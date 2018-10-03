«Индейцам просто не оставалось места»: как переселенцы отвоёвывали земли у коренных жителей Северной Америки

3 октября 1873 года власти США казнили вождя индейского племени модоков Кинтпуаша, более известного как Капитан Джек. Пытаясь защитить права своего народа и свои земли, он вёл с американцами долгие переговоры. Однако белые переселенцы не захотели идти навстречу коренному населению Северной Америки. Жертвами многолетнего противостояния стали сотни людей, причём в этой борьбе преимущество зачастую было на стороне индейцев. Не сумев победить Капитана Джека в бою, американцы внесли раскол в его племя, принудили вождя сдаться в плен и, устроив формальный суд, повесили. По мнению историков, войны с коренными народами Американского континента были политически выгодны Вашингтону — «индейская угроза» консолидировала общество и позволяла наращивать военный бюджет.

Хотя первые европейские колонизаторы добрались до Калифорнии ещё в XVI веке, активно осваивать земли на тихоокеанском побережье Северной Америки они начали сравнительно поздно — здесь не было никаких материальных ценностей, которые можно было бы вывезти.

Массовый приток белых колонистов на западное побережье континента начался только в середине XIX века и вскоре резко вырос — в Калифорнии нашли золото. Бóльшая часть местных индейцев не были воинственно настроены, ведь на протяжении нескольких веков они жили в спокойных условиях. Однако за считаные годы они были вырезаны практически полностью.

Проблемы у колонистов возникли только с племенами модоков и кламатов, проживавшими в Северной Калифорнии. Первыми исследователями этих мест в 1840-е годы стали американские путешественники Джон Фремонт и Кит Карсон. Однако в 1846-м на их лагерь ночью напали неизвестные индейцы. В стычке погибли три члена экспедиции. Джон Фремонт выместил свою злобу на первой же деревне кламатов: обладавшие огнестрельным оружием белые путешественники перебили всех попавшихся им на глаза мужчин, женщин и детей.

Первые беды

В 1851 году в Калифорнии началась золотая лихорадка, тысячи американцев и выходцев из Европы двинулись на западное побережье Северной Америки и стали вытеснять коренные народы с их земель. Индейцы Пит-Ривер оказали сопротивление. Американцы в ответ направили карательную экспедицию, участники которой не стали искать виновных, а просто полностью уничтожили деревню модоков, хотя те на тот момент в столкновениях с белыми ещё не участвовали. Кинтпуаш, будущий вождь модоков, во время нападения белых потерял большую часть семьи, включая отца.

Представители племени модоков, 1873 год

© CORBIS/Corbis via Getty Images

После конфликта модоки перестали пускать колонистов на свои земли. Вооружённое противостояние между переселенцами с одной стороны и модоками, кламатами и яхоскинами — с другой продолжались более десяти лет.

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В конце концов вожди индейцев осознали, что численное превосходство на стороне противника, и согласились передать американским властям обширные территории в Калифорнии и Орегоне в обмен на мир. Они дали белым гарантии, что будут жить в выделенной им резервации, получая от правительства еду, одежду и кров. Однако договор подписали не все вожди модоков. Кинтпуаш, получивший к этому времени прозвище Капитан Джек, никаких обещаний белым давать не стал, хотя вместе со своим племенем всё же переехал в резервацию.

Однако выделенные модокам земли изначально принадлежали кламатам, которые новым соседям были не рады. К тому же оказалось, что администрация резервации не располагает средствами для поставок модокам еды и одежды. При этом в резервации они были лишены возможности вести привычный образ жизни. В итоге в 1865 году группа модоков во главе с Капитаном Джеком покинула резервацию, направившись в свои традиционные охотничьи угодья на Лост-Ривер. Вернувшись, модоки потребовали, чтобы белые фермеры платили им едой и вещами за право находиться на индейской земле. Те согласились, но периодически требовали от властей изгнать индейцев окончательно.

Кинтпуаш, 1864 год

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Несколько раундов переговоров с Кинтпуашем закончились неудачно, и ведомство по делам индейцев в 1869 году заманило модоков на встречу, тайно вызвав регулярные войска. Большую часть племени удалось принудительно отправить в резервацию. Капитан Джек бежал с группой воинов, но его двоюродная сестра, вышедшая замуж за белого фермера, уговорила вождя вернуться и присоединиться к своему народу. Однако конфликт с кламатами обострился, и в 1870 году Капитан Джек и около двух сотен его людей окончательно покинули резервацию.

Модокская война

Вскоре представители местной администрации обратились к федеральным властям с рекомендацией удовлетворить просьбу Капитана Джека и выделить ему небольшую резервацию на старых землях модоков. Но это обращение осталось без ответа. К тому же за время отсутствия модоков на их землях появились новые поселенцы, не имевшие с индейцами никаких контактов. Появление законных хозяев этих территорий их только раздражало.

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В 1872 году под давлением новых переселенцев власти решили загнать группу модоков в резервацию силой. И в конце ноября лагерь Кинтпуаша на Лост-Ривер был окружён регулярными войсками США и местной милицией. Капитан Джек не желал войны и согласился проследовать в резервацию, приказав своим людям выполнить требование американцев и сдать винтовки. Однако один из молодых воинов всё же оставил за поясом револьвер. Это не осталось незамеченным. Завязалась ссора, модоки схватились за брошенные винтовки. Началась перестрелка, известная как Сражение на Лост-Ривер. Погиб один американский солдат и двое модоков, несколько человек были ранены.

Американцы, несмотря на численное преимущество, отступили. Модоки скрылись в расщелинах горного кряжа, который впоследствии стали называть Крепостью Капитана Джека. За месяц против 52 модоков было стянуто около 400 солдат регулярной армии с пушками. Кроме того, к убежищу индейцев подошли отряды местной милиции из Калифорнии и Орегона. 17 января во время американского наступления на кряж опустился густой туман. Армия потеряла 35 человек убитыми и 25 ранеными, так и не нанеся никакого ущерба модокам. Суеверные солдаты приписали успех Капитана Джека стараниям модокских шаманов. Боевой дух американцев был подорван.

Крепость Капитана Джека, 1873 год

© U.S. National Records & Archives Administration

25 января власти США решили снова начать с модоками переговоры. К индейцам отправили представителей местной власти, а также участника Гражданской войны, опытного генерала Эдварда Кэнби — в качестве координатора от армии.

Кинтпуаш сразу же заявил, что желает мира. Но потребовал амнистии для своих людей и выделения земель под резервацию в родных местах. Однако американцев эти условия не устроили. Они настаивали на том, чтобы модоки вернулись в старую резервацию и требовали суда для индейцев, убивших при отступлении нескольких поселенцев. Когда же вождь поинтересовался, почему ему не выдают белых, виновных в убийствах индейских женщин и детей, он услышал в ответ, что индейский закон мёртв и что Америка теперь живёт только по правилам белых людей.

За то время, пока шли переговоры, сопровождавшие Капитана Джека модоки услышали в военном лагере разговоры, что никакой амнистии для индейцев не будет и губернатор намерен их схватить на выходе из крепости и повесить. Эти слухи были переданы вождю, но Кинтпуаш не оставлял попыток договориться. Некоторые из его людей обвинили его в трусости, требуя от вождя немедленно убить Кэнби. Капитан Джек пообещал сделать это только в том случае, если генерал и дальше будет предъявлять индейцам ультиматумы.

Рубикон перейдён

11 апреля 1873 года вождь модоков потребовал от Кэнби отвести войска и организовать резервацию на Лост-Ривер. А когда генерал ответил отказом, сославшись на необходимость обсудить это с Вашингтоном, Капитан Джек выхватил пистолет и застрелил его. Сопровождавшие Кинтпуаша воины смертельно ранили ещё одного участника переговоров — священнослужителя, преподобного Томаса.

Убийство генерала Кэнби

© CORBIS/Corbis via Getty Images

15 апреля по убежищу модоков был открыт артиллерийский огонь. На следующий день солдаты перекрыли источник, из которого индейцы набирали воду. Положение людей Капитана Джека стало отчаянным. 17 апреля солдаты пошли на штурм, потеряв семь человек убитыми. Со стороны модоков погибли двое детей. Некоторые индейцы сдались американцам. А Капитан Джек с группой воинов смог покинуть убежище и уйти по многочисленным расщелинам.

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В течение следующего месяца произошло ещё несколько стычек, погибли десятки людей с обеих сторон. Вскоре американцы пошли на хитрость, уговорив приближённого Кинтпуаша — Хукера Джима и его последователей, сдавшихся армии США, содействовать в поимке Капитана Джека в обмен на амнистию за убийства поселенцев. Новый командующий, генерал Джефферсон Коламбус Дэвис, взял их под защиту армии, пообещав помилование.

Благодаря Хукеру Джиму лидер мятежных модоков 4 июня был захвачен вместе с семьёй. Местное командование сразу же хотело казнить его, но Вашингтон настоял на показательном суде. Индейцам не предоставили адвоката и даже толком не разъяснили ситуацию. 8 июля Капитан Джек и пятеро его воинов были приговорены к смертной казни. 3 октября 1873 года вождя модоков повесили вместе с его людьми в Форте Кламат.

По окончании Модокской войны Хукер Джим был отправлен на так называемую Индейскую территорию, где и скончался в 1879 году.

За время войны американцы потеряли 73 военных и потратили колоссальную по тем временам сумму — $400 тыс. Модоки убили единственного за всё время индейских войн полного генерала армии США (погибший в бою с сиу Джордж Кастер, которого некоторые исследователи называют вторым полным генералом, считался генералом только у добровольцев, а в армии он был лишь подполковником. — RT). Индейцы, по численности уступавшие противнику в десять раз, потеряли в боях всего 17 человек. Остатки группы Капитана Джека объявили военнопленными и отправили в резервацию в Оклахоме, где большинство скончались из-за плохих условий проживания.

«При желании американцы могли договориться с индейцами о мирном сосуществовании, тем более что свободной земли в стране хватало. Но в коренных обитателях Америки видели эмоциональное препятствие, напоминание о том, кто является настоящим хозяином этих земель, и поэтому их уничтожали, не считаясь с потерями.

Кроме того, из индейских войн извлекали политическую выгоду: напоминая об «индейской угрозе», власти США консолидировали общество и распоряжались военным бюджетом на своё усмотрение», — рассказал в беседе с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, перейти к конструктивному общению с индейцами американцам мешали амбиции.

«XIX век — это эпоха доктрины Монро. Американцы чувствовали себя великой державой и не могли позволить себе договариваться с индейцами, которых считали дикарями. Всю Америку потомки белых поселенцев видели исключительно своим пространством. Индейцам в их планах просто не оставалось места. Уделом коренных американцев должна была стать изоляция в удобных для белых местах. А пока индейцы находились рядом с белыми поселенцами, они всё время служили для них раздражающим фактором», — подчеркнул он.

Андрей Кошкин считает, что политика современных США во многом аналогична той, что проводилась в отношении индейцев в XIX веке.