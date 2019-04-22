Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400
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- РИА Новости
«Достойна восхищения такая очень активная позиция наших турецких партнёров. Они проявили потрясающую твёрдость духа, несгибаемость, несмотря на мощнейшее давление Соединённых Штатов Америки», — подчеркнул он.
Как отметил Фомин, Россия ценит такую позицию Турции, которая свидетельствует «о многом».
По его словам, Турция сделала правильный выбор, не отказавшись от покупки российских систем С-400.
Замглавы Министерства обороны дал интервью RT в преддверии VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2019), которая состоится 23—25 апреля.
3 апреля США призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и сделкой по С-400.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, пригрозил закупить истребители у других стран при отказе США поставлять F-35.