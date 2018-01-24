Тест RT: что вы знаете о золотой лихорадке?

Короткая ссылка
RT
170 лет назад началась Калифорнийская золотая лихорадка — самый известный период массовой неорганизованной добычи драгметалла. Работник местной лесопилки нашёл частички золота в колесе водяной мельницы. Эта новость быстро разлетелась по всей Америке, и очень скоро Калифорнию наводнили желающие разбогатеть. Калифорния — далеко не единственное место, где бушевала золотая лихорадка. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с историей этого явления.
Тест RT: что вы знаете о золотой лихорадке?
  • Reuters

Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Viber
Тесты
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru