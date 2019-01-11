Захарова оценила милитаристские высказывания Минобороны Британии

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России выразили недоумение высказываниями министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в пользу милитаризации британской политики.
Захарова оценила милитаристские высказывания Минобороны Британии
  • РИА Новости

С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, Британия, как и любая другая страна, самостоятельна в выработке собственных планов военного строительства, однако на фоне роста общей военно-политической напряжённости в мире подобные заявления носят контрпродуктивный характер.

«Разумеется, в случае реализации каких-либо мер, создающих угрозу безопасности России и её союзников, наша страна оставляет за собой право на адекватные ответные действия», — отметила Захарова.

В декабре 2018 года Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.

Также весной сообщалось, что власти дополнительно потратят £800 млн на поддержку системы ядерного сдерживания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить