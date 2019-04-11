Эксперт оценила решение о продлении брексита

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.

«Британия и ЕС договорились о новой отсрочке, потому что Евросоюз не хочет, чтобы на него была возложена вина за то, что Лондон выйдет из его состава без сделки», — сказала Ананьева.

Тем не менее, отметила эксперт, Евросоюз настаивает, чтобы британский парламент одобрил сделку, согласованную с премьер-министром Британии Терезой Мэй ещё в ноябре 2018 года и отвергнутую уже трижды.

Как пояснила Ананьева, отсрочка важна для того, чтобы брексит не помешал выборам в Европарламент.

Ранее генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.