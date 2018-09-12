Симоньян о заявлении Мэй: в случае угрозы отставки вините во всём RT

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй касательно деятельности российского телеканала.
Симоньян о заявлении Мэй: в случае угрозы отставки вините во всём RT
  • Reuters

Ранее Мэй, выступая в парламенте, заявила: «У нас у всех есть сомнения по поводу объективности репортажей телеканала RT, который продолжает оставаться инструментом пропаганды российского правительства».

Она также добавила, что «появляться или нет в эфире RT — решать самому человеку, но нужно отдавать себе отчёт, что ты рискуешь стать орудием российской пропаганды».

«Это Тереза Мэй сейчас выступила в парламенте. В котором члены её же партии — уже не таясь — планируют её отставку. Над вами нависла угроза отставки, увольнения, отравления и метеоризма? Вините во всём RT», — написала Симоньян в Telegram-канале.

В начале сентября член Шотландской национальной партии (SNP) Ангус Макнил заявил, что продолжит выступать в эфире RT, несмотря на критику со стороны лидера SNP в Вестминстере Яна Блэкфорда.

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