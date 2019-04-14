Песков: Россия приветствует позицию Эрдогана по С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил, что Москва приветствует позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400.

Он отметил, что страны, способные вести себя суверенно и самостоятельно, «в принципе можно по пальцам пересчитать». По словам пресс-секретаря российского лидера, Россия и Турция относятся к таким странам.

Песков подчеркнул, что «давление действительно осуществляется беспрецедентно».

«Мы приветствуем ту позицию, достаточно жёсткую и безапелляционную, которую занял президент Эрдоган», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что в Москве считают, что только такая позиция позволит странам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой ещё одну сделку по поставкам С-400, если США откажут республике в поставках Patriot.