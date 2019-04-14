Песков: Россия приветствует позицию Эрдогана по С-400
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Он отметил, что страны, способные вести себя суверенно и самостоятельно, «в принципе можно по пальцам пересчитать». По словам пресс-секретаря российского лидера, Россия и Турция относятся к таким странам.
Песков подчеркнул, что «давление действительно осуществляется беспрецедентно».
«Мы приветствуем ту позицию, достаточно жёсткую и безапелляционную, которую занял президент Эрдоган», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что в Москве считают, что только такая позиция позволит странам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой ещё одну сделку по поставкам С-400, если США откажут республике в поставках Patriot.