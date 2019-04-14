Песков: Россия приветствует позицию Эрдогана по С-400

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил, что Москва приветствует позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400.
Песков: Россия приветствует позицию Эрдогана по С-400
  • © Министерство обороны России

Он отметил, что страны, способные вести себя суверенно и самостоятельно, «в принципе можно по пальцам пересчитать». По словам пресс-секретаря российского лидера, Россия и Турция относятся к таким странам. 

Песков подчеркнул, что «давление действительно осуществляется беспрецедентно». 

«Мы приветствуем ту позицию, достаточно жёсткую и безапелляционную, которую занял президент Эрдоган», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что в Москве считают, что только такая позиция позволит странам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой ещё одну сделку по поставкам С-400, если США откажут республике в поставках Patriot.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить