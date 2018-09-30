Мэй призвала Лейбористскую партию «прекратить играть в политику» в вопросе брексита

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Выход Великобритании из ЕС будет успешным независимо от результатов переговоров. Такое мнение выразила британский премьер Тереза Мэй.
Мэй призвала Лейбористскую партию «прекратить играть в политику» в вопросе брексита
  • Reuters

«Моё послание Лейбористской партии заключается в том, что она должна прекратить играть в политику относительно брексита и начать действовать в национальных интересах», — заявила она в беседе с BBC.

Мэй также призвала членов Консервативной партии объединиться и сделать всё возможное, чтобы получить «лучшее соглашение» по выходу страны из ЕС.

Ранее сообщалось, что бывший глава МИД Британии Борис Джонсон обнародовал свой план по выходу страны из состава Европейского союза.

Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил предстоящий переговорный процесс по выходу Великобритании из Евросоюза.

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