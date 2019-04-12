«Использует инструменты США»: ЕС выделит €2 млн на укрепление свободы слова в Белоруссии

Евросоюз выделит €2 млн на содействие обеспечению «свободного потока информации» и росту профессионализма журналистов в Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией тендере для некоммерческих организаций и неправительственных СМИ, с текстом которого ознакомился RT. Однако эксперты полагают, что ЕС пытается оказать влияние на внутренние процессы в Белоруссии и для этого хочет подготовить лояльных себе журналистов, которые будут освещать события в стране и за её пределами под выгодным Брюсселю углом. Аналитики также отмечают, что Европейский союз использует те же инструменты, что и США, для вмешательства в дела других государств.

Евросоюз выделит €2 млн на инициативу по «укреплению профессиональной журналистики и свободного потока информации в Белоруссии». Еврокомиссия опубликовала заявку для организаций, желающих принять участие в проекте.

«Общая цель данного тендера — содействовать диверсификации и повышению качества сбора и распространения новостной информации в целях продвижения плюрализма и демократии в белорусском обществе», — говорится в документе.

Для этого планируется оказать финансовую поддержку неправительственным СМИ, а также помочь некоммерческим организациям, борющимся за «свободу и многообразие информации».

«Конкретные задачи данного тендера — предоставить специалистам СМИ более широкие возможности для качественного освещения событий, поддержать финансовую самодостаточность негосударственных СМИ и их способность обеспечивать свою основную деятельность, а также расширить возможности организаций, работающих над обеспечением свободы и многообразия потока информации в Белоруссии путём активистской деятельности и диалога по вопросам разработки политики», — указывается в заявке.

Как отмечается в документе, ограничивающая политика Белоруссии якобы препятствует появлению жизнеспособных независимых средств массовой информации. Согласно документу, такие СМИ попадают в «порочный круг низкого качества журналистики, малого охвата аудитории и ограниченной коммерческой жизнеспособности».

По мнению политолога Александра Асафова, за этими формулировками скрывается попытка ЕС вмешаться во внутренние дела суверенного государства.

«Я думаю, что это часть уже давно работающих механизмов по вмешательству в суверенные дела других стран, если уж говорить прямо. Европа видит, что за последние годы она утратила какое-либо влияние на постсоветском пространстве, поэтому она пытается действовать тем же способом, что и США, с теми же инструментами. Это видно и по Украине, и по Белоруссии, и по ряду других стран», — сказал Асафов в беседе с RT.

Кроме того, он считает, что Европа пока обкатывает инструменты, чтобы их расширить.

«Европа хочет нарастить в Белоруссии проевропейскую элиту и иметь инструменты влияния, даже не воздействия. Раньше всё заканчивалось неким культурным или языковым барьером, но сейчас они полностью начинают действовать в американской логике», — добавил политолог.

Тренинги по гендерному равенству и юридические услуги





Проект Еврокомиссии включает различного рода тренинги, в том числе обучающие журналистов воздерживаться от гендерных стереотипов в своих материалах.

Предполагается также проведение тематических учебных мероприятий для представителей СМИ по вопросам, касающимся Евросоюза. Кроме того, для европейских журналистов планируется организовывать поездки в Белоруссию, и наоборот.

Деятельность в рамках тендера может включать «информационные кампании» в пользу более «благоприятной» правовой среды, в частности в сфере получения аккредитаций.

Кроме того, проект предполагает и оказание юридических услуг негосударственным СМИ.

Длительность контрактов в рамках проекта составит от трёх до пяти лет.

В Еврокомиссии рассчитывают, что всё это позволит немного смягчить последствия принятых в республике поправок к закону о СМИ, которые, как утверждается в документе, якобы могли оказать негативное влияние на деятельность негосударственных медиа.

Напомним, 1 декабря 2018 года в Белоруссии вступили в силу поправки в закон «О средствах массовой информации», затрагивающие деятельность интернет-ресурсов. Согласно новым правилам, их владельцы должны будут проводить идентификацию пользователей и не допускать размещения информации, распространение которой запрещено.

Поправки также предусматривают возможность добровольного прохождения интернет-ресурсами государственной регистрации, для того чтобы стать сетевыми изданиями и пользоваться такими же правами, как и журналисты традиционных СМИ, в частности аккредитовываться в различных госучреждениях.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, новый законодательный акт должен «защитить наших людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

РИА Новости

© Александр Щербак

Финансирование подобных проектов демонстрирует стремление Евросоюза укрепить своё влияние в Белоруссии с помощью так называемых независимых СМИ, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«К сожалению, опыт просветительских и образовательных программ, которые внедряет Евросоюз, весьма плачевный. Создаются корпуса журналистов, экспертов, которые абсолютно враждебны к национальным проявлениям в экономике, культуре и профессиональной среде. Они абсолютно управляемы извне», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, добавил, что таким образом Европа пытается подготовить лояльных журналистов, которые смогут продвигать в республике европейские интересы.

«Это подготовка лояльных журналистов, которые смогут продвигать в республике европейские интересы. Кроме того, в ЕС хотят, чтобы белорусские специалисты считали, что в европейском обществе нет полярности, а только «страны с различной спецификой», и освещали события в Европе с проевропейской точки зрения», — отметил политолог.

Плачевный опыт просветительских программ

Евросоюз не первый раз выделяет финансирование на различные программы, ориентированные на Белоруссию.

Так, ранее стало известно, что ЕС в 2019 году выделит около €4 млн на «содействие гражданскому обществу» Белоруссии в повышении «прозрачности» системы госуправления, расширении участия граждан в политической жизни, проведении «демократических реформ» и защите прав человека. Кроме того, проект предполагает «поддержку продемократических сил» в республике.

В 2017 году стало известно, что Брюссель намерен выделить до €136 млн на продвижение реформ в Белоруссии до 2020 года. Так, по планам Евросоюза около €27 млн должны быть направлены на программы обмена и налаживание связей между белорусами и европейцами, а €6,8 млн — на инициативы в рамках становления гражданского общества. С помощью таких мер ЕС планирует добиваться упразднения в стране смертной казни, развития свободы слова и собраний.

Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев в разговоре с RT отметил, что на сегодняшний день у Евросоюза огромное количество собственных проблем, в том числе замедление экономического роста и вопросы, связанные с миграцией.

«И вместо того чтобы заниматься собственными проблемами, они вдруг неожиданно желают какого-то добра Белоруссии... Но очевидно, что ЕС вряд ли можно заподозрить в каком-то бескорыстном поведении. Понятно, что средства на свободу слова на самом деле будут направлены на дестабилизацию политической ситуации в Белоруссии, а инструментом этой дестабилизации всегда являются СМИ», — заявил эксперт.