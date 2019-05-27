Ле Пен призвала распустить Нацсобрание Франции

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции. Её предложение прозвучало на фоне оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент.

Ле Пен назвала прошедшее голосование «референдумом» для главы Пятой республики и призвала президента страны Эммануэля Макрона сделать соответствующие выводы.

Как сообщает 20minutes, по словам Ле Пен, у Макрона «нет иного выбора, кроме как распустить Национальное собрание».

Ранее французская социологическая служба Elabe опубликовала данные экзитполов, согласно которым партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен должна победить на выборах в Европарламент во Франции.