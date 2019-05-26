Экзитполы указывают на победу блока ХДС/ХСС на выборах в Европарламент в ФРГ

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Согласно данным экзитполов, которые опубликовал телеканал ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Экзитполы указывают на победу блока ХДС/ХСС на выборах в Европарламент в ФРГ
  • РИА Новости

Отмечается, что блок набирает около 28% голосов. 

Второе место занимают «зелёные» (22%), а замыкает тройку лидеров Социал-демократическая партия Германии (15,5%).

Партия «Альтернатива для Германии», согласно прогнозам, получает 10,5%, улучшив свой прошлый результат. Пять лет назад фракция набрала 7,1%.

Глава комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции, член партии «Движение пяти звёзд» Вито Петрочелли в беседе с газетой «Известия» рассказал о политике в отношении России после выборов в Европарламент.

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