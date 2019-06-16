«США не оставят попыток сорвать сделку»: Эрдоган заявил о планах по поставкам Турции в июле первых российских С-400

Передача российских зенитно-ракетных систем С-400 может начаться в первой половине июля. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также в очередной раз подчеркнул, что Анкара не собирается отказываться от контракта с Москвой. По мнению экспертов, со стороны США стоит ожидать жёсткой ответной реакции и очередных попыток не допустить поставок российских ЗРК.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поставки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 стартуют уже в первой половине июля.

«Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершённое дело. Проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля», — сказал турецкий лидер журналистам после саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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Также Эрдоган вновь подчеркнул, что Анкара не намерена отказываться от контракта по С-400. По его словам, Турция завершит сделку, так как поставила свою подпись на контракте. Президент также добавил, что Москва выдала турецкой стороне кредит с такими процентами, которых не существует на международном рынке.

Ранее, 13 июня, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400.

«Мы не говорим, что купим С-400. Мы уже купили. Если у США есть беспокойство по поводу С-400 и F-35, то наше предложение — создать совместную рабочую группу, и пусть специалисты изучат вопрос», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства Турции.

Эксперты высоко оценили позицию турецких властей.

«Эрдоган стоит на своём как крайне опытный политик. Таким образом он даёт понять Вашингтону, что намерения Анкары непоколебимы», — отметил политолог Александр Асафов в беседе с RT.

По его словам, сейчас Вашингтон вряд ли сможет предложить Анкаре альтернативный вариант, который бы устроил турецкую сторону, поэтому с высокой долей вероятности поставки комплекса С-400 пойдут по плану.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Murad Sezer

«Президент Турции в данной ситуации проявляет последовательность. Эрдоган, который исходит из интересов своей страны, прямо показывает США, что у них нет шансов сорвать сделку», — пояснил в разговоре с RT эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов.

Напомним, переговоры между странами о поставках С-400 начались ещё в ноябре 2016-го. Спустя год Россия подтвердила, что был заключён соответствующий контракт между государствами. Позже министр нацобороны Турции Хулуси Акар отмечал, что развёртывание ЗРК запланировано на октябрь 2019 года. По информации генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, сумма сделки составляет $2,5 млрд.

«Продолжит оказывать давление»

В последнее время Вашингтон несколько раз целенаправленно пытался сорвать приобретение Анкарой С-400.

Так, на фоне недавних переговоров Соединённых Штатов и Турции по покупке республикой российских зенитно-ракетных систем Пентагон отстранил турецких пилотов, которые проходили обучение на базе ВВС США в Аризоне и Флориде, от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35. По словам официального представителя Минобороны США Майка Эндрюса, если Анкара не поменяет свою политику, то Белый дом продолжит «тесное сотрудничество с турецким союзником по свёртыванию участия в программе».

Ранее, в начале июня, постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Анкара должна отказаться от российских ЗРК, если планирует приобрести американские самолеты F-35. По её словам, Турция не может принимать на вооружение оборонную технику, которая изначально была создана для нейтрализации американских ракет.

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое», — подчеркнула Хатчисон.

Вскоре после этих заявлений Эрдоган сообщил, что турецкое Министерство национальной обороны занимается подготовкой письма в ответ на решение Вашингтона вывести турецких лётчиков из программы по обучению навыкам пилотирования F-35.

Аналитики отмечают, что реакция Вашингтона на покупку Анкарой С-400 обусловлена не только очевидными внешнеполитическими причинами, но и возможными осложнениями экономического характера.

Представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон

© Francois Lenoir / Reuters

«Вашингтон опасается, что турецкие военные передадут секретную информацию об особенностях управления самолётами F-35 своим коллегам, обслуживающим ракетные комплексы С-400, которые с помощью этих данных настроят ЗРК так, чтобы они эффективно могли уничтожать американские истребители. Кроме того, для Соединённых Штатов любые контракты, связанные с приобретением другими странами российских вооружений, — это угроза потери первенства на международном рынке оружия. А если на военно-техническое сотрудничество с Москвой идёт государство-член НАТО, то для Вашингтона это ещё страшнее», — констатировал Асафов.

Поэтому, как полагает эксперт, риторика Белого дома по отношению к турецким властям может ужесточиться ещё больше.

«США очень сильно беспокоит сложившаяся ситуация, поэтому на этот раз в Америке отреагируют не менее резко, чем раньше. Белый дом не оставит попыток сорвать сделку Москвы и Анкары и продолжит оказывать давление», — считает Асафов.

«Стремятся к независимости»

Стоит отметить, что Европа по-другому смотрит на приобретение Анкарой российских ЗРК. Как отметил 14 июня французский МИД, закупка С-400 — «суверенный выбор» Турции.

Ранее, в конце марта, глава французского Минобороны Флоранс Парли отметила, что члены НАТО не обязаны покупать американское оружие. По её словам, Вашингтон пытается использовать лидирующую роль в Североатлантическом альянсе для укрепления позиции США на мировом рынке вооружений.

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«Меня беспокоит мысль, что сила солидарности в НАТО может быть поставлена в зависимость от покупки того или иного оборудования», — сказала Парли.

Она также подчеркнула, что «статья НАТО о солидарности называется «статья пять», а не статья F-35».

Кроме того, в начале этого года от закупки F-35 решило отказаться Министерство обороны Германии. Американские самолёты как возможная альтернатива истребителям Tornado были исключены из списка вооружений.

Как отмечает Александр Асафов, Париж охарактеризовал сделку по С-400 как проявление суверенитета Турции во многом потому, что французский лидер Эммануэль Макрон стремится к независимости от НАТО и считает, что Франция должна стать самостоятельным международным игроком.

«Именно поэтому французская сторона готова поддерживать инициативы, направленные на развитие суверенитета стран Североатлантического альянса, к которым относится и Турция», — пояснил Асафов.

По его мнению, последние заявления Франции, а также решение Германии отказаться от закупки F-35 говорят о том, что эти страны Европы «стремятся к большей независимости от Вашингтона», в том числе и в военной сфере.

Глава французского Минобороны Флоранс Парли

Reuters

© Philippe Wojazer

«Если для Парижа это центральный политический аспект, то для Берлина это вопрос экономического характера. Во-первых, членство в НАТО – это дорого, во-вторых — навязанные Североатлантическим альянсом военные закупки не нужны ФРГ, так как она не ведёт военные действия и не собирается их начинать», — подчеркнул Асафов.

В свою очередь Александр Вавилов полагает, что реализация контракта по С-400 со стороны Анкары продемонстрирует её самостоятельность и независимость от НАТО, что имеет принципиальное значение для Франции, которая планирует сотрудничать с турецкой стороной в военно-технической сфере.

«Это укрепит уверенность Парижа в том, что Турция имеет голос и возможность самостоятельно принимать решения», — заключил аналитик.