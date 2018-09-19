«Сломить волю к сопротивлению»: как британские колонизаторы уничтожили коренное население Тасмании

19 сентября 1803 года считается датой основания первого британского колониального поселения на острове Тасмания. Европейцы покорили эти земли всего за три десятилетия, уничтожив коренных жителей. В результате агрессивной политики англичан погибли 95% аборигенов. Стремление подавить любое сопротивление с помощью оружия эксперты называют характерной чертой европейских колонизаторов того времени, а извинения современных западных политиков перед потомками тех, кто пострадал от рук их предков, — не более чем формальностью.

Предки аборигенов Тасмании впервые появились на этих землях примерно 35—40 тыс. лет назад. Историки считают, что они попали сюда по сухопутному перешейку, который связывал тогда остров с Австралией.

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Однако через некоторое время уровень моря поднялся — и Тасмания оказалась окружена водой со всех сторон. Комфортный климат и многообразие фауны создали местным жителям благоприятные условия. Обилие сравнительно доступной еды позволило им отказаться даже от ряда технологий, которыми они ранее владели (например, от изготовления рыболовных крючков).

Европейским первооткрывателем Тасмании считается голландский мореплаватель Абел Тасман, посетивший остров в 1642 году. Он поначалу назвал остров Вандименовой Землёй и в контакт с местным населением не вступал. Первыми европейцами, которые познакомились с тасманийцами, стали участники экспедиции француза Марка Жозефа Марион-Дюфрена 1771—1772 годов. Аборигены встретили их доброжелательно, но выразили сильное беспокойство, когда увидели, как много белых людей приплыло к ним на корабле. Французы в жестикуляции аборигенов усмотрели для себя угрозу и открыли по ним огонь из мушкетов.

Каноэ маори и корабли Абела Тасмана

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Впрочем, несмотря на это, последующие европейские экспедиции тасманийцы принимали довольно благосклонно. А примерно с 1798 года они установили торговые отношения с заходящими время от времени на остров китобоями, покупая у них муку, табак и охотничьих собак в обмен на кожу кенгуру и другие местные товары. Кроме того, некоторые моряки, заплатив выкуп племени, заводили себе на Тасмании жён.

На рубеже XVIII—XIX веков на острове проживало, по оценкам историков, девять коренных народов, насчитывающих в общей сложности 10—15 тыс. человек.

Систематическое освоение Тасмании европейцами началось только в 1803 году: в некоторых историографиях 19 сентября считается датой основания поселения Рисдон Коув в юго-восточной части острова британским лейтенантом Джоном Боуэном. Его жителями стали десятки каторжников и свободных колонистов. Выбранное военными место оказалось удобным для обороны, но земля в округе была неплодородной, кроме того, первопоселенцам не хватало пресной воды. Поэтому уже в следующем году они перебрались в поселения, основанные новыми партиями колонистов, но до этого успели вступить в противоборство с аборигенами.

Так, 3 мая 1804 года около 300 тасманийцев, охотившихся на кенгуру, приблизились к Рисдон Коув. Несмотря на то что в отряде были старики, женщины и дети, британцы сочли, что он угрожает их безопасности, и открыли по аборигенам огонь из пушки и ружей. Тасманийцы вынуждены были ретироваться, оставив возле посёлка тела убитых соплеменников. По некоторым данным, кости погибших колонисты сложили в бочку и отправили в Австралию как некий диковинный артефакт. Этот инцидент историки называют первой предпосылкой для начала так называемой Чёрной войны.

Чёрная война

В начале XIX века возникло сразу два весомых повода для конфликта между коренными жителями Тасмании и белыми переселенцами. Во-первых, среди прибывающих на остров каторжников и охотников на тюленей практически не было женщин. И эти люди, в отличие от китобоев, старавшихся уважать местные обычаи, начали массово похищать тасманиек, превращая их в рабынь. Во-вторых, в результате быстрого захвата колонистами земель для сельскохозяйственных нужд стремительно сокращались охотничьи угодья аборигенов, из-за чего коренные тасманийцы начали голодать.

Когда побывавшие в руках белых поселенцев женщины возвращались домой, они заражали мужей венерическими заболеваниями. Кроме того, среди аборигенов начали распространяться грипп и туберкулёз, перед которыми они были совершенно беззащитны.

Прокламация губернатора Томаса Дейви

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Губернаторы Томас Дейви и Уильям Сорелл негативно оценивали поведение своих соотечественников и публиковали прокламации с требованием изменить отношение к тасманийцам, но безрезультатно.

В 1820-е годы ситуация стала критической. Защищая своих женщин и пытаясь добыть себе пропитание, тасманийцы всё чаще стали браться за оружие. Время от времени они убивали белых мужчин или отнимали завезённых колонистами овец. В 1825 году колонизационная администрация заявила, что тасманийцы сами частично виновны в конфликте, а в 1826-ом в местном правительственном бюллетене появился призыв «уничтожать аборигенов как диких зверей» или «изгонять их из заселённых районов».

В 1828 году в Тасмании было объявлено военное положение. За захваченного в плен взрослого аборигена стали платить премию в размере 5 фунтов стерлингов (около $1 тыс. по текущему курсу), а за ребёнка — 2 фунта. Тех тасманийцев, которые особенно сильно сопротивлялись, охотники на людей просто убивали. На 1828—1832 годы пришёлся пик событий, которые принято называть Чёрной войной.

В 1828 году произошёл инцидент, известный как Резня на мысе Грим. За два года до этого британские предприниматели захватили крупный участок на севере Тасмании под разведение овец. Несколько сотен живущих в округе аборигенов остались без охотничьих угодий. Пастухи и охранники, нанятые овцеводами из числа бывших каторжников, крайне жестоко относились к тасманийцам. Захваченных в сексуальное рабство женщин они держали на цепи или взаперти, а спустя несколько недель — убивали.

В ходе очередного налёта в конце 1827 года местные жители дали белым отпор. Один из нападавших получил тяжёлое ранение в ногу, а овец, за которыми следили пастухи, аборигены выбросили в море. Однако в феврале 1828-го белые организовали карательную экспедицию, в ходе которой столкнули со скал в воду и расстреляли около 30 человек.

Со временем колонистам начали выплачивать премии и за убийство тасманийцев. В 1830 году, по решению губернатора Джорджа Артура, около 2 тыс. поселенцев и военных, выстроившись в линию, прочесали остров, пытаясь согнать аборигенов в созданные для них лагеря. В том же году, согласно свидетельствам историка Аллана Мурхеда, британские военнослужащие загнали целое племя тасманийцев в ущелье, расстреляли взрослых детям разбили головы камнями.

«Британцы так или иначе проявляли жестокость по отношению к местному населению во всех своих колониях. Таков был их подход — топить в крови любое потенциальное сопротивление. И Тасмания не стала исключением. Тем более там был достаточно приемлемый для англичан климат, и поэтому земли являлись особенно ценными в плане колонизации», — рассказал в беседе с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«В интересах наживы»

Уже в начале 1830-х годов от коренного населения Тасмании осталось всего около 300 человек. В 1831—1832 годах в результате угроз со стороны властей и уговоров опекавшего тасманийцев миссионера Джорджа Августа Робинсона, большая часть из них переселилась на остров Флиндерс, где было учреждено некое подобие резервации. Миссионер лично пытался создать условия для проживания 220 тасманийцев, но его ресурсов оказалось недостаточно. Аборигены, лишённые привычных условий, массово умирали. В 1847 году, когда в живых осталось всего 47 человек, тасманийцам разрешили вернуться на родной остров. Но это не помогло. Менее чем за двадцать лет погибли и они.

Труганини (в центре) — её считают последней чистокровной тасманийкой

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В 1876 году умерла последняя достоверно чистокровная тасманийка по имени Труганини. В конце XIX—начале ХХ века в центре внимания общественников и учёных оказалась Фанни Кокрейн Смит. Она родилась на острове Флиндерс, но, кто именно был её родным отцом, доподлинно неизвестно. Тем не менее, она оказалась последним на Земле человеком, говорившим на тасманийском языке. Выйдя замуж за бывшего каторжника Уильяма Смита, она вместе с мужем управляла пансионом в Хобарте. В 1889 году власти формально признали Фанни последней тасманийкой, выделили ей землю и достаточно щедрую ренту. В 1903 году учёные сделали единственную в мире запись песен на тасманийском языке в её исполнении.

Фанни Кокрейн Смит — последняя носительница тасманийского языка, 1903 г.

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Потомки коренного населения Тасмании сегодня — это прапраправнуки женщин, которых белые колонисты брали себе в жёны, наложницы или служанки. Их сегодня насчитывается на острове несколько тысяч человек. Часть из них объединились в общественные организации и борются за свои права, добившись извинений и ряда преференций от местной власти. Однако культура тасманийцев является фактически утраченной.

Стремление превратить часть коренного населения колоний в слуг и уничтожить их культуру — было характерной чертой европейских колонистов, отмечает Андрей Кошкин.

«Это был ещё один способ сломить волю к сопротивлению людей, посеять среди них рознь. В итоге выживали только те, кто был готов к ассимиляции и отказу от своей идентичности», — подчеркнул эксперт.

Директор международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин видит в истории тасманийцев элемент «цивилизационного конфликта».

«Человек западной цивилизации был изначально жесток, меркантилен и циничен. Он видел себя центром мира и действовал в интересах наживы. Население Тасмании было уничтожено потому, что его не могли рационально использовать. Ему просто не оставили места в этом мире», — отметил Коровин.

По словам специалиста, те извинения, которые западные власти сегодня приносят потомкам своих жертв, носят исключительно формальный характер.