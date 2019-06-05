США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400

Короткая ссылка
Глава Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы дали понять правительству Турции последствия получения С-400. В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг. Что я могу сказать — теперь мяч на стороне Турции», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Институте Брукингса.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение Анкры приобрести С-400 у России.

Контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США. Вашингтон призвал Анкару выбрать между безопасностью Североатлантического альянса и сделкой по С-400. 

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить