Эксперт оценил решение Мэй уйти в отставку
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Как прогнозирует эксперт, после отставки консерваторы попытаются выбрать нового премьера, нового лидера партии и сохранить при этом большинство в парламенте.
«И если лидером партии станет человек, против которого многие возражают, вполне возможно, что фракция обвалится. И тогда консерваторам предстоят досрочные выборы», — сказал Брутер.
По его мнению, партия не выйдет за пределы своего негативного рейтинга и очень многим проиграет.
Со своей стороны, кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с Пятым каналом выразил мнение, что Мэй предложила политической элите «размен» — она гарантирует свой уход с поста премьера, за что парламент голосует за её план по брекситу.
«Поэтому это её главный козырь, который она выложила на стол», — отметил он.
Ранее сообщалось, что новый премьер Британии будет назначен до 20 июля.