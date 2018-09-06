Из ведущего в ведомые: как Великобритания уступила США лидирующую роль в двусторонних отношениях

75 лет назад британский премьер-министр Уинстон Черчилль на выступлении в Гарварде высказал предположение, что Великобритания и США в обозримом будущем могут стать единым государством. Эксперты убеждены, что Черчилль сделал это заявление из политических соображений, однако такая риторика — важный индикатор отношений бывших колонии и метрополии. В XX веке США смогли добиться лидирующих позиций на мировой арене, и Британия теперь вынуждена следовать в фарватере политического курса Вашингтона. При этом в Лондоне, как отмечают политологи, до сих пор уверены, что Соединённое Королевство способно манипулировать Штатами. История и перспективы отношений США и Великобритании — в материале RT.

Историки считают, что первые европейцы достигли берегов Северной Америки ещё в Средние века. Это были скандинавские викинги и, предположительно, баскские рыболовы. Однако закрепиться надолго в Западном полушарии они не смогли. После того как Христофор Колумб совершил «официальное» открытие Нового света, испанские, английские, французские и голландские путешественники на протяжении примерно столетия время от времени посещали берега Северной Америки, однако систематическая колонизация материка началась только в начале XVII века. Главными конкурентами в этом процессе оказались Франция и Великобритания.

Коренное индейское население в большинстве случаев встречало европейцев доброжелательно и, как правило, разрешало им селиться рядом с собой. Вскоре, правда, наглость и жадность поселенцев стали злить коренных американцев. Но, не осознавая, сколько потенциальных захватчиков могут приплыть из-за океана, индейцы не пользовались своим первоначальным численным преимуществом для того, чтобы выдворить «гостей», и чаще всего ограничивались небольшими стычками с ними. Колонисты, в свою очередь, натравливали индейцев друг на друга, использовали их в войнах между собой, травили ядами и намеренно заражали инфекционными заболеваниями.

Британская колония

На протяжении XVII столетия Великобритания основала в Северной Америке 13 колоний, в которых поселились — наряду с англичанами — немцы, поляки, шведы, итальянцы и французские гугеноты.

А в XVIII веке британцы отвоевали у Франции северную часть континента, на территории которой позже возникло государство Канада. Британские промышленники и предприниматели, имевшие серьёзное влияние на официальный Лондон, видели в североамериканских колонистах выгодный рынок сбыта, а правительство — источник для сбора налогов.

Чтобы получать с колоний максимум доходов, британские власти запрещали жителям Америки вести самостоятельную торговлю и развивать промышленность. Все необходимые товары им втридорога поставляли из метрополии. Более того, налоги и сборы для американских колоний были установлены на уровне, в несколько раз превышавшем британский. Всё это вызывало у колонистов острое недовольство.

Последней каплей стало предоставление Британской Ост-Индской компании монополии на торговлю чаем. Колониальный бизнес, тесно связанный с контрабандой, опасался, во-первых, лишения нелегальных доходов из-за потенциального демпинга со стороны компании, а во-вторых, того, что правительство только тестирует на чае монополию для конкретного торгового общества, что подобная практика в будущем распространится на все остальные товары. В свою очередь, общественно активные поселенцы были возмущены самим фактом навязывания колониям экономических законов без согласования с их жителями.

Всё это привело к тому, что 29 ноября 1773 года взбунтовались жители Бостона. Колонисты, переодевшись в индейцев, ворвались на британские корабли и выбросили в океан ящики с чаем Ост-Индской компании. Английские власти в ответ заблокировали порт Бостона с требованием выплатить владельцам груза компенсацию, но это ещё сильнее разозлило жителей колоний.

«Бостонское чаепитие», 16 декабря 1773 года

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В 1774 году они созвали конгресс, на котором потребовали от Лондона пересмотреть свою экономическую политику в отношении американцев. Британские власти отдали приказ армии и флоту усмирить бунтовщиков. Но колонисты были настроены решительно.

В 1775 году конгресс объявил себя официальной властью в колониях, а в 1776 году провозгласил их независимость. Так возникли Соединённые Штаты Америки.

В августе 1776-го в Северной Америке с целью проведения карательной операции высадились британские войска. Изначально они успешно наступали, однако в 1777-м потерпели несколько болезненных поражений, после которых восставших поддержали давние конкуренты Великобритании — Франция, Испания и Нидерланды. В 1781 году основные силы британцев в колониях были разгромлены. В результате мирных переговоров Лондон уступил колонистам территорию между Миссисипи, Великими озёрами и Атлантическим океаном. Канада осталась лояльна британскому правительству.

Власти Великобритании относились к индейцам значительно лучше, чем колонисты, создавшие США. Поэтому коренное население в ходе войны за независимость массово поддерживало англичан, а американцы и во время военных действий, и после них устраивали карательные операции и захватывали у индейцев принадлежащие им земли.

Младший партнёр

В 1803 году за счёт приобретения у Франции прав на Луизиану Соединённые Штаты существенно расширили свою территорию. Однако этот успех был омрачён серьёзными внешнеполитическими проблемами: в ходе Наполеоновских войн Британия устроила блокаду Франции, важному экономическому партнёру Штатов.

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Лиц, захваченных на американских кораблях, при этом считали британскими подданными и насильно призывали на службу в королевский флот. Кроме того, британские власти в Канаде активно защищали индейцев от американских захватнических и карательных рейдов, поставляя им оружие и боеприпасы.

В 1812 году конгресс объявил Британии войну, но в этот раз не рассчитал силы. Англичане изначально были неплохо подготовлены, а падение Наполеона Бонапарта позволило им высвободить силы с европейских театров боевых действий. Более того, выдающийся индейский вождь Текумсе, произведённый в бригадные генералы британской армии, поднял против американцев целый ряд племён. На стороне американцев выступили только так называемые цивилизованные племена, согласившиеся частично перенять у колонистов их образ жизни (спустя некоторое время американцы изымут у них все земли и силой выдворят за Миссисипи).

Изначально война для США шла очень плохо. Британцы разгромили несколько отрядов в районе канадской границы, потеснили их на Великих озёрах, захватили Вашингтон, сожгли в нём все здания органов власти и реквизировали содержимое арсеналов. Лондон выдвинул в адрес США требования передать треть своих территорий Канаде и согласиться на создание независимого индейского государства, но осенью 1814 года удача неожиданно перешла на сторону американцев. Они нанесли британцам поражение сразу в нескольких битвах. А индейские союзники короны опустили руки после гибели в 1813 году Текумсе. Поэтому, согласно Гентскому договору 1814 года, границы между США и Канадой остались прежними.

Отношения между Лондоном и Вашингтоном стабилизировались, но их ещё долгое время нельзя было называть тёплыми.

«В XIX веке британцы относились к американцам как к младшим партнёрам, которым можно было диктовать свою волю», — рассказал RT историк и публицист Армен Гаспарян.

И для этого существовали объективные экономические предпосылки. «Несмотря на независимость США, Великобритания оставалась крупнейшим кредитором и важнейшим торговым партнёром Соединённых Штатов. В Америку из Англии ввозили буквально всё, даже денежные банкноты», — отметил в интервью с RT кандидат исторических наук, заместитель заведующего кафедрой МГУ Юрий Рогулёв.

В период Гражданской войны в США Лондон фактически сделал ставку на южан, ведя переговоры с Конфедерацией и поставляя ей оружие, но эта ставка не сыграла. Победил Север. После войны в Соединённых Штатах начался период бурного индустриального развития. Кроме того, они стали стремительно расширяться за счёт уничтожения и вытеснения индейских народов — как тех, кто жил на неподконтрольных Вашингтону Великих равнинах, так и обитавших на землях Юго-запада, которые Штаты незадолго до этого отобрали у Мексики.

К 1890 году сопротивление коренного населения Америки было сломлено, и американцы установили полный контроль над своими современными материковыми территориями.

При этом они старались не вмешиваться в споры Старого Света — их экспансия была ограничена Западным полушарием и бассейном Тихого океана.

Смена ролей

Ситуация начала стремительно меняться во время Первой мировой войны. Ещё до её начала, в ходе разделения мира на две большие группы противоборствующих держав, позиция Соединённых Штатов совпала по ряду вопросов с политикой, которую проводили страны Антанты.

Интервенты в России, 1918 год (представители Англии, США и Японии)

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Вплоть до 1917 года Вашингтон всё-таки придерживался нейтральной позиции, однако грубые действия немецкого флота, попытки германцев найти союзников в Латинской Америке, а также усилия британских дипломатов и разведчиков привели к тому, что президент Вудро Вильсон объявил о вступлении в войну, расширил помощь странам — членам Антанты и начал переброску войск в Старый Свет.

«В Первую мировую войну началось активное взаимодействие между Лондоном и Вашингтоном», — заявил Армен Гаспарян.

После завершения боевых действий экономические роли стали меняться. «Из страны-должника Штаты, находившиеся вдали от основных театров боевых действий, превратились в страну-кредитора», — заявил Юрий Рогулёв.

В 1930-е годы Лондон и Вашингтон вновь столкнулись друг с другом: в ходе Чакской войны Великобритания помогала Парагваю, а США встали на сторону Боливии. Победил Парагвай, однако это не остановило закат эры британского глобального господства.

В ходе Второй мировой войны Великобритания и США стали официальными союзниками. Однако первую скрипку уже явно играл Вашингтон, за которым оставалось последнее слово во всех основных спорах, в частности относительно открытия Второго фронта.

Кроме того, именно Соединённые Штаты сыграли основную роль в разработке атомного оружия. Роль Британии на конечной стадии ядерного проекта оказалась вспомогательной.

Десантный корабль США, Нормандия, 1944 год

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6 сентября 1943 года на выступлении в Гарварде британский премьер-министр Уинстон Черчилль, говоря о будущем устройстве мира, неоднократно подчёркивал близость двух стран и уважительно отзывался о своих союзниках. Он даже предположил, что в ближайшее время США и Великобритания, учитывая общность происхождения и языка, могут стать единым государством.

«Нужно понимать, что здесь Черчилль лукавил. Это было связано с той помощью, которую Вашингтон во время войны оказывал Лондону. Британия и так попала в зависимость, и окончательно стать придатком США, потерять свою независимость её элитам совсем не хотелось», — подчёркивает Юрий Рогулёв.

Однако по итогам войны США стали уже супердержавой, а Британия начала стремительно терять свой глобальный статус. «Тот же Черчилль фактически добровольно отдал пальму политического первенства Соединённым Штатам на стадии начала холодной войны», — полагает Армен Гаспарян.

По его словам, ведущая держава стала ведомой, и такое положение дел сохранилось вплоть до наших дней.

В частности, после создания НАТО Лондон играл в альянсе подчинённую роль.

«В наше время власти Великобритании думают, что всегда могут манипулировать Вашингтоном. А американцы искренне верят в то, что Британия будет при любых обстоятельствах идти в фарватере их политики. Происходит взаимное использование. И нельзя сказать, чтобы это не устраивало обе стороны», — считает Юрий Рогулёв.

Тереза Мэй и Дональд Трамп

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По его мнению, приход к власти в США Дональда Трампа, который сначала критиковал официальный Лондон, а потом заявил об особых отношениях с ним и пообещал британцам новое торговое соглашение после выхода из ЕС, ничего принципиально нового в британо-американские связи не привнёс.

«Трамп не стал решающим фактором, всё идёт своим чередом. Тогда как сам факт брексита и неминуемая коррекция внешней политики Лондона в связи с ним — это значительное важнее», — отмечает эксперт.

По словам Армена Гаспаряна, ждать чего-то нового от отношений США и Великобритании в обозримом будущем не стоит: «Целые поколения выросли при существующей модели. Статус-кво всех устраивает, и, думаю, он будет сохранён».