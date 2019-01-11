«Весь мир был удивлён»: как Англо-зулусская война началась с болезненного поражения британцев

140 лет назад началась Англо-зулусская война — один из наиболее масштабных колониальных конфликтов второй половины XIX века. Британцы под формальным предлогом вторглись на земли зулусов и неожиданно для себя столкнулись с ожесточённым сопротивлением. В начале кампании англичане потерпели несколько болезненных поражений, несмотря на то что им противостояли воины, вооружённые лишь копьями и палицами. Об этом провале узнали во всём мире. Хотя африканцы предлагали колонистам заключить мир, британцы не могли уступить и, дождавшись подкрепления, разгромили зулусов. К середине ХХ века на территории Зулуленда Лондон установил режим апартеида.

В ХIX веке племенной союз зулусов представлял собой в Африке мощную независимую силу. Его правители покорили обширные территории и собрали регулярную армию в 30 тыс. человек, сформированную по принципу всеобщей воинской повинности. Британским властям, которые контролировали большую часть юга Чёрного континента, такое соседство не нравилось. Англичане стали искать повод для аннексии Зулуленда, а правившего в Стране зулусов в 70-е годы XIX века верховного вождя Кечвайо пресса изображала жестоким деспотом, опасным для собственного народа и соседей.

Кечвайо прекрасно осознавал, что силы его союза несоизмеримы с мощью Британии, и повода для войны не давал. В конце концов британцы ухватились за то, что зулусы похищали с подконтрольных Англии территорий жён своих вождей, ранее бежавших от супругов. В 1878 году англичане выдвинули Кечвайо заведомо невыполнимый ультиматум: от него потребовали не только выдать британскому суду зулусских юношей, которые силой забирали домой своих родственниц, но и распустить армию, ликвидировать систему воинского призыва, а также допустить в страну английских миссионеров и правительственного агента.

Англо-зулусская война

Война началась с одного из самых громких поражений британской армии в XIX веке.

11 января 1879 года более 13 тыс. британских военнослужащих вторглись в Зулуленд. 20 января англичане разбили лагерь вблизи возвышенности под названием Изандлвана. Армии Кечвайо нигде видно не было, поэтому командующий лорд Челмсфорд принял решение разделить войска. С большей частью своего корпуса он отправился на поиски основных сил зулусов, а в лагере оставил отряд под командованием снабженца бревет-подполковника Генри Пуллейна и бревет-полковника Энтони Дёрнфорда.

Битва при Изандлване

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В это время основные силы зулусов вышли к британскому лагерю. Согласно английским источникам, зулусских воинов было около 20 тыс. Им противостояли порядка 1,4 тыс. британских военнослужащих и 300 человек вспомогательного персонала. Правда, у англичан было огромное техническое преимущество: они были вооружены современными винтовками, пушками и даже появившимся на вооружении британской армии ракетным оружием.

Зулусы же располагали копьями-ассагаями, палицами и небольшим количеством устаревших кремнёвых ружей. Однако, вопреки надеждам Пуллейна, африканцы не дрогнули под огнём и развернули наступление. Организовать отход своих сил офицер-снабженец не смог — некоторые британцы, нарушив построение, обратились в бегство. Бой перешёл в рукопашную, и большая часть английского отряда была уничтожена.

1329 британских военнослужащих погибли, спаслись около 55 англичан и 300 бойцов туземных частей. И Дёрнфорд, и Пуллейн были убиты. Зулусы захватили три британских знамени, две пушки и более тысячи современных винтовок.

Находившийся всего в 11 километрах от места сражения Челмсфорд, услышав выстрелы, решил, что Пуллейн устроил учения, и даже не подумал, что оставленный им отряд нуждается в помощи.

О разгроме британцев написали газеты всего мира. Противников Лондона произошедшее воодушевило. По словам историков, новости из Южной Африки вызвали настоящее ликование в захваченных британцами странах, в частности в Ирландии. Вскоре английские консерваторы проиграли выборы, а премьер-министр Бенджамин Дизраэли из-за неудач в Зулуленде и Афганистане лишился своего кресла.

Поражение в Африке разъярило британское общество: если бы покорённые народы осознали, что англичанам можно успешно противостоять, это могло вызвать в колониях цепную реакцию, способную привести к падению империи. В Африку срочно стали перебрасывать дополнительные силы.

© Невиль А. «Сражение у Роркс-Дрифт»

Вслед за успехом при Изандлване войска Кечвайо одержали ещё три победы над британскими отрядами, но правитель понимал, что ему не добиться долгосрочного преимущества. Он постоянно обращался к британцам с предложениями о мире, однако англичане отказывались их принимать. Получив подкрепление, 2 апреля 1879 года Челмсфорд одержал первую крупную победу над зулусским отрядом, а 4 июля полностью разгромил войска Кечвайо.

Жизнь после войны

Вождь зулусов оказался в плену. Зулуленд британцы поделили между 13 вождями и поставили над ними белого правителя Джона Данна. Местное население заставили выплачивать налоги на хижины и скот. Зулусскую армию распустили, а вождей обязали отправлять мужчин на заработки к британцам. Напряжение в стране стало быстро расти. Этому способствовали, в частности, поборы со стороны Данна.

Британцы тем временем пытались умиротворить находившегося в плену Кечвайо. Чтобы продемонстрировать правителю зулусов мощь Британии, в 1882 году ему организовали поездку в Лондон и приём у королевы Виктории. Однако по возвращении домой вождь зулусов скончался при невыясненных обстоятельствах.

© Wikimedia Commons

В 1887 году британцы сделали Страну зулусов своим протекторатом, а ещё через десять лет полностью ликвидировали её суверенитет. Чтобы принудить зулусов за мизерную зарплату трудиться на британских предприятиях, колониальная администрация, помимо ранее существовавших налогов на скот и хижины, ввела ещё и подушный денежный налог. В ответ на притеснения один из вождей зулусов — Бамбата — в 1906 году поднял восстание, но после ряда удачных рейдов его воины были заперты британцами в ущелье и расстреляны из пушек и пулемётов. Всего же во время восстания британцы убили около 4 тыс. зулусов, более 7 тыс. человек бросили в тюрьмы.

В начале ХХ века права темнокожего населения Южной Африки, в том числе зулусов, были резко ограничены. Англичане ввели запрет на межрасовые отношения между мужчинами и женщинами, ограничили доступ африканцев в белые кварталы. Абсолютное большинство темнокожих из-за введения имущественного ценза лишились избирательных прав. Это дало возможность населению европейского происхождения привести к власти политиков-националистов и установить в 1948 году в Зулуленде режим апартеида. Большая часть зулусов была загнана в резервацию — бантустан Квазулу.

Проживание, образование и здравоохранение в Зулуленде строились по принципу сегрегации. Белым и темнокожим нельзя было вместе находиться в транспорте, заведениях общественного питания и даже церквях.

Популярная в 1970-е среди зулусов партия «Инката» выступала против апартеида, но занимала умеренную позицию и не поддерживала партизанские методы борьбы местных левых партий. Со временем некоторые зулусы вошли в состав Африканского национального конгресса. После падения режима апартеида они стали играть важную роль в политической жизни ЮАР. В частности, зулусом по национальности является экс-президент ЮАР Джейкоб Зума.

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«В развитии региона, а затем и государства ЮАР зулусы сыграли далеко не последнюю роль. То, что произошло с ними в XIX веке, сопоставимо с Великим переселением народов в масштабах Южной Африки», — рассказал в интервью RT африканист, председатель научной комиссии факультета иностранных языков СПбГУ Александр Зданевич.

По его словам, на определённом этапе зулусы стали наиболее развитым сообществом в Южной Африке и их патриотический подъём сыграл важную роль в истории. «Они не дали европейцам почувствовать абсолютное преимущество. Весь мир был удивлён тем, что британцам неожиданно оказали столь ожесточённое сопротивление. И это притом, что силы зулусов и британцев были абсолютно несоразмерны», — подчеркнул эксперт.

По мнению профессора СПбГУ, доктора исторических наук Николая Добронравина, боевые качества зулусских воинов сильно впечатлили мировую общественность. «Существовали и другие объединения, во многом напоминающие зулусское. Но так исторически сложилось, что именно они (зулусы. — RT) оказались наиболее эффективны и смогли установить контроль над значительными территориями в Южной и Восточной Африке», — отметил учёный.