ЕС намерен улучшить имидж организаций гражданского общества на Украине

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Юлия Гуреева, Марта Литвинова
Евросоюз ищет подрядчика для реализации проекта по «улучшению общественного восприятия» гражданской активности на Украине, а также в других странах «Восточного партнёрства». С соответствующим документом ознакомился RT.
ЕС намерен улучшить имидж организаций гражданского общества на Украине
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Евросоюз запускает проект по пиару «гражданской активности» на Украине в рамках программы «Восточного партнёрства». Таким образом в Брюсселе рассчитывают «улучшить имидж» организаций гражданского общества, которым не доверяют общество и СМИ.

«Проект предполагает заключение контракта с поставщиком услуг для подготовки и проведения на Украине в качестве пилотной страны информационной кампании, посвящённой гражданскому обществу», — сообщается в документе. 

Как отмечается в описании проекта, восприятие организаций гражданского общества в странах «Восточного партнёрства» варьируется от нейтрального до позитивного. Однако в ЕС считают, что жители недостаточно осведомлены о том, какой вклад вносят организации в «демократические преобразования» государств.

После запуска кампании на Украине аналогичные мероприятия планируют организовать в Армении, Грузии и Молдавии. 

Слоганом проекта станет фраза «Гражданское общество — это ты». Подрядчику предстоит создать анимационные ролики или короткие видео с призывом для молодых людей заняться гражданской активностью, а также 10 фоторепортажей.

Затем материалы распространят в социальных сетях. Подчёркивается, что фото и видео должны демонстрировать позитивное влияние гражданских инициатив.

Кроме того, подрядчику необходимо привлечь публичную личность (музыканта, актёра или телеведущего), которая призовёт молодёжь к действию.

Старт проекта запланирован на май-июнь 2019 года, говорится в документе ЕС.  

Ранее Совет Европы выделил €480 тыс. на укрепление гражданского общества на Украине.

Организация собиралась нанять «национальных консультантов», которые среди прочего разработают рекомендации по улучшению законов и будут содействовать вовлечению жителей Украины в процесс принятия решений. 

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