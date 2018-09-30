Война за брексит: почему Джонсон раскритиковал план Мэй по выходу Британии из ЕС

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подверг жёсткой критике позицию Терезы Мэй по брекситу. Джонсон назвал план руководства Британии по выходу из ЕС «безумным» и выразил уверенность, что он приведёт к «национальному позору». Заявления экс-главы МИД прозвучали перед открытием ежегодного съезда Консервативной партии и были восприняты британскими СМИ как начало борьбы за премьерское кресло, а некоторые сочли их объявлением «войны». Однако эксперты считают, что шансы Джонсона невелики, а предложенный им план брексита, основанный на соглашении ЕС и Канады, Европа отвергнет.

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон вступил в открытый политический конфликт с премьер-министром Терезой Мэй. Джонсон жёстко раскритиковал план Мэй по брекситу, назвав его «безумным». С такими заявлениями он выступил перед началом съезда Консервативной партии. Джонсон утверждает, что Мэй не привержена брекситу до конца, тогда как он участвовал в движении за выход из ЕС с самого его создания.

«В отличие от премьер-министра, я вёл кампанию за брексит. В отличие от неё, я боролся, я верю в него и думаю, что это правильный шаг для нашей страны. А то, что происходит сейчас, разительно отличается от того, что было обещано народу в 2016 году», — заявил Джонсон в интервью газете The Sunday Times.

Кроме того, Джонсон раскритиковал политику Консервативной партии. «Нам нужен более открытый рынок. Нельзя легкомысленно ударяться в социализм ради популярности. Нельзя победить Корбина (лидера Лейбористской партии — основного оппонента консерваторов), самому став Корбином», — утверждает Джонсон.

Тереза Мэй также воспользовалась площадкой The Sunday Times для продвижения своей политической платформы и в интервью журналистам заявила, что намеревается остаться в премьерском кресле надолго.

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«Есть работа, на выполнение которой потребуется много времени. Это касается не только брексита, но и внутренней повестки. Сейчас исторический для Соединённого Королевства момент, за пределами Европейского союза для нас есть перспективные возможности», — приводит газета её слова.

Касаемо брексита Мэй заявила, что «не блефует», когда говорит, что «жёсткий» выход из состава ЕС лучше, чем выход на неприемлемых для Лондона условиях. Однако Джонсона её позиция не убедила.

«Для меня главное — избежать политической и экономической катастрофы для этой страны, которая произойдёт, если мы согласимся выйти из состава ЕС, но останемся под их управлением. В чём смысл этой затеи? Что мы от этого получим?» — задаётся вопросом Борис Джонсон.

Ранее в газете Daily Telegraph была опубликована его статья, в которой экс-министр заявил, что предложения Мэй по выходу из ЕС закончатся для Великобритании «национальным позором». Свою позицию он прояснил в интервью BBC.

«Меня огорчает, что два года в правительстве я боролся за то, чтобы придерживаться верного курса, но в итоге это оказалось невозможно. Стало очевидно, что на самом деле мы остаёмся в ЕС, принимая их правила таможенного союза. Так что я считаю своим долгом снова выступить за нашу свободу», — пояснил свою позицию Джонсон.

Митинг против брексита

© Darren Staples

План Джонсона

Собственный план бывшего главы МИД Британии по выходу из ЕС основан на канадском варианте взаимоотношений с союзом, а точнее на Соглашении о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между ЕС и Канадой, и включает в себя шесть пунктов.

Первый из них упраздняет все предложения существующего плана, которого придерживается Тереза Мэй и её кабинет министров. Второй предусматривает отказ от идеи экономической поддержки Северной Ирландии путём фактического сохранения её членства в едином рынке Евросоюза. Третий пункт указывает на необходимость обсуждения с ЕС перспективы заключения итоговой сделки по канадскому варианту. Четвёртый предполагает выделение средств на укрепление пограничного контроля. В пятом пункте говорится о необходимости подготовиться к выходу страны из ЕС без соглашения. В шестом содержится требование к правительству королевства сразу же после брексита начать переговоры о свободной торговле с другими странами.

Договор с Канадой разрабатывался почти семь лет, и переговоры по нему были очень непростыми, напомнил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Поэтому, по мнению эксперта, план Джонсона, основанный на этом договоре, скорее всего будет отвергнут европейскими лидерами.

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«Там тоже создавалась зона свободной торговли, но были ограничения по капиталу и по услугам. Были сектора канадской экономики, которые могли получить конкурентное преимущество в Европе без пошлин и сборов. В итоге Канада получила возможность продавать свои услуги на рынке более 600 млн человек, тогда как всё население Канады чуть более 30 млн. Конечно, это развитая страна и развитая экономика, но размеры рынков несопоставимы. Канада приобретала намного больше, чем теряла», — пояснил эксперт.

По словам политолога, для поддержания экономики британцы могут активизировать свою деятельность в Европейской ассоциации свободной торговли. Однако в случае возникновения споров решаться они будут в Люксембургском суде.

«В случае каких-либо судебных коллизий будет применяться европейское законодательство. Этого Британии не хочется, а вот вариант с Канадой, где такого диктата нет, им очень нравится. Но Брюссель не пойдёт с Лондоном на такое соглашение. Может сложиться прецедент для других богатых стран ЕС, которые могут захотеть пересмотра торговых отношений», — отметил Топорнин.

В качестве примера он привёл Данию, которая в рамках Лиссабонского договора наделена большей политической и экономической автономией, чем другие страны ЕС.

«Если Дания увидит, что политически Лондон вышел из ЕС, при этом сохранив экономические плюсы, она может захотеть последовать его примеру. ЕС не хочет расставлять себе такие ловушки, поэтому Брюссель выступает за жёсткий вариант», — пояснил он.

Кресло премьера

Стоит отметить, что ранее в СМИ появились слухи о скорой отставке Терезы Мэй. При этом одним из кандидатов на пост премьера британские издания называли именно Бориса Джонсона.

30 сентября в Бирмингеме стартовал ежегодный съезд Консервативной партии. Британские СМИ и некоторые аналитики считают, что Борис Джонсон может использовать съезд для того, чтобы укрепить свои позиции в партии и бросить вызов Терезе Мэй.

Издание The Independent отметило, что Борис Джонсон несколько раз уклонялся от ответа на вопрос о том, будет ли он пытаться занять кресло премьер-министра.

Между тем в Sunday Express обратили внимание на слова британского парламентария Бернарда Дженкина, который, по словам издания, намекнул, что план Бориса Джонсона по брекситу может привести к уходу Мэй с поста главы правительства.

Между тем газета The Sunday Times сочла заявления экс-главы МИД в отношении Мэй объявлением «войны».

© The Sunday Times

Шансы бывшего министра внешнеполитического ведомства Великобритании занять кресло премьер-министра невысоки, считает Топорнин.

«Верхушка Консервативной партии консолидировалась вокруг позиции Терезы Мэй. Там есть лишь небольшая группа заговорщиков, вроде самого Бориса Джонсона и Дэвида Дэвиса, которые представляют течение жёстких евроскептиков и выступают за жёсткий брексит. Они считают, что, раз британцы проголосовали за выход из ЕС, нечего мудрить и выходить из него надо полностью. Это принципиальная позиция Джонсона», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Мэй, находясь на посту премьера, не говорит открыто, что ожидает экономику Британии в случае полного разрыва отношений с ЕС. И большинство консерваторов поддерживают её позицию, добавил Топорнин.

«В экономическом плане британцам придётся непросто. Они уже теряют темпы развития, у них упали темпы прироста ВВП и повысилась инфляция. Уже сегодня они отмечают кризисные тенденции в экономике. Скорее всего, в 2019 и 2020 годах британскую экономику ждёт некий спад. Насколько он будет сильным, также зависит от того, какую позицию займёт ЕС. Условия выхода Британии из союза определяют 27 государств, а не наоборот. Мэй предложила свой план — Туск сказал, что он неприемлем, а Макрон заявил, что Лондон пытается усидеть на двух стульях», — отметил эксперт.

Подорванная безопасность

Стоит отметить, что нынешний съезд Консервативной партии был омрачён проблемой с информационной безопасностью, которая привела к утечке персональных данных, включая самого Джонсона и других членов британского кабинета министров. Утечка произошла из-за официального приложения для смартфонов, которое было разработано для сопровождения мероприятия. В результате установившие его сторонние пользователи могли беспрепятственно просматривать и редактировать профили участников съезда, в том числе главы Минобороны Гэвина Уильямсона, главы Минюста Майкла Гоува и других. Пользователи соцсетей утверждают, что картинка профиля самого Бориса Джонсона была временно заменена на порнографическое изображение.

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Для того чтобы получить доступ к данным требовалось ввести лишь адрес электронной почты без специального пароля. Многие члены парламента зарегистрировались в приложении со своими публичными рабочими адресами, что предоставило пользователям приложения доступ к номерам их мобильных телефонов.

Газета The Guardian со ссылкой на источники сообщает, что ряд высокопоставленных министров «пришли в ярость» из-за утечки и направили свой гнев на председателя Консервативной партии Брэндона Льюиса, который занимался организацией съезда.

Этой оплошностью сразу воспользовались политические соперники консерваторов — лейбористы.

«Как мы можем доверять правительству тори (консерваторов) безопасность нашей страны, когда они даже не могут создать приложение для конференций, которое бы надёжно хранило данные их членов парламента и других участников? Консервативной партии нужно заняться базовой компьютерной безопасностью, чтобы привести свою организацию в порядок», — приводит газета слова лейбористского политика Джона Трикетта.

Ранее лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что намерен провести голосование, которое определит, станет ли оппозиция выступать за проведение в стране второго референдума по вопросу брексита или нет.