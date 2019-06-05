США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы дали понять правительству Турции последствия получения С-400. В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг. Что я могу сказать — теперь мяч на стороне Турции», — сказал он.
Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Институте Брукингса.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение Анкры приобрести С-400 у России.
Контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США. Вашингтон призвал Анкару выбрать между безопасностью Североатлантического альянса и сделкой по С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.