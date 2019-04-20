«Замедлится не только программа F-35»: может ли Турция заменить американские истребители на российские

В Анкаре рассматривают российские истребители как возможную альтернативу F-35. Об этом со ссылкой на неназванных представителей турецкого Минобороны пишет издание Defense News. О подобных планах заявлял и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее Вашингтон пригрозил оставить турецкие ВВС без новейших боевых самолётов из-за сделки по ЗРК С-400. Как отмечают эксперты, закупка Турцией российских систем ПВО и авиации могла бы обеспечить независимость региона от резких колебаний внешнеполитического курса США.

Руководство Турции может обратиться к российским оборонным технологиям в том случае, если Вашингтон окончательно исключит Анкару из международной программы создания истребителя пятого поколения F-35. Об этом со ссылкой на неназванных представителей турецкого Минобороны сообщило издание Defense News.

Как пояснил военный чиновник, Анкара не может позволить себе остаться без нового истребителя, а российские технологии были бы «первым и лучшим выбором», если Соединённые Штаты заблокируют участие Турции в совместной оборонной программе. Также вариант сотрудничества с Москвой подходит Анкаре из геостратегических соображений, добавил чиновник.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция найдёт альтернативного поставщика в том случае, если США расторгнут сделку по F-35.

«Есть F-35, но есть и самолёты российского производства. Если мы не сможем купить F-35, Турция будет покупать аналогичные самолеты у других стран. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не начнем производить собственные машины пятого поколения», — заявил турецкий министр 10 апреля в эфире местного телеканала.

Чавушоглу также затронул тему поставок С-400, отметив, что некоторые страны НАТО имеют на вооружении комплексы С-300, но это не вызывает нареканий по линии Североатлантического альянса. Сегодня Анкара не исключает того, что с Москвой может быть заключена новая сделка по С-400, добавил министр.

Мевлют Чавушоглу.

Reuters

© Murad Sezer

«Зависят от политической повестки»

Поводом для разногласий между Анкарой и Вашингтоном стало решение турецкой стороны закупить у России зенитные ракетные комплексы С-400. Впервые о переговорах России и Турции на эту тему стало известно в ноябре 2016 года. В 2017 году стороны подписали договор о поставке ЗРК в Турецкую республику.

Этот шаг вызвал резкий протест Вашингтона, который пригрозил Турции санкциями и расторжением договорённостей о поставках самолётов F-35. Американские чиновники утверждают, что российские С-400 несовместимы с натовскими стандартами.

В турецком минобороны эти подозрения неоднократно опровергали: как заявил ранее глава ведомства Хулуси Акар, Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в системы альянса.

1 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США прекращают поставки в Турцию оборудования по программе F-35. Вскоре исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс заявил, что участие Турции в создании истребителей НАТО пятого поколения будет приостановлено до тех пор, пока Анкара не откажется от поставок российских ЗРК.

«Если Турция приобретёт С-400, продолжение её участия в программе F-35 будет под угрозой», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил в интервью RT преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов, если США и Турция не придут к консенсусу по вопросу поставок С-400, это может негативно сказаться на всём военно-техническом сотрудничестве стран.

«У США широкий спектр программ военного сотрудничества с Турцией, которые зависят от политической повестки двусторонних отношений и от изменений внешней политики Анкары. Если турецкое руководство не пойдёт США навстречу в их политических требованиях, то замедлится не только программа F-35 — может прекратиться любое сотрудничество с Турцией в сфере вооружений», — пояснил эксперт.

ЗРК С-400.

© Министерство обороны РФ

Похожий прогноз в интервью RT представил военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, Соединённые Штаты беспокоит возможное расширение масштабов российско-турецкого сотрудничества.

«Все страны, которые будут поддерживать военное сотрудничество с Россией, окажутся под американскими санкциями. Терять доминирование на рынке вооружений, которое возникло после 1991 года, американцы не хотят», — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Леонкова, американские чиновники опасаются, что Турция подаст пример и другим странам региона, которые сейчас ориентируются на американские поставки вооружений.

«Эта ситуация может стать прецедентом для тех стран, которые зависят от поставок американского оружия и техники», — считает эксперт.

Напомним, изначально Анкара планировала приобрести около ста истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II, которые производятся по программе кооперации ряда стран НАТО под эгидой США. Турция присоединилась к программе в 2002 году, на её предприятиях производятся некоторые детали для самолёта.

Кроме того, турецкая сторона по условиям соглашения должна заниматься обслуживанием и монтажом двигателей F-35. Поэтому исключение Анкары из этой программы может обернуться дополнительными издержками. Как заявил ранее курирующий программу создания F-35 вице-адмирал США Маттиас Уинтер, выход Турции из кооперации затормозит производство 75 самолётов, так как эта страна поставляет порядка 6—7% узлов истребителя.

В июне прошлого года турецкие ВВС получили два истребителя Lightning II, но дальнейшие поставки прекратились. Американские эксперты ранее предполагали, что даже в том случае, если Турция получит самолёты, США легко смогут заблокировать эксплуатацию этих машин, просто ограничив поставки запчастей.

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С 2013 года турецкая аэрокосмическая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) ведёт разработку собственного истребителя пятого поколения TF-X. Его первый испытательный полёт должен состояться в 2026 году. В рамках этого проекта Турция рассчитывает на сотрудничество с зарубежными партнёрами — ранее минобороны республики подписало соглашение с шведской компанией Saab.

По словам Григория Лукьянова, создание собственного истребителя пятого поколения — амбициозный план, но реализовать его возможно только при условии использования зарубежных технологий.

«Собственных технологических и промышленных мощностей, необходимых для разработки и для запуска серийного производства дорогостоящих машин подобного рода, сегодня в Турции нет», — подчеркнул эксперт.

Анкара стремится подключить к работе многие государства — как объяснили ранее турецкие чиновники, прежде всего это делается из соображений безопасности, чтобы исключить зависимость от какого-то одного партнёра.

«Встретит критику со стороны США»

Что касается идеи вступить в кооперацию с российскими оборонными предприятиями и закупать истребители пятого поколения Су-57, то она, как отмечают эксперты, вызовет не меньшее раздражение Вашингтона, чем покупка Турцией ЗРК С-400.

«Локализация производства на территории Турции встретит критику со стороны США и возможные санкции попытки повлиять на политику Анкары. США назовут эту кооперацию неприемлемой и будут говорить, что сотрудничество с Россией может подорвать эффективность коллективной системы безопасности НАТО в регионе», — уверен Григорий Лукьянов.

Ранее глава Госдепа Майкл Помпео пригрозил Египту санкциями в том случае, если африканское государство заключит контракт с Москвой на покупку военных самолётов Су-35.

«Мы ясно говорили (властям Египта. — RT), что такие закупки влекут применение санкций в соответствии с законом CAATSA в отношении властей. Мы получили заверения от них, что они это понимают. Надеюсь, они решат не совершать эту покупку», — приводит слова Помпео РИА Новости.

Стенд Turkish Aerospace Industries(TAI) на выставке Defence Services Asia (DSA) 2018.

globallookpress.com

© Chris Jung/ZUMAPRESS.com

Напомним, в 2017 году американские власти приняли закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), в соответствии с которым США могут вводить ограничительные меры против стран, которые сотрудничают с такими государствами, как Иран, Россия и КНДР. Кооперация в военно-технической области также подпадает под ограничения. Вашингтон сделал исключение для Индии, Индонезии и Вьетнама, но Турция таких послаблений не получила. Пока что единственным реальным шагом Вашингтона против Анкары стало замораживание поставок комплектующих для F-35.

Предположения о том, что Анкара может обратиться к покупке Су-57, звучали в турецкой прессе ещё в мае прошлого года: тогда издание Yeni Safak со ссылкой на источники сообщило, что такой вариант всерьёз рассматривают власти республики.

Следует также отметить, что Москва и Анкара могут в перспективе наладить техническое взаимодействие по разным направлениям. Как отметил по итогам недавних переговоров с турецким коллегой президент России Владимир Путин, стороны могут «выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники». Речь, в частности, может идти о производстве на территории Турции отдельных компонентов для ЗРК С-400.

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Опасаться, что Турция в этом случае «позаимствует» российские технологии не приходится, уверены эксперты. Как пояснил Григорий Лукьянов, в ходе подписания соглашений обговариваются все возможности и ограничения сторон, которые соблюдаются участниками договоров.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. В интервью RT он напомнил, что похожие опасения в своё время звучали по поводу партнёрства с Индией, но они не оправдались.

«Военно-техническое сотрудничество продолжается по сей день, — пояснил эксперт. — Индия попыталась наладить собственное производство, но у изготовленных самолётов были выявлены технические недостатки, которые устраняют до сих пор. Поэтому готовые самолёты Су-30 Индия получает из России».

По своему технологическому потенциалу турецкая оборонная промышленность вполне может участвовать в российской программе создания истребителей, считает Леонков.

«Анкара — не новичок в авиационной промышленности, некоторые компоненты создаёт на высоком уровне», — пояснил эксперт.

Для Москвы такое сотрудничество было бы выгодным, ведь оно подразумевает долгосрочный контракт на обслуживание и развитие военных систем с участием российских компаний и производителей. Сотрудничество в сфере ВПК обеспечивает и геополитические преимущества, считают эксперты.