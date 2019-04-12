Евросоюз выделит €2 млн на укрепление свободы слова в Белоруссии
- Reuters
«Общая цель данного тендера — содействовать диверсификации и повышению качества сбора и распространения новостной информации в целях продвижения плюрализма и демократии в белорусском обществе», — говорится в документе.
Так, планируется предоставить специалистам СМИ более широкие возможности качественного журналистского освещения, поддержать «финансовую самодостаточность негосударственных СМИ», а также помочь организациям, борющимся за «свободу и многообразие информации».
Проект также включает в себя разного рода тренинги, в частности занятия, которые помогут журналистам воздерживаться от гендерных стереотипов в своих материалах.
Кроме того, предполагается проведение тематических учебных мероприятий для представителей СМИ по вопросам, касающимся Евросоюза, а также поездки для европейских журналистов в Белоруссию для ознакомления со страной и «укрепления контактов».
Входит в проект и предоставление юридических услуг для негосударственных СМИ.
Ранее стало известно, что Евросоюз выделит около €4 млн на развитие гражданского общества в Белоруссии в 2019 году.