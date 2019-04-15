«Общество устало от тори»: как проблемный брексит повлиял на политические перспективы партии Терезы Мэй

Консервативная партия Великобритании, которую возглавляет премьер-министр Тереза Мэй, потерпела бы поражение на выборах в парламент, если бы они проходили в настоящий момент. И в этом случае страну, скорее всего, возглавил бы лидер лейбористов Джереми Корбин. Об этом свидетельствуют последние соцопросы, данные которых приводят СМИ Соединённого Королевства. Как подчёркивают британские политологи, консерваторы стремительно теряют популярность в основном из-за проблем с брекситом. Одновременно укрепляют свои позиции лейбористы и евроскептики, включая молодую Партию брексита. Эксперты прогнозируют, что на следующих выборах в парламент Великобритании в 2022 году тори, скорее всего, потерпят неудачу.

Правящая британская Консервативная партия (тори) теряет электоральные позиции. Об этом свидетельствуют опубликованные изданием The Telegraph данные последнего социологического опроса, проведённого исследовательской службой Electoral Calculus.

Как показали результаты исследования, если бы выборы в британский парламент проходили сейчас, то оппозиционная Лейбористская партия одержала бы на них победу. Лейбористы, получив 296 из 650 мест в парламенте, могли бы сформировать правительство (в союзе с Шотландской национальной партией). В таком случае премьер-министром стал бы нынешний лидер партии Джереми Корбин. Консерваторы же могут претендовать максимум на 259 мест.

Опрос проводился по заказу The Telegraph с 2 по 11 апреля, в нём приняли участие более 8 тыс. граждан Соединённого Королевства.

Затянувшийся выход

Эксперты в комментарии The Telegraph отмечают, что неутешительные для консерваторов результаты социологического опроса связаны с растущим в обществе разочарованием относительно способности нынешнего британского правительства провести брексит.

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Напомним, что, согласно прежним договорённостям властей Великобритании и Брюсселя, процесс выхода из ЕС должен был начаться ещё в конце марта. Однако из-за того, что британские парламентарии так и не смогли утвердить базовые принципы брексита, Мэй несколько раз просила Брюссель отсрочить «развод».

11 апреля председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры 27 стран ЕС и Великобритании договорились вновь отложить брексит — теперь уже до 31 октября 2019 года.

«Главный фактор, влияющий на политический расклад в Соединённом Королевстве, — это нерешённость вопроса с выходом из ЕС. Трудность заключается даже не в самой проблеме, а в отсутствии её решения», — отметила в интервью RT руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По её словам, мнение британских избирателей переменчиво, однако последние данные показывают, что Консервативная партия теряет популярность. Елена Ананьева отмечает, что, хотя личный рейтинг Мэй превышает рейтинг Корбина, «на парламентских выборах граждане Великобритании голосуют не за лидера, а за партию».

Как подчеркнула в разговоре с RT доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, именно консерваторы взяли на себя ответственность за реализацию брексита и теперь «расплачиваются за самоуверенность».

«Общество устало от тори, — утверждает Ерёмина. — Население не слишком им доверяет. На этом фоне лейбористы могут улучшить свои позиции, но не более того, поскольку британцы вообще перестали доверять мейнстримным партиям».

Как отмечает The Daily Mail со ссылкой на основателя Electoral Calculus Мартина Бакстера, социологическая служба, которая провела опрос, связывает падение популярности консерваторов с оттоком голосов к более радикальным партиям, выступающим за бескомпромиссный брексит. Речь, в частности, идёт о Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) и Партии брексита, недавно созданной экс-лидером UKIP Найджелом Фараджем.

Фарадж ранее заявлял британским СМИ, что намерен «вызвать революцию в британской политике» и положить конец двухпартийной системе.

Найджел Фарадж

Reuters

© Eddie Keogh

Май и Мэй

Отложенный брексит означает, что в мае Великобритания, скорее всего, должна будет принять участие в выборах в Европарламент, так как королевство на тот момент останется полноправным членом ЕС.

Впрочем, как и в отношении всего, что связано с брекситом, окончательной ясности в этом вопросе нет, отмечают политологи. Британское правительство рассчитывает, что проводить это голосование всё же не придётся, если до 23 мая удастся провести через парламент соглашение с ЕС.

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При этом опросы общественного мнения демонстрируют, что по результатам этого голосования именно лейбористы получат возможность сформировать наиболее крупную группу евродепутатов из Великобритании в законодательном органе ЕС.

Согласно данным проведённого в начале апреля опроса социологической службы Opinium, которые приводит The Guardian, партия Джереми Корбина может получить на этих выборах 29% голосов, тогда как партия Терезы Мэй — лишь 17%.

Ещё одно исследование, проведённое компанией Hanbury Strategy для организации Open Europe, даёт лейбористам 37,8% голосов на выборах в Европарламент, а консерваторам — 23%. Оба исследования отмечают, что порядка 20% голосов в общей сложности могут получить две партии евроскептиков: UKIP и Партия брексита.

В свою очередь, согласно опросу компании YouGov, который проводился практически одновременно с вышеупомянутыми, евроскептики на выборах в парламент ЕС буквально наступают консерваторам на пятки. Это исследование прогнозирует, что тори получат 16% голосов на выборах в Европарламент, тогда как Партия брексита — 15%, а UKIP — 14%. Как и другие социологические организации, YouGov отдаёт пальму первенства на будущих выборах лейбористам. Ожидается, что они получат 24% голосов избирателей.

Здание Европарламента в Страсбурге

Reuters

© Arnd Wiegmann

Это же исследование отмечает, что за лейбористов и на общенациональных выборах готовы проголосовать больше избирателей, чем за консерваторов.

Впрочем, у партии Терезы Мэй будет возможность протестировать лояльность британского общества ещё до голосования в Европарламент. 2 мая в стране пройдут выборы в местные органы власти. Так, The Financial Times, ссылаясь на мнение члена палаты лордов от Консервативной партии Роберта Хейворда, отмечает, что тори могут потерять значительное число мест в британской сельской глубинке, которая ранее считалась оплотом тори.

По словам Натальи Ерёминой, две партии евроскептиков в контексте событий брексита могут укрепить положение в стране.

«Они уверенно выступают на муниципальном уровне, не говоря уже про Европарламент, там они на 100% улучшат свои позиции», — утверждает эксперт.

На прошлой неделе более 100 представителей местных советов из Консервативной партии выступили с обращением к Терезе Мэй, в котором подчеркнули, что пожертвования на избирательную кампанию значительно уменьшились, а активисты отказываются работать из-за политики центрального правительства.

«Партия по всей стране стремительно теряет поддержку, поскольку наши избиратели считают, что мы не выполнили того, что сами им обещали», — цитирует заявление политиков The Financial Times.

В свою очередь, бывший лидер консерваторов Иан Дункан Смит заявил накануне в интервью телеканалу SkyNews, что члены партии на местах не готовы бороться за голоса избирателей на выборах в Европарламент. Он также предложил премьер-министру уйти в отставку до 23 мая. Ранее Мэй обещала покинуть свой пост, если парламент одобрит её сделку с ЕС.

Выборные перспективы

Елена Ананьева не исключает, что на фоне усиления противоречий в британском обществе в ожидании брексита состоятся и досрочные выборы в парламент. Для этого, по словам эксперта, нужно, чтобы либо 2/3 парламентариев из палаты общин проголосовали за всеобщие выборы, либо оппозиция в лице Джереми Корбина внесла в парламент предложение о вотуме недоверия правительству.

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Если более 50% парламентариев сначала вынесут вотум недоверия правительству Мэй, а затем в течение двух недель отвергнут любые другие предложения по формированию правительства, то, согласно британскому законодательству, в стране будут объявлены новые парламентские выборы.

«Однако никто не может гарантировать победу Лейбористской партии, — считает Ананьева. — Опросы в Великобритании имеют определённую волатильность».

Наталья Ерёмина отмечает, что сейчас ожидать досрочных выборов не стоит. С одной стороны, оппозиция и противники Терезы Мэй в Консервативной партии готовы воспользоваться брекситом как поводом для нападок на премьер-министра, с другой — брать на себя ответственность за брексит никто не хочет, говорит эксперт.

Демонстрация противников брексита перед парламентом Великобритании

Reuters

© Hannah McKay

В то же время, как полагает Ерёмина, «лейбористы, скорее всего, одержат победу» на следующих выборах, запланированных на 2022 год.