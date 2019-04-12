Евросоюз выделит €2 млн на укрепление свободы слова в Белоруссии

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Евросоюз планирует выделить €2 млн на укрепление «свободного потока информации в Белоруссии» и повышение профессионализма журналистов. Об этом говорится в новом тендере, опубликованном Еврокомиссией.
Евросоюз выделит €2 млн на укрепление свободы слова в Белоруссии
  • Reuters

«Общая цель данного тендера — содействовать диверсификации и повышению качества сбора и распространения новостной информации в целях продвижения плюрализма и демократии в белорусском обществе», — говорится в документе.

Так, планируется предоставить специалистам СМИ более широкие возможности качественного журналистского освещения, поддержать «финансовую самодостаточность негосударственных СМИ», а также помочь организациям, борющимся за «свободу и многообразие информации».

Проект также включает в себя разного рода тренинги, в частности занятия, которые помогут журналистам воздерживаться от гендерных стереотипов в своих материалах. 

Кроме того, предполагается проведение тематических учебных мероприятий для представителей СМИ по вопросам, касающимся Евросоюза, а также поездки для европейских журналистов в Белоруссию для ознакомления со страной и «укрепления контактов».

Входит в проект и предоставление юридических услуг для негосударственных СМИ.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит около €4 млн на развитие гражданского общества в Белоруссии в 2019 году. 

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