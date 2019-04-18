«Восемь столетий притеснений»: как Ирландия боролась за независимость от Великобритании

70 лет назад Ирландия вышла из состава Британского Содружества и окончательно обрела независимость. Англо-нормандские войска впервые вторглись на территорию Ирландии ещё в XII веке, и с тех пор страна оказалась под гнётом Лондона. Одна из самых мрачных страниц в истории Ирландии — поход Оливера Кромвеля, который в 1649—1653 годах жестоко подавил восстание против Англии. Тогда погибло около половины коренного населения Ирландии. В XIX веке эта страна пережила ещё одну катастрофу — Великий голод, который также унёс жизни сотен тысяч человек. Как Ирландия на протяжении восьми веков боролась за независимость — в материале RT.

Благодаря географической обособленности Ирландия долгое время находилась в стороне от военно-политических процессов, протекавших в Европе. Она не входила в состав Римской империи, её не затронуло переселение германских племён. Политическое спокойствие способствовало развитию образования и искусства.

В конце IV — первой половине V веков ирландцы приняли христианство, а вскоре их страна стала одним из ведущих европейских культурных центров. Учёность и искусство распространялись во многом благодаря монастырям и работающим при них школах. В социальном плане ирландское общество делилось на кланы во главе с вождями, которые находились в условной зависимости от королей, стоявших во главе политических объединений более высокого ранга.

Тяжёлым испытанием для ирландцев стали набеги викингов, сначала грабивших остров, а затем начавших строить на его берегах укреплённые поселения. Только в XI столетии Верховному королю Ирландии Бриану Бору удалось остановить агрессию скандинавов.

Колонизация Ирландии

Во второй половине XII века в Ирландию вторглись англо-нормандские войска. Сначала они вмешивались в конфликты между местными вождями, поддерживая удобных себе лидеров. Затем захватили большую часть острова и объявили покорённые территории Лордством Ирландия во главе с английским королём.

«Захватчики превосходили ирландцев по уровню социально-экономического развития и поэтому смогли их подавить», — рассказал в беседе с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Под властью англичан первоначально оказалась восточная часть острова, вожди которой согласились присягнуть английскому королю Генриху II. Западные территории некоторое время сохраняли независимость, но и их жители в итоге стали жертвами ползучей английской экспансии. Захватчики отбирали у местных кланов землю и заставляли ирландцев жить по английским законам.

В начале XIV столетия ирландцы объявили своим королём брата шотландского монарха Роберта Брюса — Эдуарда и попытались освободиться от английского господства. Но попытка обрести независимость не удалась — новый король погиб в ходе войны. В середине того же века по Ирландии прокатилась эпидемия чумы, уничтожившая значительное количество живших в городах англичан и гораздо слабее затронувшая ирландских пастухов. После этого власть англичан за пределами Дублина на долгое время стала номинальной.

Английский гнёт

В середине XVI века ситуацию в Ирландии решил изменить поддерживавший Реформацию и отлучённый от католической церкви английский король Генрих VIII. В 1541—1542 годах он преобразовал Ирландию из Лордства в Королевство, которое сам и возглавил. С этого момента началась эпоха ужесточения контроля Лондона над Ирландией. Попытка навязать местному населению протестантизм провалилась, однако на ключевые должности в стране были расставлены именно протестанты. Продолжилась политика конфискации земли, приводившая к обнищанию населения.

Цветной рисунок «Ирландцы на службе короля Генри»

© irisharchaeology.ie / Wikipedia

Воспользовавшись революционной ситуацией, возникшей в XVII веке в Англии, живущие в Ирландии католики в 1641 году подняли восстание и год спустя провозгласили новое государство — Конфедеративную Ирландию, контролировавшую примерно две трети острова. Однако бывшие участники восстания переругались между собой и вступили в сепаратные переговоры с различными партиями, участвовавшими в Английской революции.

В 1649 году в Ирландии высадились английские войска во главе с лидером пуритан Оливером Кромвелем. «Имя Кромвеля многие в Ирландии до сих пор произносят с содроганием», — отметил Андрей Кошкин.

Англичане действовали против католиков, роялистов и простого местного населения с максимальной жестокостью. Согласно подсчётам историков, во время кромвелевского захвата были убиты от 50 до 56% жителей Ирландии, две трети из которых не имели никакого отношения к войне. И если перед революцией население острова достигало примерно 1,5 млн человек, то после победы Кромвеля осталось всего 850 тыс. жителей, включая значительное количество новых поселенцев из Англии и Шотландии, получивших земли убитых ирландцев.

В 1652 году был принят закон, вводивший смертную казнь для активных участников восстания и частичные земельные конфискации для всех тех, кто не поддерживал Кромвеля.

Захват Ирландии Оливером Кромвелем

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Многих нелояльных ирландцев отправили в ссылку в Коннахт — наименее плодородную провинцию острова, условия проживания в которой были крайне тяжёлыми. Кроме того, часть повстанцев и членов их семей стали рабами в английских колониях на островах Карибского моря. На потенциальных невольников охотились, как на диких животных. За каждого пойманного «бунтовщика» выплачивалась премия в размере 5 фунтов.

В конце XVIII века ирландские католики владели лишь 5% земли на острове, остальные территории находились в руках англичан или перешедших в протестантизм ирландцев.

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Местные власти были лишены права самостоятельно распоряжаться собранными налогами. Официальный Лондон блокировал любой ирландский экспорт, составлявший конкуренцию британским производителям. Из-за высоких арендных ставок на землю абсолютное большинство ирландцев жили в страшной бедности и выживали только за счёт выращивания картофеля, завезённого на остров из Нового Света.

В 1798 году ирландцы, воодушевлённые Великой Французской революцией, попытались поднять новое восстание, однако оно было подавлено всего за четыре месяца. В 1800 году английский парламент окончательно ликвидировал формальную независимость Ирландии, приняв Акт об унии, согласно которому было создано Соединённое Королевство. Абсолютное большинство находившегося под властью Лондона населения ирландских земель было занято в сельском хозяйстве, а уровень социально-экономического развития оставался крайне низким.

«В период существования Королевства Ирландия англичане отрепетировали в нём все те формы колонизации, которые потом применяли в Северной Америке, Азии и Австралии», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Путь к свободе

В конце первой половины XIX века Ирландия пережила аграрный переворот — начался процесс укрупнения сельскохозяйственных производств. Крупные землевладельцы стали изгонять из своих поместий фермеров-арендаторов. Но в 1845 году посевы картофеля оказались поражены болезнью, вызванной паразитическими микроорганизмами, — фитофторозом. Начался период, именуемый в истории Великим голодом в Ирландии.

Великий ирландский голод 1845—1849 годов

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В 1841 году население Ирландии составляло свыше 8 млн человек. Но к 1851 году от 500 тыс. до 1,5 млн из них умерли от голода и болезней. Ещё около 1,5 млн эмигрировали в Америку. Хотя в середине XIX столетия ситуация в сельском хозяйстве Ирландии стабилизировалась, многие из местных жителей не хотели рисковать и стремились уехать.

«Воротами к свободе для них становились порты, из которых отходили пассажирские суда, идущие на другую сторону Атлантического океана», — рассказал Андрей Кошкин.

В итоге в начале ХХ века население Ирландии составляло всего 4,5 млн жителей.

В апреле 1916 года, воспользовавшись тем, что официальный Лондон был занят проблемами, связанными с Первой мировой войной, сторонники независимости Ирландии подняли восстание, но оно вновь было подавлено британской армией.

Три года спустя различные группировки борцов за национальный суверенитет объединились в Ирландскую республиканскую армию (ИРА). Так началась война за независимость Ирландии. 73 депутата, представлявших остров в британском парламенте, 21 января 1919 года приняли декларацию о суверенитете и провозгласили Ирландскую Республику. Партизанские боевые действия охватили значительную часть острова.

Война за независимость Ирландии 1919—1921 годов

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Из-за затрат на Первую мировую войну и кризисных явлений в экономике официальный Лондон вынужден был пойти на переговоры с повстанцами. 6 декабря 1921 года Великобритания подписала с Ирландией мирный договор, признав последнюю доминионом с широкими полномочиями. Но Северная Ирландия, в которой проживало значительное количество протестантов, осталась в составе Соединённого Королевства.

Хотя в 1920-е годы во властных структурах Ирландии оказались сторонники договора с Англией, на фоне экономических и политических трений, а также с учётом воспоминаний о войнах и репрессиях, всё больше местных политиков склонялись к полной самостоятельности. В 1948 году был принят Акт о Республике Ирландия, вступивший в силу 18 апреля 1949-го. Согласно документу, страна выходила из состава Британского Содружества и становилась полностью самостоятельной. На этот раз официальный Лондон признал право Ирландии на самоопределение.

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«Отношения между Великобританией и Ирландией со временем стали налаживаться. В 2011 году, несмотря на некоторые протесты, английская королева стала первым за сто лет британским монархом, посетившим Дублин. Это было важным актом примирения, направленным на формирование добрососедских отношений. Тем не менее сказать, что ирландцы полностью простили Великобританию, нельзя. Когда я сама посещала Ирландию, наш гид на экскурсии буквально трясся, рассказывая об истории страданий ирландцев под английским господством. Это очень сложная история», — отметила в разговоре с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Елена Полякова.

По словам доцента кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Натальи Ерёминой, одним из принципиальных факторов, влияющих на англо-ирландские отношения сегодня, является брексит. «Между Ирландией и Великобританией сложился сложный комплекс взаимовыгодных экономических отношений. Брексит его разрушает. Он даже может привести к попыткам изменения статуса Северной Ирландии и к связанной с этим непростой политической дискуссии», — заявила эксперт.

По мнению Андрея Кошкина, глубинные этнические противоречия между англичанами и ирландцами не так бросаются в глаза, как раньше, но всё же сохраняются. «Восемь столетий притеснений, переходящих время от времени в геноцид, просто так из памяти не выбросить», — подытожил Кошкин.