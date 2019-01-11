Захарова оценила милитаристские высказывания Минобороны Британии

В Министерстве иностранных дел России выразили недоумение высказываниями министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в пользу милитаризации британской политики.

С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, Британия, как и любая другая страна, самостоятельна в выработке собственных планов военного строительства, однако на фоне роста общей военно-политической напряжённости в мире подобные заявления носят контрпродуктивный характер.

«Разумеется, в случае реализации каких-либо мер, создающих угрозу безопасности России и её союзников, наша страна оставляет за собой право на адекватные ответные действия», — отметила Захарова.

В декабре 2018 года Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.

Также весной сообщалось, что власти дополнительно потратят £800 млн на поддержку системы ядерного сдерживания.