Депутат от SNP продолжит выступать на RT, несмотря на критику со стороны лидера партии

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Член Шотландской национальной партии (SNP) Ангус Макнил заявил, что продолжит выступать в эфире RT, несмотря на критику со стороны лидера SNP в Вестминстере Яна Блэкфорда.
Депутат от SNP продолжит выступать на RT, несмотря на критику со стороны лидера партии
  • RT

Как отметил Макнил в эфире Radio Scotland, входящей в корпорацию BBC, лучший способ противостоять «пропаганде» — идти вперёд и давать «встречное сообщение».

«К BBC тоже у многих есть претензии, но я в данный момент выступаю у вас в эфире», — сказал политик.

Как сообщает телерадиокомпания, накануне Блэкфорд заявил, что Россия ответственна за «акт государственного терроризма» в Солсбери, и призвал ужесточить антироссийские санкции.

Кроме того, он назвал RT «орудием российского правительства» и посоветовал «очень хорошо думать», прежде чем появляться на телеканале.

Ранее российское посольство прокомментировало обвинения британских депутатов в адрес RT.

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