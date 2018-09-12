В Минфине Британии считают возможным достижение соглашения по брекситу к началу ноября

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Глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд считает возможным достижение соглашения с ЕС по брекситу к началу ноября. Об этом он заявил в ходе выступления в финансовом комитете палаты лордов парламента Великобритании.

«Если вы посмотрите на историю переговоров ЕС по сложным проблемам, я думаю, что шесть-восемь недель — достаточно большой отрезок времени. Я считаю, что это можно сделать», — цитирует его Sky News.

Хаммонд добавил, что речь идёт о соглашении о выходе Великобритании из ЕС, текст которого впоследствии ляжет в основу соответствующего договора, а также о «политической декларации» о будущих отношениях Лондона и Брюсселя.

Ранее британский министр по вопросам брексита Доминик Рааб заявил, что выход Великобритании из состава Европейского союза произойдёт даже при отсутствии договорённостей между Лондоном и Брюсселем.

Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил предстоящий переговорный процесс по выходу Великобритании из Евросоюза.

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