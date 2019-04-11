Эксперт оценила решение о продлении брексита
- Reuters
«Британия и ЕС договорились о новой отсрочке, потому что Евросоюз не хочет, чтобы на него была возложена вина за то, что Лондон выйдет из его состава без сделки», — сказала Ананьева.
Тем не менее, отметила эксперт, Евросоюз настаивает, чтобы британский парламент одобрил сделку, согласованную с премьер-министром Британии Терезой Мэй ещё в ноябре 2018 года и отвергнутую уже трижды.
Как пояснила Ананьева, отсрочка важна для того, чтобы брексит не помешал выборам в Европарламент.
Ранее генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.