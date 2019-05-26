Экзитполы указывают на победу партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

Французская социологическая служба Elabe опубликовала данные экзитполов, согласно которым партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен должна победить на выборах в Европарламент во Франции.

Отмечается, что партии «Национальное объединение» свои голоса отдали 24,20% избирателей.

Вместе с этим политическое движение «Республика на марше», сформированное вокруг президента Франции Эммануэля Макрона, как ожидается, получит 22,4% голосов.

Явка, по данным Elabe, составила 52%.

Ранее были представлены экзитполы по выборам в Германии. Согласно их данным, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в ФРГ на выборах в Европарламент.