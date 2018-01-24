Тест RT: что вы знаете о золотой лихорадке?

170 лет назад началась Калифорнийская золотая лихорадка — самый известный период массовой неорганизованной добычи драгметалла. Работник местной лесопилки нашёл частички золота в колесе водяной мельницы. Эта новость быстро разлетелась по всей Америке, и очень скоро Калифорнию наводнили желающие разбогатеть. Калифорния — далеко не единственное место, где бушевала золотая лихорадка. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с историей этого явления.

Reuters