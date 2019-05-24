В Совфеде прокомментировали заявление Мэй об отставке

Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, главы правительства страны.

По словам сенатора, новый премьер должен почувствовать себя более свободным в вопросе российско-британских отношений. Климов выразил надежду, что будущий глава правительства по меньшей мере их не усугубит, так как на данный момент они «деградируют с каждым месяцем».

Сенатор также полагает, что Мэй за время своей работы премьером принимала крайне сомнительные решения, в том числе по поводу России.

Ранее сообщалось, что новый премьер Британии будет назначен до 20 июля.

11 апреля руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.