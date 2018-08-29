Системная изоляция: сможет ли коренное население Северной Америки покинуть резервации

260 лет назад на территории Северной Америки в районе местечка Шамонг была создана первая в истории резервация для индейцев. Так был запущен процесс изоляции коренного населения Нового Света от колонизаторов. По словам историков, с одной стороны, индейцев лишали земли и свободы, но с другой — уберегали от расправы со стороны белых поселенцев и регулярной армии. Сегодня в Соединённых Штатах насчитывается более 300 резерваций, в большинстве из которых царит упадок. Однако эксперты не исключают, что индейцы ещё могут заявить о своих правах.

Численность индейского населения территории современных Соединённых Штатов и Канады в XVI веке учёные оценивают в несколько миллионов человек. Чаще всего называются цифры от 2 до 4 млн. По уровню научно-технического развития обитатели Северной Америки существенно отставали от таких народов Центральной и Южной Америки, как майя, инки и ацтеки. Тем не менее в восточной части североамериканского континента жили народы, создавшие предгосударственные объединения, имевшие сложную социальную структуру, возводившие самобытные архитектурные сооружения, а также освоившие земледелие и простейшую металлургию.

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Первые контакты между белыми колонизаторами и коренным населением носили преимущественно мирный характер. Однако вскоре попытки вытеснить индейцев с их земель и пренебрежительное отношение к их обычаям стали вызывать у коренных американцев недовольство. В XVII веке вдоль Атлантического побережья Северной Америки прокатилась волна войн между белыми и индейцами, в ходе которых исконным хозяевам земли неоднократно удавалось взять верх над пришельцами. Однако индейцы не могли объединиться, поэтому им не удалось одержать победу.

Переселенцы натравливали индейские племена друг на друга, спаивали и преднамеренно заражали индейцев инфекционными заболеваниями.

Уже в первой половине XVII столетия несколько крупных индейских племён были полностью уничтожены. У других выкупили или обманным путём забрали за долги землю. Известный колонизатор Уильям Пенн в 1682—1683 годах подписал с индейцами ленапе договор о дружбе и купил у них часть земель на взаимовыгодных условиях. Однако уже его дети сфальсифицировали ряд положений договора и перешли к грубому захвату земель, оставленных индейцам их отцом.

Сделки с совестью

В XVIII веке Северная Америка стала ареной для войн между различными европейскими народами. Выходцы из-за океана делали индейские племена своими «союзниками» и использовали их в боевых действиях против конкурентов. При этом поток колонизаторов из Европы становился всё больше. Вскоре даже некогда могущественным индейским народам и союзам, вроде ирокезов, стало нечего противопоставить белым поселенцам.

«У индейцев не было частной собственности, и земли были в общем ведении. Британцы, а затем и американцы приобретали участки земли, договариваясь с теми вождями, с кем им это было выгодно. Но не всегда эти вожди имели соответствующие права. Получалась неразбериха — индейцы говорили, что их обманули и они ничего не продавали. Те из вождей, кто участвовал в «сделках», молчали об этом или жаловались, что их опоили. Властям колоний такая ситуация, кстати, тоже не всегда была выгодна — участки продавались по несколько раз, и это приводило к опасной неразберихе», — рассказал в интервью RT историк и писатель Алексей Стёпкин.

Кавалерия преследует индейцев

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По словам эксперта, власти колоний (а затем и штатов) пытались навести в земельном вопросе порядок, что привело в конечном итоге к возникновению предпосылок для создания системы резерваций.

«Одни сделки, заключённые частными лицами, признавались, другие — нет. Часть земель оставлялась индейцам формально «на вечные времена», но в реальности до следующего этапа расширения колонии», — отметил Стёпкин.

29 августа 1758 года возле местечка Шамонг (Нью-Джерси) была создана первая резервация для индейцев ленапе, более известных нам под именем делаваров. Участок площадью около 3 тыс. акров был предоставлен индейцам взамен ранее «выкупленных» у них земель. С делаварами начали плотно работать белые проповедники. Следует отметить, что просуществовала первая резервация недолго. В 1801 году её земли также были проданы белым поселенцам. Индейцы получили вырученные от продажи деньги и разъехались. Часть согласилась поселиться в Нью-Джерси, отказавшись от племенных обычаев и подчиняясь законам белых людей, остальные были направлены в другие резервации или эмигрировали в Канаду.

В целях изоляции

Опыт создания резерваций был признан удачным. Процедура изъятия индейских земель постепенно совершенствовалась. С 1764 года британские власти стали разрабатывать правовую систему, согласно которой частные лица утрачивали возможность выкупа земель у коренного населения. Это право передавалось руководству колоний. Окончательно эта система была воплощена в жизнь после объявления независимости Соединённых Штатов.

В 1823—1830 годах она была выведена на новый уровень. Верховный суд США своим решением фактически объявил все изначально индейские земли не принадлежащими никому и подлежащими захвату теми из белых, кто первыми заявит на них права. Также в США был принят закон об изгнании так называемых «цивилизованных» индейских народов, которым было ранее гарантировано право проживания на их исторических землях, — с обжитого востока в засушливые прерии к западу от Миссисипи, на «неорганизованную территорию США», известную как Индейская территория (будущий штат Оклахома).

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Согласившиеся на переселение индейцы массово умирали в дороге от болезней и лишений. Те, кто пытался сопротивляться, были окончательно разгромлены в 1858 году. Только небольшая горстка семинолов укрылась в болотах центральной Флориды и жила там, не контактируя с американскими властями, вплоть до середины ХХ века.

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В конце XIX — начале ХХ столетия Индейская территория несколько раз подвергалась сокращению. Индейцы попытались создать на её базе отдельный штат, но федеральное правительство им в этом отказало, превратив в итоге их земли в относительно небольшие резервации на территории сформированного в 1907 году штата Оклахома.

«При создании резерваций европейские колонизационные, а затем американские власти преследовали цель изолировать индейцев от белых поселенцев. С учётом сложившейся в Северной Америке ситуации сложно сказать, чего в этом явлении было больше для коренного населения — плюсов или минусов. С одной стороны, власти хотели свести к минимуму контакты с индейцами после изъятия у них земли, сделать так, чтобы они не трогали скот колонистов. С другой — в резервациях индейцы не рисковали быть вырезанными милицией, состоявшей из белых поселенцев, или федеральной армией, частям которой, как правило, было всё равно, какое индейское поселение уничтожать в ответ на очередной набег», — рассказал в беседе с RT индеанист Андрей Голенков.

Этноцид по-американски

По словам эксперта, со временем территория резерваций сокращалась.

«Изначально резервации были обширны, но с течением времени они становились всё меньше. В одних случаях это было связано с сокращением количества самих индейцев, в других — с растаскиванием резерваций кусок за куском при помощи новых договоров. На рубеже XIX и ХХ веков американцы стали вообще отходить от старой практики предоставления земли племенам. Начали выделять небольшие наделы каждой семье, а остальную землю делить», — отметил Голенков.

© Library of Congress

Площади резерваций сократились в это время примерно в три раза — с 56 до 19 млн гектаров. Практика изъятия у индейцев «избыточных» земель была прекращена только в 1934 году законом «Об индейской реорганизации», гарантировавшим коренным американцам сохранение их имущественных и духовных прав. Правда, к началу ХХ века от нескольких миллионов индейцев в США осталось всего 200—300 тыс. коренных жителей континента. Остальные были убиты в ходе войн и карательных акций или вымерли от голода, болезней и лишений.

«Сегодня резервации не подчиняются властям штатов. Например, правонарушения, совершённые на их территории, расследует либо индейская полиция, либо ФБР. В одних резервациях царят алкоголизм, наркомания и преступность, администрация других использует налоговые преимущества и открывает на своей территории казино, третьи, особенно на юге, в которых живут навахо, апачи, хопи, умудрились избежать многих проблем, сохранив на своей территории во многом традиционный индейский уклад жизни. Каждый обитатель резервации получает от властей определённую сумму денег, но где-то эти средства пропиваются, а где-то — пускаются на общее благо», — рассказал Голенков.

Всего в США 326 резерваций общей площадью примерно 227 тыс. кв. км. Впрочем, по оценкам западных СМИ, примерно две трети индейцев живут сегодня вне резерваций — в крупных городах, где многие из них маргинализируются и вливаются в ряды банд.

«Главной задачей создания резерваций изначально была изоляция коренных жителей Америки, которые всё ещё оставались живы, несмотря на старания колонизаторов, воспринимавших индейцев не как людей, а как элемент живой природы. Белое общество модернизировалось, и просто истреблять индейцев стало не модно. А чтобы они не мозолили глаза, не мешали, их решили изолировать в резервациях. Там они должны были окончательно перестать существовать как отдельные группы народов, превратившись в человеческие отбросы. И сегодня многие резервации представляют собой плачевное зрелище: алкоголизм, наркомания, апатия, вырождение, деградация. Те же представители индейского общества, которые интегрируются в американское общество, фактически перестают быть индейцами. Они переживают этноцид, становясь атомизированными представителями американской безликой массы», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT директор международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин.

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По его словам, индейские народы юго-запада США сумели сохранить свою самобытность и одновременно не подверглись деградации.

«Их успех стал результатом совпадения сразу нескольких факторов. Во-первых, они старались держаться в стороне от американцев, а во-вторых, целенаправленно сохраняли коллективную субъектность. Их этносы являются живыми организмами, а они сами — частью органического целого. Эти народы обладают сильным характером и устойчивой социальной структурой. Ещё в XIX веке они успешно давали отпор пришедшим на их землю оккупантам. Их современное положение свидетельствует о том, что для индейцев ещё не всё потеряно», — отметил эксперт.