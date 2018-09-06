В Великобритании объяснили нестыковки на фото подозреваемых по делу Скрипалей

В полиции Лондона заявили, что время, указанное на фото подозреваемых в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, совпадает, так как съёмка велась одновременно с двух разных камер в лондонском аэропорту Гэтвик.

«Фотографии двух подозреваемых в Гэтвике были сняты с двух разных камер, размещённых в двух разных коридорах, в момент выхода пассажиров по прибытии международных рейсов», — приводит РИА Новости слова представителя Скотленд-Ярда.

Накануне британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых, сделанные в аэропорту Гэтвик.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что на снимках запечатлён один и тот же коридор, время совпадает.

По её словам, это «либо наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях».

В Кремле полностью опровергают причастность России к отравлению Скрипалей.