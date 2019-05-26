Министр окружающей среды намерен стать кандидатом на пост премьера Британии

Министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув заявил, что намерен предложить свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Таким образом, число желающих занять кресло британского премьера возросло до восьми.

«Я могу подтвердить, что буду выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра страны», — сказал он, отметив, что уверен в своих силах.

Environment Secretary Michael Gove has confirmed that he will enter the Conservative leadership race to become the next Prime Minister — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 26 мая 2019 г.

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии страны и, соответственно, главы правительства королевства.

Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал её решение.

До 20 июля тори должны выбрать нового лидера и главу правительства.

Наиболее вероятным кандидатом на этот пост, по оценке букмекеров, считается бывший глава внешнеполитического ведомства страны Борис Джонсон.

Подробнее о внутриполитической ситуации в Великобритании — в материале RT.