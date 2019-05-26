Экзитполы указывают на победу блока ХДС/ХСС на выборах в Европарламент в ФРГ
- РИА Новости
Отмечается, что блок набирает около 28% голосов.
Второе место занимают «зелёные» (22%), а замыкает тройку лидеров Социал-демократическая партия Германии (15,5%).
Партия «Альтернатива для Германии», согласно прогнозам, получает 10,5%, улучшив свой прошлый результат. Пять лет назад фракция набрала 7,1%.
Глава комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции, член партии «Движение пяти звёзд» Вито Петрочелли в беседе с газетой «Известия» рассказал о политике в отношении России после выборов в Европарламент.