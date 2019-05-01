«Поведение не соответствовало стандартам»: Мэй отправила в отставку министра обороны Уильямсона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона, который занимал этот пост с 2017 года. Глава правительства считает его ответственным за утечку информации из Совета национальной безопасности страны, однако сам политик отрицает причастность к этому инциденту. Эксперты отметили, что инициатором отставки публично выступила именно Мэй. Ранее Уильямсон позволил себе несколько выпадов в сторону Москвы, в том числе посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться» после инцидента в Солсбери.

Гэвин Уильямсон отправлен в отставку решением Терезы Мэй.

«Премьер приняла решение из-за его действий в связи с расследованием обстоятельств несанкционированного разглашения информации со встречи Совета нацбезопасности», — говорится в сообщении.

Место Уильямсона займёт нынешний министр международного развития Пенни Мордонт.

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«Королева рада одобрить назначение министром обороны Пенни Мордонт. Она также продолжит занимать пост министра по делам женщин и равенства», — заявили в канцелярии Мэй.

Премьер-министр подробно рассказала о причинах принятого ею решения в письме Уильямсону, которое опубликовано в открытом доступе.

По словам Мэй, она попросила провести расследование «беспрецедентной утечки» со встречи Совета нацбезопасности на минувшей неделе. Она отметила, что поведение бывшего министра обороны во время расследования обеспокоило её.

«Оно было проведено честно и в полном сотрудничестве со всеми членами Совета нацбезопасности. Все они ответили на вопросы, надлежащим образом приняли участие (в расследовании. — RT), предоставили максимально много информации, чтобы помочь расследованию, и попросили свой аппарат поступить таким же образом. Ваше поведение не соответствовало стандартам, которые продемонстрировали остальные», — говорится в письме.

Мэй продолжила, что на встрече с Уильямсоном минувшим вечером она представила экс-министру «убедительные свидетельства», указывающие на его ответственность за несанкционированное раскрытие информации. По словам британского премьера, ничем иным эту утечку объяснить нельзя.

«По этой причине с большой грустью сообщаю, что приняла решение о том, что больше не обладаю полным доверием к вам как к министру обороны и члену кабинета министров, и прошу вас покинуть правительство», — говорится в заключение письма.

В свою очередь, сам Уильямсон опроверг причастность к утечке информации и выступил с ответным публичным письмом.

«Мне жаль, что вы считаете, что недавние утечки из Совета нацбезопасности произошли из моего ведомства. Я подчёркиваю, что это не так. Я категорически отрицаю, что имел какое-либо отношение к данной утечке, и уверен, что тщательное и официальное расследование подтвердит мою позицию», — написал экс-министр.

Уильямсон сообщил, что Мэй предлагала ему уйти в отставку, однако подобный выход означал бы признание вины, собственной и своего аппарата, которую бывший министр отрицает.

Увольнение Уильямсона отличается от других отставок в правительстве Мэй, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Мы видели, как министры добровольно уходили со своих постов, не соглашаясь с той политикой, которую пыталась навязать Мэй. Но в данной ситуации она сама является инициатором увольнения, говоря, что Уильямсон некомпетентен и в его подведомственных учреждениях происходит утечка документов», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что компетентность экс-министра несколько раз публично ставили под вопрос.

«Это ещё одно подтверждение того, что в нынешней ситуации в руководстве Великобритании находятся люди, не очень хорошо знающие, за что же они взялись», — считает Солонников.

«Уйти и заткнуться»

Уильямсон был назначен на пост министра обороны Великобритании 2 ноября 2017 года. До этого политик занимал в кабинете Мэй должности секретаря казначейства и главного парламентского организатора большинства в палате общин.

Менее чем через полгода после назначения Уильямсон сделал резкое заявление на тему отравления бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

«Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться», — сказал британский министр в марте 2018 года.

В ответ на этот выпад глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Уильямсону не хватает образования.

«Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает», — прокомментировал высказывание британского министра российский дипломат.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко высказал точку зрения, что представители Лондона демонстрируют в своих высказываниях хамство.

«Мы никогда не становились на одну доску с ними по той простой причине, что у нас существует совершенно другая политическая культура, и кстати, в заявлениях российских официальных лиц вы никогда не услышите вот такую, я бы сказал, базарную ругань, которую мы можем слышать от официальных лиц (Великобритании. — RT)», — сказал глава дипмиссии.

Комментируя отставку Гэвина Уильямсона, официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, как он сумел занять пост министра.

«Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост», — написала Захарова в Facebook 1 мая.