

«Человек с судимостью категорически и абсолютно точно не может попасть в ГРУ. Проверяют всех до десятого колена, и даже если есть судимость у родственника, могут отвести кандидатуру. Это железное правило при формировании кадрового состава. Биография должна быть безупречной, поэтому тот факт, что Петров с судимостью мог попасть в разведывательное управление – это исключено по определению», — пояснил он.

4 марта в английском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в произошедшем сотрудников российской разведки, действовавших якобы с указания верховного руководства страны. 5 сентября Лондон обнародовал имена и фотографии двух подозреваемых в отравлении Скрипалей. Якобы это были агенты ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых Москве ни о чем не говорят.