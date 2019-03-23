ЕС планирует «повысить информированность» граждан Грузии о своей деятельности

Европейский союз планирует выделить €2,2 млн на повышение «информированности» грузинской аудитории о том, «чего ЕС намерен добиться в Грузии вместе с ней самой». Об этом говорится в новом тендере Еврокомиссии, с текстом которого ознакомился RT.

«Цель данного контракта — добиться более высокого уровня информированности, понимания и поддержки в том, что касается ЕС и его деятельности в Грузии», — уточняется в заявке.

Отмечается, что особый упор будет сделан на грузинскую аудиторию. При этом указывается, что для достижения цели необходим целостный и эффективный комплекс мер в сфере связей с общественностью, «в основе которого должна лежать единая и убедительная картина того, чего ЕС хочет добиться в Грузии вместе с ней самой, и почему это важно».

Кроме того, контракт предполагает организацию специальных мероприятий, исследование аудитории и поддержку в СМИ европейской делегации в Грузии.

Проект будет осуществляться в рамках европейской программы по поддержке реформы системы государственного управления Грузии. Всего на организацию и проведение мероприятий предусмотрено выделение €2,2 млн.

В январе стало известно, что Евросоюз выделит около €4 млн на «развитие гражданского общества» Белоруссии в 2019 году. В 2017 году ЕС выделил €50 млн на поддержку децентрализации Украины.

Также сообщалось, что Соединённые Штаты намерены профинансировать проекты по выборам в Грузии. Так, Агентство США по международному развитию (USAID) собирается «расширить» избирательные права жителей страны, подготовить для них будущих политических лидеров и следить за выборами в государстве. На необходимые для реализации задуманного меры Вашингтон готов потратить $4—5 млн.