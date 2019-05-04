«Форпост противостояния с Россией»: в Польше призвали бороться с «влиянием Москвы» в странах «Восточного партнёрства»

Все страны — участницы программы Евросоюза «Восточное партнёрство» якобы сталкиваются с общей проблемой «российской пропаганды и дезинформации». Об этом говорится в докладе Польского института международных дел, с текстом которого ознакомился RT. Авторы документа убеждены, что в целях борьбы с влиянием России ЕС стоит усилить сотрудничество с государствами «Восточного партнёрства» и нарастить финансирование местных СМИ и НКО. Российские политологи считают, что, раскручивая русофобскую риторику, Варшава пытается представить себя в качестве «форпоста противостояния Европы и РФ».

В Польском институте международных дел (PISM) — аналитическом центре при правительстве Польши — рассказали о перспективах развития отношений Евросоюза со странами — участницами программы «Восточное партнёрство» после 2020 года. По мнению исследователей, общей проблемой для всех таких государств является якобы «ревизионистская политика» России.

«Нарушение территориальной целостности Украины в 2014 году вследствие незаконной аннексии Крыма, а также вторжение в Донбасс, спровоцировавшее войну, продемонстрировали готовность российских властей к применению военной силы ради достижения политических целей, а также то, что Россия относит страны «Восточного партнёрства» к своей исключительной зоне влияния», — говорится в докладе польских исследователей, с которым ознакомился RT.

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не является участником конфликта на Украине и не планирует использовать военную силу. Как пояснял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия выступает исключительно за мирное разрешение украинского кризиса. Министр также отметил, что Запад проводит в отношении РФ политику, основанную на бездоказательных формулировках.

Тем не менее, по мнению польских аналитиков, ЕС следует усилить сотрудничество со странами «Восточного партнёрства» в борьбе с «российской пропагандой», а также увеличить инвестиции в регион.

«Государства «Восточного партнёрства» возлагают общую надежду на то, что приоритетами Евросоюза станут развитие сотрудничества в области политики безопасности, борьба с российской пропагандой, а также активизация инвестиций Евросоюза в данный регион», — подчёркивается в докладе.

Европейскому проекту «Восточное партнёрство» в этом году исполняется 10 лет. Он был запущен по инициативе польского правительства для развития интеграционных связей между ЕС и странами бывшего Советского Союза. В программе участвуют Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Белоруссия и Азербайджан.

Как считают в Варшаве, жители Европы дезинформированы о ситуации в этих странах. Брюссель не справляется с «ложными сообщениями», которые якобы распространяет Москва.

«Институтам Евросоюза также следует активнее информировать аудиторию в его пределах о регионе «Восточного партнёрства», поскольку на этот счёт Россия распространяет дезинформацию, а также потому, что о странах «Восточного партнёрства» существует множество стереотипов», — отмечают в Польском институте международных дел.

Это не первая попытка Варшавы бороться с «российской дезинформацией» на уровне Европейского союза. Так, в прошлом году депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга предложила разработать нормативно-правовую базу для противодействия «информационной войне» и «агрессивным действиям» России.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович

AFP

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Кроме того, польский министр иностранных дел Яцек Чапутович недавно заявил, что Москва якобы представляет угрозу для Центральной Европы. При этом Варшава, по его словам, желает, чтобы программа «Восточное партнёрство» стала «привлекательной формой сотрудничества с близкими соседями».

В Европе пытаются развернуть страны постсоветского пространства в сторону Брюсселя, используя при этом русофобские заявления, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

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«Для Польши важно демонстрировать себя как форпост противостояния между «цивилизованной Европой» и Россией, а также использовать для этого соседние страны. С точки зрения риторики ничего оригинального они не придумали, действуют в рамках традиционной европейской дипломатии», — сказал он RT.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, в свою очередь, отметил, что во многих странах «Восточного партнёрства» к России относятся достаточно позитивно. В данном случае это используется как повод для того, чтобы запросить дополнительные средства на «информационную войну».

«Поляки считают себя чуть ли не главными борцами с «российским влиянием». Но чтобы поддерживать информационное противостояние, нужны деньги. Нужно постоянно доказывать, что РФ — опасный противник, который готовится напасть», — подчеркнул он в беседе с RT.

Ранее Сергей Лавров заявил, что некоторые страны ЕС и «Восточного партнёрства» настроены использовать данный формат в антироссийских целях. Однако эти усилия бесперспективны, добавил он.

«Внедрять антироссийский запал в любые контакты со странами — членами СНГ — это контрпродуктивно и бесперспективно», — убеждён министр.

Испробованная технология

В докладе польских исследователей также говорится, что Брюсселю следует изменить способы подачи информации. Так, предлагается активнее использовать социальные сети, финансировать и запускать проекты для молодёжи (летние школы, учебные площадки и фестивали), вкладывать больше ресурсов в создание рекламных роликов, а также проводить брифинги для пресс-служб, разъясняя политику Евросоюза.

«Евросоюзу следует требовать от стран, претендующих на его финансовую помощь, проводить кампании по продвижению итогов предлагаемых реформ. Европейский союз может выделять больше средств на проведение пиар-кампаний (опираясь на собственный успешный опыт такой работы на Украине) и на рекламу на телевидении и радио, а также, в случае Белоруссии и Азербайджана, в интернет-СМИ», — пишут аналитики.

Кроме того, они призывают Брюссель увеличить финансирование средств массовой информации и некоммерческих организаций в странах «Восточного партнёрства», чтобы повысить осведомлённость граждан о деятельности ЕС.

AFP

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Как отмечают в докладе, на Украине часть населения до сих пор считает, что «сложная социально-экономическая ситуация в стране является результатом углубления сотрудничества с Евросоюзом, а не следствием российской агрессии».

Работа ЕС также недостаточно освещается в традиционных и онлайн-СМИ Грузии, следует из приведённого в документе мнения местных активистов. Тем не менее там о финансовой поддержке Европы знают 60% жителей, а эффект «российской пропаганды» (в пример приводятся агентство Sputnik и пророссийские «мозговые центры») минимизируют грузинские НКО, указывают польские аналитики.

В любом случае, в Евросоюзе уже занялись улучшением имиджа организации в глазах грузин. Так, в марте Еврокомиссия планировала выделить €2,2 млн на повышение «информированности» населения о том, «чего ЕС намерен добиться в Грузии вместе с ней самой».

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Как утверждают авторы польского доклада, Белоруссия (наряду с Молдавией, Арменией и Азербайджаном) тоже якобы «страдает» от российской дезинформации.

При этом ранее уже сообщалось о намерении ЕС потратить €2 млн на подготовку белорусских журналистов. Для них проведут учебные мероприятия по вопросам, касающимся Евросоюза, а также организуют встречи с европейскими коллегами.

Польские аналитики предлагают применить хорошо опробованную технологию, отметил Юрий Почта. Средства массовой информации и НКО как рычаг давления давно используют в Соединённых Штатах, напомнил он.

«Поляки повторяют тезисы старшего товарища 15-летней давности. СМИ и НКО используются как платформа для продвижения своих взглядов, а в нужный момент — как институт мобилизации для проведения революций», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее в Ереване Пражским гражданским центром был организован семинар CampCamp для молодёжи, в рамках которого прошли несколько тренингов по продвижению протестных настроений в массы.

Стоит отметить, что данный центр получает финансирование от США в рамках закона от 2 августа 2017 года H.R. 3364 «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В 254-й статье этого документа прописано финансирование «противодействия российскому влиянию» в размере $250 тыс. на 2018 и 2019 годы.

Несбыточный проект

В польском институте отмечают, что ассоциированные с «единой Европой» страны «Восточного партнёрства» пока не представили жизнеспособный план на будущее и ожидают, что это за них сделают в Брюсселе.

«Страны «Восточного партнёрства», подписавшие соглашение об ассоциации (Грузия, Молдавия, Украина), получили перспективу вступления в Евросоюз, однако не представили достижимого, общего и рассчитанного на долгосрочную перспективу видения будущего «Восточного партнёрства», ожидая, что его разработает ЕС», — говорится в докладе.

Все идеи, предложенные на данный момент, оказались несбыточными или малоприемлемыми для Евросоюза, добавили исследователи.

Дмитрий Солонников отметил, что «Восточное партнёрство» оказалось не столь успешным, как предполагали в Брюсселе. За 10 лет не удалось интегрировать страны в европейские институты и приблизить их к вступлению в ЕС. Между тем некоторые участники проекта использовали программу ради собственной финансовой выгоды.

«Кардинальных изменений в рамках «Восточного партнёрства» не видно. Однако через проект ведётся поддержка определённых политических сил, как, например, в Армении. Также ряд государств пользуются возможностью заполучить деньги Евросоюза, камуфлируя свои инициативы под идеологию программы», — добавил, в свою очередь, Юрий Почта.