«Курс на перевооружение»: как Москва и Анкара будут развивать сотрудничество в оборонной сфере

Программа американского самолёта F-35 Lightning II рискует обернуться «полным провалом». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на проходящей в Стамбуле выставке IDEF-2019. Серьёзные разногласия между Анкарой и Вашингтоном вызвало нежелание США выполнять обязательства по поставкам новейших истребителей. Американцы требуют от союзника аннулировать сделку с Россией по покупке зенитных комплексов С-400. На этом фоне представитель Рособоронэкспорта сообщил о старте переговоров по созданию совместной системы ПВО с Турцией. Как полагают эксперты, текущая политика Соединённых Штатов может привести к тому, что Москва станет для Анкары приоритетным партнёром в сфере военно-технического сотрудничества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что реализацию программы истребителя пятого поколения F-35 Lightning II ожидает «полный провал», если Анкару исключат из неё. Заявление прозвучало на международной оружейной выставке IDEF-2019 в Стамбуле.

«Когда мы почувствовали необходимость в системах ПРО, мы обратились к союзникам, но нужного ответа не получили. Поэтому мы достигли соглашения с РФ по зенитным ракетным комплексам С-400. Сегодня нас пытаются исключить из проекта по F-35, частью которого мы являемся. Без Турции этому проекту будет нанесён большой ущерб», — подчеркнул Эрдоган.

Турция участвует в программе F-35 с 2002 года. В её рамках, по словам курирующего создание F-35 вице-адмирала США Маттиаса Уинтера, она производит 6—7% агрегатов самолёта. Сборку осуществляет американская корпорация Lockheed Martin.

В общей сложности Анкара должна получить порядка 100 истребителей, но на сегодняшний день в парке ВВС всего лишь две машины. Поставки находятся под угрозой срыва, так как Вашингтон не устраивает сделка между Москвой и Анкарой по С-400.

Пара американских истребителей F-35

© U.S. Air Force

Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырёх дивизионов С-400 в июле 2017 года. Турция должна получить отечественные ЗРК уже этим летом. Стоимость сделки составляет $2,5 млрд. 55% этой суммы Анкара покроет заёмными средствами, выделенными министерством финансов РФ в рамках кредитной линии.

«По сути, США занимаются шантажом Турции, пользуясь её нежеланием терять вложенные в программу F-35 ресурсы. Кроме того, американцы рассчитывают выдавить Россию с турецкого оружейного рынка. По этой причине они требуют от Анкары отказаться от С-400 взамен на поставку истребителей», — пояснил в беседе с RT эксперт Центр анализа, стратегий и технологий (ЦАСТ) Сергей Денисенцев.

«Предпочтительный партнёр»

Под угрозой срыва также находится поставка Анкаре американского ЗРК Patriot. 10 апреля в эфире телеканала NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: «Если США не захотят продать нам Patriot, то завтра мы можем приобрести второй комплекс С-400».

30 апреля в интервью РИА Новости заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин рассказал, что Москва и Анкара ведут переговоры по вопросу производства в Турции отдельных элементов С-400. Также стороны прорабатывают возможность разработки новой системы ПРО/ПВО дальнего радиуса действия.

«Мы с турецкими представителями оборонпрома обсуждаем вопросы, связанные с высокотехнологическим сотрудничеством в этой области. Оно идёт по двум направлениям. Мы рассматриваем возможность производства отдельных элементов С-400 в Турции. Кроме этого, мы ведём консультации по созданию национальной, новой системы ПРО/ПВО большой дальности в интересах Турции. Это не С-400, это новый комплекс для Турецкой Республики», — сообщил Ладыгин.

Кроме того, Анкара задумалась о тесной научно-производственной кооперации с Россией, отметил в беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. Эксперт полагает, что с помощью сотрудничества с Москвой Турция намерена решить одну из самых амбициозных задач в сфере оборонной промышленности — создание собственного ЗРК, способного прикрыть стратегически важные объекты.

В марте 2019 года министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна рассчитывает организовать совместный выпуск ЗРК с иностранными предприятиями, получить технологии и впоследствии запустить собственное производство систем ПВО.

«Турции, как и любой другой крупной державе, требуются комплексы ПВО дальнего радиуса. Однако Анкара не желает зависеть от иностранного поставщика, и в перспективе, пусть и весьма отдалённой, хочет локализовать на своей территории производство ЗРК. Это долгий путь. Но турки надеются начать с того, чтобы пока запустить кооперацию, и Россия в этом плане — наиболее предпочтительный партнёр», — сказал Козюлин.

По его мнению, РФ, в отличие от США, не свойственно ограничивать доступ иностранных государств к оружейным технологиям. Подобная открытость позволяет Москве сохранять второе место в мире по экспорту вооружений и наращивать продажи отдельных видов военной техники.

«Россия не ставит перед партнёрами каких-либо политических препятствий, не занимается шантажом и готова не в ущерб собственным интересам делиться технологиями. От США подобного поведения ожидать не стоит. Крайне редко американцы передают технологии даже наиболее близким союзникам. Учитывая заметное охлаждение в отношениях Вашингтона и Анкары, Россия становится альтернативным донором технологий в сфере ПВО», — констатировал Козюлин.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

© Алексей Никольский/РИА Новости

О высоком интересе Турции к отечественным ЗРК свидетельствуют неоднократные заявления Эрдогана о готовности приобрести комплекс С-500 «Прометей» или развернуть его совместное серийное производство. Например, в марте президент Турции сообщил, что Анкара не откажется от сделки по С-400 и может рассмотреть «варианты с С-500».

«Прометей» — новейшая разработка концерна «Алмаз-Антей». На сегодняшний день комплекс находится на стадии государственных испытаний. По боевым характеристикам С-500 будет заметно превосходить С-400. В частности, данный ЗРК сможет поражать цели на дальности до 600 км (против 400 км у «Триумфа») и на высоте до 100 км (против 30 км).

«С-500 более совершенная система ПВО, чем С-400. Однако она и более сложная. Несмотря на некоторые успехи турецкой оборонки, она вряд ли находится на таком уровне, чтобы производить комплектующие для новинки концерна «Алмаз-Антей». Ранее Турция очень хотела запустить кооперацию по С-400, но из официальной информации следует, что Анкара получит комплексы, полностью изготовленные в России», — сказал Денисенцев.

Как отметил эксперт, турецкой промышленности предстоит «подтянуться», чтобы локализовать производство даже части элементов «Триумфа». В то же время, по словам собеседника RT, Анкара будет прилагать для этого максимум усилий, и в итоге сможет развернуть производство отдельных агрегатов и систем.

Перспективный рынок

Эксперты не исключают, что Турция может кардинально изменить вектор военно-технического сотрудничества из-за политики США. В середине апреля издание Defense News сообщило, что Анкара рассматривает возможность закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

«Мы не можем оставить F-35 без замены. Российский истребитель будет лучшим выбором, если партнёры из США поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос наше участие в совместной программе ударного самолёта», — цитирует издание своего источника в Минобороны Турции.

Российские многофункциональные истребители Су-57

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что Анкара может найти другого поставщика боевых самолётов. Денисенцев считает, что никаких серьёзных проблем на пути возможной сделки по покупке Су-57 не возникнет.

«Вся турецкая авиация состоит из американской продукции, к которой привыкли лётчики. К тому же в стране развёрнуто производство F-16. Тем не менее, я не вижу каких-то серьёзных причин, чтобы Анкара не смогла бы эксплуатировать российские истребители. Многообразие техники в парке ВВС свойственно многим странам — например, Индии», — пояснил Денисенцев.

По мнению Вадима Козюлина, Турция — перспективный рынок для российской оружейной продукции, несмотря на членство страны в НАТО и экономический спад. Расширение сотрудничества Анкары и Москвы, по его мнению, обосновано, в том числе политическими причинами.

«После явного «американского следа» в госперевороте 2016 года Эрдоган осознаёт, что опираться на Запад стало невозможно. Конечно, у Анкары хватает сейчас экономических проблем, но президент страны демонстрирует, что не собирается сворачивать курс на перевооружение армии и поддержку оборонки. Это означает, что Турция останется платёжеспособным партнёром, и руководство России, как я понимаю, намерено углублять кооперацию с Анкарой», — резюмировал Козюлин.