Министр окружающей среды намерен стать кандидатом на пост премьера Британии
- Reuters
«Я могу подтвердить, что буду выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра страны», — сказал он, отметив, что уверен в своих силах.
Environment Secretary Michael Gove has confirmed that he will enter the Conservative leadership race to become the next Prime Minister— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 26 мая 2019 г.
24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии страны и, соответственно, главы правительства королевства.
Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал её решение.
До 20 июля тори должны выбрать нового лидера и главу правительства.
Наиболее вероятным кандидатом на этот пост, по оценке букмекеров, считается бывший глава внешнеполитического ведомства страны Борис Джонсон.
Подробнее о внутриполитической ситуации в Великобритании — в материале RT.