Согласно данным экзитполов, которые опубликовал телеканал ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.

Отмечается, что блок набирает около 28% голосов.

Второе место занимают «зелёные» (22%), а замыкает тройку лидеров Социал-демократическая партия Германии (15,5%).

Партия «Альтернатива для Германии», согласно прогнозам, получает 10,5%, улучшив свой прошлый результат. Пять лет назад фракция набрала 7,1%.

Глава комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции, член партии «Движение пяти звёзд» Вито Петрочелли в беседе с газетой «Известия» рассказал о политике в отношении России после выборов в Европарламент.