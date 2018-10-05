«Индейцев считали расходным материалом»: как вождь Текумсе стал жертвой противостояния Вашингтона и Лондона

5 октября 1813 года в бою с войсками США погиб лидер одного из крупнейших индейских союзов Текумсе. По свидетельствам историков, он планировал выстроить независимое индейское государство и призывал коренное население Северной Америки к объединению. Стремясь воплотить свои намерения в жизнь, Текумсе пытался договориться с властями Соединённых Штатов, затем заключил союз с британскими колонистами, однако те в итоге бросили его на поле боя. Эксперты отмечают, что для белых индейцы были «расходным материалом» — их интересы не собирались учитывать ни в Лондоне, ни в Вашингтоне.

Будущий великий вождь Текумсе родился в 1768 году на территории современного штата Огайо в семье одного из лидеров индейского народа шауни Пакешинвы. Когда Текумсе было шесть лет, на шауни, нарушив мирный договор, напали виргинские поселенцы, численностью превосходившие индейцев в два-три раза. В результате боя под Пойнт-Плезант индейцы были разбиты и изгнаны со своих земель, которые впоследствии вошли в состав штатов Кентукки и Западная Виржиния. В этой битве погиб и Пакешинва, а Текумсе решил отомстить за смерть отца. Растили мальчика мать и старший брат Чизикау, ставший одним из военных вождей шауни.

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В детстве Текумсе трижды приходилось бежать из деревень, которые уничтожили американские поселенцы. Когда будущему вождю было одиннадцать, он стал свидетелем Битвы при Прикуа, в которой ни шауни, ни американцам не удалось добиться решающего преимущества. Текумсе испугался и убежал. По свидетельствам соплеменников, этот случай стал единственным, когда Текумсе бежал с поля боя.

Когда юноше исполнилось пятнадцать, он присоединился к военным отрядам, нападавшим на речные караваны американцев. После одного из боёв шауни захватили в плен врага и жестоко казнили его. Это возмутило Текумсе, и он осмелился пристыдить своих товарищей, став с тех пор принципиальным противником пыток и казней военнопленных.

Западная индейская конфедерация

В 1783—1785 годах около двадцати индейских народов создали так называемую Западную индейскую конфедерацию, чтобы защитить свои земли от белых захватчиков. При этом коренные жители Северной Америки опирались на поддержку британцев, которые по результатам Войны за Независимость США вынуждены были уступить переселенцам земли, де-факто принадлежавшие индейцам.

Власти Соединённых Штатов в это время остро нуждались в деньгах и решили поправить своё материальное положение за счёт грабежей и распродажи индейских земель. При этом сами индейцы знали, что все территории к югу и западу от Великих озёр принадлежат им по декларации 1763 года, подписанной английским монархом Георгом III, и не собирались их уступать. Это привело к так называемой Северо-западной войне.

Битва при Фоллен Тимберс

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В 1786 году переселенцы, узнав, что в определённые дни мужской части населения шауни не будет дома, напали на шесть индейских поселений. Таких рейдов было несколько, и их жертвами стали в общей сложности более 1,5 тыс. индейцев — преимущественно стариков, женщин и детей. В начале 1790-х Западная конфедерация нанесла несколько тяжёлых поражений американцам, но в 1794 году в Битве при Фоллен Тимберс власти США выставили 4,6 тыс. солдат против 1,5 тыс. индейцев и одержали победу.

Британские союзники не помогли конфедерации, и в 1795 году её вожди вынуждены были подписать с американцами Гринвилльский договор, по которому во владение США переходила территория Огайо, а над землями Индианы американцы устанавливали свой контроль (в 1800 году здесь была образована инкорпорированная территория Соединённых Штатов — RT). Текумсе, ставший военным вождём шауни после гибели своего брата Чизикау в одном из сражений Северо-западной войны, договор с США подписывать отказался.

Индейский вождь Текумсе

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В 1800 году губернатором территории Индиана был назначен сын губернатора Виргинии и одного из основателей США, отставной офицер Уильям Генри Гаррисон, участник нескольких войн с индейцами. Заключив ряд мошеннических договоров с не уполномоченными на это вождями, он заявил о правах на 12 тыс. кв. км индейских земель. Текумсе указал Гаррисону на незаконность его действий, но влиятельный чиновник не обратил на слова индейца никакого внимания. Текумсе обращался к Гаррисону несколько раз с просьбой вернуть ситуацию в законное русло мирным путём, но убедившись в бесплодности своих усилий, предупредил губернатора: он будет искать союза с англичанами и защищаться силой.

Конфедерация Текумсе

Текумсе начал создавать новый могущественный племенной союз, опираясь при этом на авторитет своего младшего брата Тенскватавы, который родился уже после гибели отца, получив при рождении имя Лалаветика. Потеряв в результате несчастного случая глаз, он не смог стать успешным воином или охотником, из-за чего соплеменники относились к нему с пренебрежением.

Чувствуя себя в какой-то степени чужим в своём племени, Лалаветика пристрастился к алкоголю. Однажды, будучи в нетрезвом состоянии, он едва не погиб, упав в костёр. Однако этот инцидент изменил его жизнь. После выздоровления Лалаветика основал новый религиозный культ, приняв имя Тенскватава, и стал проповедовать возвращение к старым традициям и отказ от всего, что принесли индейцам белые, — и в первую очередь от алкоголя.

Тенскватава, брат Текумсе

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Стремящиеся к миру с американцами вожди потребовали от Текумсе и Тенскватавы, чтобы те жили отдельно, и братья основали поселение, которое американцы назвали Профетстаун (Город Пророка). Посёлок быстро достиг значительных по тем временам размеров — в нём жили около 3 тыс. человек. Старые вожди бывших племён конфедерации, выступавшие за подчинение американцам, стремительно теряли авторитет: их подданные массово переходили на сторону Текумсе. Так возник новый союз — Конфедерация Текумсе, в войска которой входили около 3 тыс. воинов.

Уильям Гаррисон решил действовать на опережение. Узнав, что Текумсе отбыл на переговоры с племенами, живущими на юге, он собрал отряд из 1,2 тыс. бойцов и двинулся на Профетстаун, где с Тенскватавой осталось всего около 600 воинов.

«Уезжая, Текумсе предупредил брата, чтобы тот в его отсутствие не ввязывался в боевые действия, однако Тенскватава возомнил себя великим военачальником и атаковал американцев. Те нанесли ему поражение, а Профетстаун сожгли», — рассказал в интервью RT исследователь-индеанист Андрей Голенков.

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Поражение подорвало духовный авторитет Тенскватавы и нанесло сильный удар по союзу, создаваемому Текумсе. Однако военный вождь шауни не сдался. Собрав под свои знамёна отряд из оставшихся верными ему воинов, он предложил союз колониальным властям Великобритании.

В июне 1812 года войска США напали на британские колонии, находившиеся на территории современной Канады. Соединённые Штаты собрали армию из 6,7 тыс. человек, британцы располагали примерно 4,5 тыс. штыков. Благодаря решительным действиям англичан и индейцев, успех в начале войны был на их стороне. Воины Текумсе сыграли решающую роль при взятии Детройта. Имея всего четыре сотни бойцов, вождь несколько раз провёл их мимо американского гарнизона, сымитировав приближение многотысячного войска. В результате американцы сами подняли белый флаг. После этого Текумсе официально произвели в бригадные генералы армии Великобритании.

Предательство союзников

В октябре 1812 года в бою погиб британский военный губернатор Айзек Брок, у которого были хорошие отношения с Текумсе. Его заменил отличавшийся нерешительностью полковник Генри Проктор.

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Текумсе открыто возмущался тем, что его союзник не пытается наступать даже в заведомо выигрышных ситуациях. Кроме того, Текумсе осудил цивилизованного британского офицера за то, что он допускает массовые убийства и пытки пленных. Проктор в ответ обвинил Текумсе в малодушии и сказал, что он должен носить юбку.

В октябре 1813 года Проктор обманул Текумсе и не привёл свои войска на место, которое было согласовано для сражения с американцами. Индейцам пришлось по ходу кампании менять свои планы. 5 октября 1813-го в Битве при Темзе британцы оставили поле боя, оставив воинов Текумсе одних против превосходящих сил американцев (их главнокомандующим в это время стал Уильям Гаррисон). В этом сражении Текумсе был убит. После гибели вождя американцы жестоко надругались над его телом. Кто именно прервал жизнь лидера индейской конфедерации, доподлинно неизвестно. Но по одной из версий, это был Ричард Джонсон. Отчасти благодаря слухам об участии в убийстве Текумсе он стал впоследствии вице-президентом США.

Смерть Текумсе

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По легенде, перед смертью Текумсе проклял власти Соединённых Штатов на семь поколений, пожелав им, чтобы избирающийся каждые двадцать лет президент не доживал до конца своего правления. Действительно ли он произнёс нечто подобное — неизвестно. Однако Гаррисон, избранный в 1840 году президентом, скончался через месяц после инаугурации, и его судьбу разделили еще шестеро лидеров США, приходивших к власти с промежутком в 20 лет.

Британцы в ходе войны добились ещё некоторых успехов. В частности, они захватили в 1814 году Вашингтон. Но в целом эта кампания для них сложилась неудачно. Им не удалось ни вернуть себе часть захваченных Соединёнными Штатами ранее земель, ни создать между США и Канадой буферное индейское государство.

Наследие вождя

В истории США и Канады Текумсе стал знаковой фигурой. Ненавидевшие и боявшиеся его американцы после его смерти оценили то, как индейский вождь защищал своих пленных врагов. В итоге памятник Текумсе установили в Военно-морской академии США, назвали в честь него город в штате Мичиган и четыре боевых корабля.

В Канаде Текумсе считают человеком, сделавшим серьёзный вклад в развитие канадской государственности. Он занимает 37-ое место в рейтинге «Великих канадцев», его портрет украшает юбилейные монеты и здания военных ВУЗов. В честь него названо несколько учебных заведений.

Монета с изображением Текумсе

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Однако эксперты скептически оценивают гипотетические перспективы сотрудничества Текумсе с британской колониальной администрацией в Канаде, если бы он остался жив.

«Цели что британских, что американских властей не имели ничего общего с тем, что было нужно индейцам. Союз Текумсе с британцами был ситуативным, просто представители Лондона в той конкретной ситуации могли предложить индейцам что-то большее, чем американцы», — считает Андрей Голенков.

В современных исторических трудах можно найти мнения о том, что Текумсе рассчитывал в случае совместной с британцами победы над США создать жизнеспособное индейское государство и оттеснить американцев на восток, но историк и публицист Армен Гаспарян утверждает, что в перспективе это не оказало бы положительного влияния на жизнь коренного населения Северной Америки.

«Для индейцев не было принципиальной разницы, кто бы победил в этом противостоянии. Даже если бы победили англичане, они бы пошли только на ситуативные уступки. Достаточно вспомнить, что британцы делали в других своих колониях — Африке, Австралии, Индии. Нет никаких оснований считать, что в Северной Америке Лондон повёл бы себя по-другому», — отметил эксперт.

По мнению Армена Гаспаряна, британцы действовали цинично и руководствовались только своими интересами.