«Забота о будущем страны»: Эрдоган заявил о важности С-400 для укрепления безопасности Турции

Турция продолжит укреплять свою национальную безопасность всеми доступными средствами, в том числе российскими ЗРК С-400 «Триумф». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что по вопросу закупки российских систем у Анкары и Вашингтона есть серьёзные разногласия, однако турецкие власти в первую очередь руководствуются интересами страны и заботой о её будущем. Эксперты отмечают, что контракт на поставку С-400 важен для Турции не только из-за технических характеристик ЗРК. Аналитики полагают, что таким образом Эрдоган подчёркивает независимость внешней политики страны.

Турция намерена продолжать укрепление национальной безопасности, в том числе благодаря реализации контракта на поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре на заседании правящей Партии справедливости и развития.

«Мы продолжим предпринимать шаги по искоренению терроризма в Сирии и будем укреплять свою безопасность, в том числе посредством закупки ЗРК С-400», — сказал Эрдоган.

По его словам, у Турции и Соединённых Штатов есть серьёзные разногласия касательно приобретения российских систем ПВО/ПРО, однако ключевую роль в этой ситуации играет соблюдение национальных интересов и «забота о будущем страны», приводит слова турецкого лидера телеканал NTV.

«Важно то, что говорим мы», — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, что в последние месяцы представители властей США неоднократно указывали Турции на возможные последствия поставок С-400. В частности, Вашингтон выразил намерение разорвать сотрудничество с Анкарой по проекту F-35. По данным ряда источников, в США опасаются, что одновременная эксплуатация Турцией российских ЗРК и американских истребителей-бомбардировщиков может привести к утечке в Россию критически важных данных о самолётах-невидимках.

Однако, несмотря на угрозы из Вашингтона, турецкие власти заняли жёсткую позицию и настаивают на том, что вопрос приобретения «Триумфов» закрыт. Кроме того, комментируя возможную приостановку сотрудничества по линии F-35, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что в Анкаре готовы рассмотреть варианты закупки других современных самолётов.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Турции Хами Аксой заявил, что Анкара не собирается отказываться ни от российских С-400, ни от американских ЗРК Patriot. Он также рассказал, что турецкие лётчики продолжают готовиться по программе эксплуатации F-35.

«Мы не говорили об отказе от покупки ЗРК Patriot, переговоры продолжаются. При этом по С-400 наша позиция ясна... Мы объясняем США, что нам срочно нужны С-400 и они не нанесут вреда американским вооружениям. Поведение США по этой теме не соответствует союзническому духу наших отношений», — цитирует дипломата РИА Новости.

«Власти США вновь начали прибегать к языку угроз. Но ранее все мы убедились в бессмысленности подобного рода подходов. Анкара не потерпит давления. В США в конечном итоге должны осознать бессмысленность угроз в адрес Анкары», — подчеркнул Аксой.

«Символическая и знаковая сделка»

По словам члена комитета Госдумы по обороне Павла Дорохина, приверженность Турции заключённым с российской стороной контрактам демонстрирует суверенный характер политики, которую проводит Анкара. Причём у Вашингтона, по всей видимости, не осталось рычагов давления на турецкие власти в вопросе приобретения С-400, полагает собеседник RT.

«Это уже не первое заявление президента Эрдогана. Несмотря на постоянное давление со стороны США, он заявил, что Турция — серьёзная страна, которая уже подписала соглашение и внесла определённые средства для закупки С-400. Эрдоган делает правильный выбор в пользу российских комплексов», — сказал он.

«Эрдоган демонстрирует серьёзность международных отношений. Если соглашения подписаны, то они должны соблюдаться. Тем более стоит отметить, что С-400 — не наступательный, а оборонительный комплекс», — подчеркнул Дорохин.

В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев также констатировал, что Соединённые Штаты оказывают огромное давление на Турцию. При этом он напомнил, что это не первый случай покупки российских зенитных ракетных комплексов страной НАТО: в конце 1990-х Греция приобрела несколько систем С-300 «Фаворит». На этот же факт указывал и Эрдоган, отмечая, что решение Афин не вызвало нареканий.

«Конечно, С-400 — модель новая и специально для экспорта. Она более эффективная, чем вся американская система Patriot. Но даже не это играет главную роль. Дело в том, что все системы вооружения, которые есть в блоке НАТО, нормированы, чётко задокументированы и стандартизированы. С-400 же — система российская, выходит из натовских параметров, и это разрушает единую военную политику альянса», — заявил Суздальцев.

«С другой стороны, покупка носит не только технологический, но и политический характер. Она демонстрирует расхождение позиций США и Турции. Это символическая и знаковая сделка, она демонстрирует независимость Турции», — подытожил эксперт.