«Попытки диктовать свои условия»: как Вашингтон убеждает Анкару отказаться от контракта на поставку С-400

Соединённые Штаты предложили Турции «ряд вариантов» в обмен на отказ республики от контракта на поставку российских ЗРК С-400. Об этом заявил глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер. При этом он не уточнил, о каких именно предложениях идёт речь. Эксперты полагают, что Вашингтон вряд ли готов вести диалог с Анкарой на равных и, скорее всего, можно говорить об очередной попытке оказать давление. Аналитики также отмечают, что Турция вряд ли откажется от российских систем, поскольку это приведёт к огромным репутационным потерям.

Вашингтон предложил Анкаре несколько вариантов в обмен на возможное расторжение контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Об этом заявил накануне глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер.

По его словам, американская сторона дала понять властям Турции, что приобретение российских зенитно-ракетных систем будет иметь «последствия».

«В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг. Что я могу сказать — теперь мяч на стороне Турции», — приводит ТАСС слова Хупера, произнесённые во время выступления в Институте Брукингса.

О том, что Турция должна отказаться от контракта с Россией на поставки С-400, накануне заявила и постпред США при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчисон. По её словам, отказ от С-400 является условием получения американских истребителей пятого поколения F-35. Турция не может принимать на вооружение оборонную технику, изначально созданную для борьбы с американскими ракетами, если рассчитывает получить самолёты F-35, пояснила Хатчисон, выступая в эфире телеканала CNBC.

Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер

Reuters

© Christopher Pike

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое», — подчеркнула Хатчисон.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что турецкая сторона не планирует расторгать контракт на поставку С-400. Политик отметил, что Анкара хотела бы получить ЗРК Patriot, произведённые в США, но Америка не предложила привлекательных условий контракта. Эрдоган пояснил, что условия контракта на поставки Patriot должны быть не менее выгодны для Турции, чем условия договора, заключённого с Россией.

«Если так и будет, то мы сделаем шаг по направлению к Patriot. Однако со стороны США выгодного предложения так и не поступило», — сообщил Эрдоган.

Ранее турецкий лидер отмечал, что его страна настаивает на предоставлении кредитных средств на покупку комплексов, а также на совместном производстве. И пока что США не готовы предоставить такие условия.

При этом переговоры о возможной поставке ЗРК Patriot в Турцию продолжаются — в начале мая глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил в эфире телеканала NTV о том, что американские партнёры сделали Анкаре «более позитивное предложение» по условиям контракта, чем ранее.

Напомним, осенью прошлого года Госдеп и управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности одобрили решение поставить Анкаре ЗРК Patriot MIM-104E, а также снаряды и сопутствующее оборудование на сумму $3,5 млрд.

«Конструктивное предложение»

О необходимости приобрести иностранные системы противовоздушной обороны в Анкаре говорили давно. Ещё в 2006 году турецкие власти рассматривали различные варианты ЗРК — тогда наиболее вероятными кандидатами были американские Patriot, российские ЗРК С-300 ПМУ-2 («Фаворит») и американо-израильские зенитно-ракетные системы Arrow-2.

В своё время ЗРК Patriot уже разворачивались на турецкой территории — во время иракской военной кампании союзники перебрасывали комплексы в Турцию, чтобы защитить её от возможных угроз. Но впоследствии системы были вывезены из страны.

Договор о поставке российских ЗРК С-400 «Триумф» между Турцией и Россией был подписан в 2017 после переговоров, которые длились с 2016 года. Всего на вооружение турецкой армии поступит четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд. Стороны договорились, что 45% от этой суммы Турция выплатит авансом, а оставшиеся средства будут предоставлены Россией в виде кредита. Турецкая Республика стала первой страной — участницей НАТО, решившей принять на вооружение российские комплексы ПВО.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Reuters

© Khalid Al-Mousily/File

Это решение Анкары сразу вызвало серьёзное недовольство США — американские власти даже грозили Турции санкциями в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) из-за решения купить российские ЗРК. Напомним, закон был подписан главой Белого дома Дональдом Трампом летом 2017 года, документ разрешает Штатам вводить санкции против стран, нарушающих ограничения Вашингтона на сотрудничество с Россией, Ираном и Северной Кореей.

В случае Турции предлагается исключить страну из программы производства истребителей F-35 и заблокировать поставки самолётов турецким ВВС. Например, с такой инициативой в середине мая выступила группа конгрессменов, а в конце месяца аналогичное предупреждение озвучила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Американские чиновники и военные утверждают, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО. Также американская сторона опасается, что Россия сможет дистанционно собирать разведданные о характеристиках истребителя F-35, если эти самолёты будут совершать полёты в радиусе действия С-400.

Турецкое руководство уверяет, что такие опасения не имеют под собой оснований, так как российские ЗРК не будут интегрированы в системы альянса.

Также по теме После «Триумфа»: Эрдоган нацелен на совместное производство С-500 с Россией Турция заинтересована после завершения контракта с Россией на поставку С-400 «Триумф» закупать, а также совместно разрабатывать и...

Отказываться от сотрудничества с Москвой Анкара не намерена — ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган даже высказался о возможности начать совместное с Россией производство систем ПВО следующего поколения, речь шла о ЗРК С-500.

Одновременно турецкое руководство стремится сохранить прежний уровень отношений с американской стороной. В середине мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о переговорах с Вашингтоном по вопросу создания совместной рабочей группы по вопросам, связанным с поставкой ЗРК С-400.

«Мы сделали конструктивное предложение (о создании рабочей группы. — RT), если США доверяют себе, то им следует его принять», — цитирует министра Daily Sabah.

Глава турецкого дипломатического ведомства добавил, что вердикт о совместимости российских зенитно-ракетных систем и американских истребителей должны выносить эксперты.

Пока со стороны Белого дома не последовало официальной реакции на это предложение, хотя СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали о позитивной оценке этой инициативы Дональдом Трампом.

«Очередной блеф американской стороны»

По мере приближения даты поставок ЗРК по российско-турецкому контракту, давление со стороны Вашингтона на Анкару только усиливается, отмечают эксперты. Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники в Госдепе сообщил об ультиматуме, который Турции якобы выдвинули власти США, потребовав разорвать договор с Москвой в двухнедельный срок. Впоследствии МИД Турции опроверг эту информацию. Однако, по мнению экспертов, Вашингтон не намерен отказываться от ультимативного тона в диалоге с Анкарой, несмотря на то, что турецкие власти уже не раз давали понять, что не собираются расторгать контракт с Москвой.

«Для Вашингтона крайне важно показать, что он всех может загнать в те рамки, которые считает правильными. И если Турция вышла за эти пределы, американская сторона будет пытаться поставить её «на место», грозя наказанием. Поставка С-400 Турции означает, что Вашингтон не обладает абсолютным авторитетом», — пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Похожей точки зрения придерживается эксперт центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. По его словам, руководство США считает, что, будучи сверхдержавой, может навязывать своё видение всем государствам, включая союзников.

Турецкие военные

Reuters

© Umit Bektas

«Вашингтон не проявляет к Анкаре должного уважения. Такая ситуация турецкую сторону категорически не устраивает. Пойти на уступки США для Турции значит отклониться от курса на суверенитет, которому она следовала уже долгое время — с прихода к власти партии Эрдогана. Откровенные попытки диктовать свои условия со стороны Вашингтона только убеждают турецкую сторону в том, что ей не стоит отказываться от С-400», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Отвечая на вопрос о том, какие варианты сотрудничества в обмен на отказ от закупки С-400 может предложить Турции Вашингтон, Юрий Мавашев пояснил, что в этом случае речь скорее идёт об ультиматумах, а не о предложениях компромисса.

«Скорее всего, это очередной блеф американской стороны. Вашингтон не предусматривает равного диалога. Но даже если бы речь шла об очень выгодных предложениях, в Анкаре понимают, что отказ от С-400 сегодня будет означать потерю лица Турцией. И это приведёт турецкую сторону к стратегическому проигрышу — от Анкары отвернутся все те государства, которые поверили в её независимую политику», — считает эксперт.

Также по теме «Привлекательный рынок»: в России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57 Российская сторона готова к расширению сотрудничества с Турцией в военно-технической сфере, включая возможные поставки Анкаре новейших...

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Брутер. По мнению эксперта, отказ от С-400 на каких-либо условиях покажет, что Анкара подвержена давлению.

«В этом случае внешнеполитические региональные амбиции Турции будут пересмотрены, она потеряет и в имиджевом смысле, и в плане отношений с Россией, — считает эксперт. — Стоит ли это хороших отношений с Вашингтоном или нет — решать турецкому руководству. Пока неизвестно, о каких именно вариантах идёт речь и насколько они могут устроить Анкару».

Говоря о мотивации американского руководства, эксперты отмечают, что в своё время подписание контракта на поставку средств ПВО между Москвой и Анкарой стало неприятной неожиданностью для Вашингтона. Поэтому Штаты не успели заранее подготовить для турецких партнёров выгодное и конкурентное предложение. Отчасти причиной этого стало достаточно большое антитурецкое лобби, действующее в США, считает Владимир Брутер. Кроме того, в Белом доме посчитали, что российско-турецкие отношения не смогут быстро восстановиться после охлаждения 2015—2016 годов, но ошиблись.

«Американская сторона пропустила момент, когда нужно было принимать решение — Белый дом столкнулся с ситуацией, когда решение уже давно принято Анкарой и Москвой. И сейчас США пытаются «резать по живому», требуя расторгнуть контракт», — подытожил эксперт.