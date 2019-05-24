Эксперт оценил решение Мэй уйти в отставку

Политический аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, главы правительства.

Как прогнозирует эксперт, после отставки консерваторы попытаются выбрать нового премьера, нового лидера партии и сохранить при этом большинство в парламенте.

«И если лидером партии станет человек, против которого многие возражают, вполне возможно, что фракция обвалится. И тогда консерваторам предстоят досрочные выборы», — сказал Брутер.

По его мнению, партия не выйдет за пределы своего негативного рейтинга и очень многим проиграет.

Со своей стороны, кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с Пятым каналом выразил мнение, что Мэй предложила политической элите «размен» — она гарантирует свой уход с поста премьера, за что парламент голосует за её план по брекситу.

«Поэтому это её главный козырь, который она выложила на стол», — отметил он.

Ранее сообщалось, что новый премьер Британии будет назначен до 20 июля.