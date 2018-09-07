Медведи, «Жмурки» и мистер Бин: в соцсетях публикуют мемы о «доказательствах» Британии по делу Скрипалей

Пользователи соцсетей публикуют мемы, посвящённые «доказательствам» Великобритании по делу Скрипалей. Лондон обнародовал снимки двух мужчин, которые якобы являются сотрудниками ГРУ, отравившими экс-разведчика и его дочь. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также показал журналистам любимый мем о подозреваемых.

В среду, 5 сентября, власти Великобритании обнародовали свою версию по делу Скрипалей. Как утверждает Лондон, химическое оружие в Солсбери привезли двое россиян, которые якобы служат в ГРУ. Они приехали в Соединённое Королевство с паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. При этом премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй заявила, что спецслужбы убеждены — имена и фамилии «агентов» вымышленные. Также в подкрепление своей версии британская сторона обнародовала снимки с камер, которые якобы «доказывают» причастность попавших на кадры мужчин.

Российская сторона подчеркнула нестыковки и несостоятельность версии Лондона. Также Москва категорически отрицает причастность государства к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, а также призывает Великобританию начать сотрудничать в рамках расследования инцидента. До сих пор Лондон категорически отказывается отвечать на любые официальные запросы РФ и даже не намерен передавать по дипломатическим каналам данные о подозреваемых.

Многие пользователи соцсетей посчитали обвинения нелепыми и начали публиковать шутки, посвящённые «агентам ГРУ».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров показал корреспонденту РЕН ТВ свой любимый мем об «отравителях Скрипалей». На нём «доказательства» Британии «изображают» резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.

Twitter

© sokolovs3461

На других пародиях изображены «обычные русские парни». Например, герои советского фильма «Афоня».

Другой пользователь предположил, что в Британию на «спецзадание» могли отправиться «парни из соседнего двора».

Александр Петров и Руслан Боширов перед отправкой в Англию. Тренировочная база ГРУ "Падик" pic.twitter.com/9msnMK63U3 — 🍆 (@eto_tak) September 5, 2018

Сравнили Петрова и Боширова и с героями фильма «Жмурки».

Петров и Боширов.

Петрова (Панина) можно выдать сразу и навсегда. pic.twitter.com/x5F4h1C8o2 — Уильям (@Y6y8E4v3sAjGZGc) September 5, 2018

Также пользователи вспомнили и фильмы иностранного производства. Например, британскую комедию «Монахини в бегах». Герои картины вынуждены прятаться в женском монастыре от мафии.

Также в причастности заподозрили мистера Бина.

«Суперагенты» без прикрытия

В интернете также сочли абсурдным, что, по версии Лондона, российские «агенты» позируют на камеры и не скрывают лица.

Один из пользователей приводит целый список несостыковок, которые, по его оценке, не учли британские следователи.

«Два русских суперагента из типичных фильмов о Джеймсе Бонде. Особые приметы: ходят везде вместе, получают британскую визу с биопараметрическими данными, возят везде яд, но в отеле отравленных нет; возят яд, который не убивает, ищут камеры и специально ходят под ними вдвоём, бронируют гостиницу с помощью собственной карты, одновременно появляются в одном месте, в одно и то же время; травят человека, которого обменяли за ненадобностью», — говорится в публикации.

Другой пользователь пририсовал атрибуты, которых не хватает «сотрудникам ГРУ», в частности авоську и медведя.

Нахимичили с химикатами

Также некоторые сочли подозрительным, что злоумышленники, которые якобы привезли в Британию в поддельном флоконе из-под духов такое опасное отравляющее вещество, никак не обезопасили себя от воздействия химии. Они носят обычную одежду. А ведь на месте инцидента в Солсбери британские специалисты работали в костюмах химзащиты.

«Мужчины «работают с самым смертоносным военным токсичным веществом высокой концентрации». Сколько различий вы видите?» — говорится в публикации российского посольства в Великобритании.

Men "working with the most deadly military grade toxin of high purity”. How many differences can you spot? pic.twitter.com/OLFZWBJLsC — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) September 6, 2018

При этом один англоязычный пользователь Twitter задаётся вопросом, почему один из подозреваемых на снимках предстал в разных куртках.

Does this seem like a different jacket and shoes for the guy in blue? #skripalpoisoning#Skripalpic.twitter.com/VGYuSGaVeW — Lee Stranahan (@stranahan) 6 сентября 2018 г.

Некоторые пользователи соцсетей также предположили, что, возможно, отравляющее вещество Петров и Боширов создавали прямо в номере отеля.

Александр Петров и Руслан Боширов в процессе изготовления "Новичка", номер отеля в Солсбери . pic.twitter.com/iDJSE9ScNH — Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia) September 5, 2018

В целом новые «доказательства» Лондона в причастности России к отравлению Скрипалей показались пользователям соцсетей достаточно наивными. Один из них в этой связи опубликовал фрагмент из советского мульфильма про Винни-пуха.